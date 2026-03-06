» Studie: Muskelkraft verlängert Leben älterer Frauen ( Finanztrends)

06.03.2026, 4409 Zeichen

Eine neue US-Studie belegt, dass Muskelkraft für ältere Frauen entscheidender für ein langes Leben ist als Ausdauersport. Gleichzeitig zeigt eine schwedische Langzeitstudie: Selbst im fortgeschrittenen Alter lässt sich der körperliche Abbau noch umkehren. Immer mehr Senioren nutzen deshalb spezielle Fitness-Apps und digitale Gesundheitsanwendungen, um mobil zu bleiben.

Lange standen Ausdauersportarten wie Walken im Fokus der Altersvorsorge. Eine im Februar veröffentlichte Studie der University at Buffalo leitet einen Paradigmenwechsel ein. Die Forscher analysierten Daten von über 5.400 Frauen zwischen 63 und 99 Jahren. Ihr Ergebnis: Mehr Muskelkraft bedeutet ein deutlich geringeres Sterberisiko – unabhängig von Ausdaueraktivität oder Sitzzeit.

Gemessen wurde die Kraft an der Griffstärke und dem schnellen Aufstehen von einem Stuhl. Für jedes zusätzliche Kilogramm Griffkraft sank das Sterberisiko um durchschnittlich zwölf Prozent. Die Botschaft ist klar: Krafttraining wird zur neuen Überlebensstrategie.

Es ist nie zu spät

Eine positive Nachricht liefert eine Langzeitstudie des Karolinska Instituts. Sie verfolgte Erwachsene über 47 Jahre und fand heraus: Der körperliche Abbau beginnt zwar schon um das 35. Lebensjahr. Doch wer erst im fortgeschrittenen Alter mit regelmäßigem Training beginnt, kann seine Leistungsfähigkeit noch um fünf bis zehn Prozent steigern.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ihre Richtlinien bereits angepasst. Für Menschen ab 65 empfiehlt sie nun explizit Krafttraining an mindestens zwei Tagen pro Woche, kombiniert mit Gleichgewichtsübungen.

Die Lücke zwischen Wissen und Handeln

Doch die Umsetzung im Alltag hapert. Eine Analyse des Deutschen Zentrums für Altersfragen zeigt: Zwar erreichen knapp drei Viertel der Menschen ab 43 durch Alltagsbewegungen die WHO-Ziele, aber nur die Hälfte treibt gezielt Sport. Chronische Erkrankungen und ein geringeres Einkommen mindern die Aktivität besonders stark.

Wie also die Hürden senken? Die Antwort kommt zunehmend digital.

Apps und Rezepte für die Gesundheit

Der Markt für seniorengerechte Fitness-Apps boomt. Sie setzen auf gelenkschonende Übungen, Stuhlgymnastik und Sturzprävention – mit großen Schriften und einfacher Bedienung.