» Studie: Muskelkraft verlängert Leben älterer Frauen ( Finanztrends)

Studie: Muskelkraft verlängert Leben älterer Frauen
06.03.2026
Eine neue US-Studie belegt, dass Muskelkraft für ältere Frauen entscheidender für ein langes Leben ist als Ausdauersport. Gleichzeitig zeigt eine schwedische Langzeitstudie: Selbst im fortgeschrittenen Alter lässt sich der körperliche Abbau noch umkehren. Immer mehr Senioren nutzen deshalb spezielle Fitness-Apps und digitale Gesundheitsanwendungen, um mobil zu bleiben.
Krafttraining schlägt Ausdauer
Lange standen Ausdauersportarten wie Walken im Fokus der Altersvorsorge. Eine im Februar veröffentlichte Studie der University at Buffalo leitet einen Paradigmenwechsel ein. Die Forscher analysierten Daten von über 5.400 Frauen zwischen 63 und 99 Jahren. Ihr Ergebnis: Mehr Muskelkraft bedeutet ein deutlich geringeres Sterberisiko – unabhängig von Ausdaueraktivität oder Sitzzeit.
Da der Körper ab 50 verstärkt Muskulatur abbaut, empfehlen Experten gezielte Gegenmaßnahmen für den Erhalt der Vitalität. Diese sechs speziellen Übungen helfen Ihnen dabei, Muskeln aufzubauen und Gelenkbeschwerden effektiv vorzubeugen. Kostenlosen 6-Übungen-Plan für über 50-Jährige sichern
Gemessen wurde die Kraft an der Griffstärke und dem schnellen Aufstehen von einem Stuhl. Für jedes zusätzliche Kilogramm Griffkraft sank das Sterberisiko um durchschnittlich zwölf Prozent. Die Botschaft ist klar: Krafttraining wird zur neuen Überlebensstrategie.
Es ist nie zu spät
Eine positive Nachricht liefert eine Langzeitstudie des Karolinska Instituts. Sie verfolgte Erwachsene über 47 Jahre und fand heraus: Der körperliche Abbau beginnt zwar schon um das 35. Lebensjahr. Doch wer erst im fortgeschrittenen Alter mit regelmäßigem Training beginnt, kann seine Leistungsfähigkeit noch um fünf bis zehn Prozent steigern.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ihre Richtlinien bereits angepasst. Für Menschen ab 65 empfiehlt sie nun explizit Krafttraining an mindestens zwei Tagen pro Woche, kombiniert mit Gleichgewichtsübungen.
Die Lücke zwischen Wissen und Handeln
Doch die Umsetzung im Alltag hapert. Eine Analyse des Deutschen Zentrums für Altersfragen zeigt: Zwar erreichen knapp drei Viertel der Menschen ab 43 durch Alltagsbewegungen die WHO-Ziele, aber nur die Hälfte treibt gezielt Sport. Chronische Erkrankungen und ein geringeres Einkommen mindern die Aktivität besonders stark.
Wie also die Hürden senken? Die Antwort kommt zunehmend digital.
Apps und Rezepte für die Gesundheit
Der Markt für seniorengerechte Fitness-Apps boomt. Sie setzen auf gelenkschonende Übungen, Stuhlgymnastik und Sturzprävention – mit großen Schriften und einfacher Bedienung.
Ein effektives Training für mehr Kraft und Kondition muss weder teuer noch zeitaufwendig sein und lässt sich problemlos in den eigenen vier Wänden umsetzen. Wie Sie Ihr Wohnzimmer mit nur fünf einfachen Helfern in ein sicheres Heim-Fitnessstudio verwandeln, erfahren Sie in diesem Ratgeber. Gratis-Report: Das Heim-Fitnessstudio für jedes Alter
Im deutschen Gesundheitssystem gewinnen Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) an Bedeutung. Diese vom BfArM geprüften Apps können Ärzte auf Rezept verschreiben. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten. Das Angebot reicht von Bewegungsprogrammen gegen Rückenschmerzen bis zur allgemeinen Mobilisierung. Sogar Fitness-Tracker mit Sturzerkennung werden teilweise bezuschusst.
Ein globaler Milliardenmarkt entsteht
Weltweit expandiert die „Silver Economy“. In China, mit rund 300 Millionen Rentnern, wird Seniorenfitness strategisch gefördert. Spezialstudios bieten dort Laufbänder, die schon bei 0,1 km/h starten, und Fahrräder mit sicheren Rückenlehnen.
Die Erkenntnis setzt sich durch: Seniorenfitness ist keine Freizeitbeschäftigung mehr, sondern medizinische Notwendigkeit. Die Kombination aus ärztlicher Betreuung und digitaler Begleitung ermöglicht heute maßgeschneiderte Trainingspläne – selbst bei Vorerkrankungen.
Prävention wird zum Standard
Die Zukunft könnte noch mehr Technologie bringen. Künstliche Intelligenz könnte Bewegungen per Smartphone-Kamera analysieren und in Echtzeit korrigieren. Das würde das Heimtraining sicherer machen.
Das größte Ziel bleibt jedoch, die soziale Ungleichheit beim Zugang zu Sport abzubauen. Wenn digitale Helfer und verordnete Bewegungsprogramme flächendeckend ankommen, könnte eine Generation heranwachsen, die deutlich länger selbstbestimmt und mobil bleibt. Die Medizin verschiebt ihren Fokus damit endgültig von der Behandlung zur aktiven Verlängerung der gesunden Jahre.
