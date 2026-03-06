Studie relativiert Schmerzlinderung durch Bewegung bei Arthrose ( Finanztrends)

06.03.2026, 4313 Zeichen

Neue Forschungsergebnisse stellen den schmerzlindernden Effekt von Bewegung bei Arthrose in Frage. Gleichzeitig bestätigen sie Ausdauertraining als wichtigste Säule für den Gelenkerhalt. Diese Widersprüche fordern Mediziner und Patienten heraus.

Schmerzlinderung geringer als gedacht

Eine aktuelle deutsche Übersichtsarbeit im Fachmagazin „RMD Open“ sorgt für Diskussionen. Forscher der Hochschule Bochum analysierten systematisch die Studienlage zur Bewegungstherapie.

Ihr Fazit: Die rein schmerzlindernde Wirkung von gezielten Übungen fällt oft nur geringfügig aus. Bei Kniearthrose zeigten sich kurzfristige Verbesserungen, die in Langzeitstudien aber nachließen. Bei Hüftarthrose erwiesen sich die Effekte im Mittel sogar als vernachlässigbar.

„Der genaue Wirkmechanismus ist wissenschaftlich noch nicht vollständig geklärt“, erklärt Physiotherapie-Experte Professor Christian Kopkow, der nicht an der Studie beteiligt war. Höhere Trainingsintensität führe nicht automatisch zu besseren Ergebnissen. Die Studienautoren betonen jedoch: Bewegung ist keinesfalls nutzlos. Es gehe darum, unrealistische Erwartungen zu korrigieren.

Ausdauertraining schützt die Gelenke am besten

Während die Schmerzlinderung relativiert wird, liefert eine andere Studie klare Empfehlungen. Eine Metaanalyse der Johns Hopkins University im „British Medical Journal“ wertete 217 Studien mit über 15.000 Teilnehmern aus.

Das Ergebnis ist eindeutig: Aerobes Training wie Gehen, Radfahren oder Schwimmen zeigt die stärkste wissenschaftliche Evidenz. Diese Ausdauerbewegungen verbessern Gangleistung, Gelenkfunktion und Lebensqualität erheblich – sowohl kurz- als auch langfristig.

Krafttraining und Balanceübungen bieten ergänzende Vorteile. Doch Ausdauertraining kristallisierte sich als sicherstes und wirksamstes Fundament heraus. Die Analyse bestätigte zudem: Bewegungstherapien bei Arthrose sind sicher und führen nicht zu mehr unerwünschten Ereignissen.

Warum Bewegung trotzdem unverzichtbar bleibt

Orthopäden warnen entschieden davor, jetzt auf körperliche Aktivität zu verzichten. Aktuelle Leitlinien verankern Bewegungstherapie weiterhin als zentrale Behandlungssäule. Der Grund liegt in der Physiologie des Gelenks.

Der Gelenkknorpel wird nicht direkt durchblutet. Er ist auf mechanische Reize angewiesen. Nur durch Be- und Entlastung bei Bewegung wird die Gelenkschmiere verteilt, die den Knorpel ernährt und Abfallprodukte abtransportiert. Fehlt dieser Mechanismus, beschleunigt sich der Knorpelabbau.

Zudem wirkt eine trainierte Muskulatur wie ein natürlicher Stoßdämpfer. Kräftige Oberschenkel- und Gesäßmuskeln stabilisieren die Gelenke und reduzieren Fehlbelastungen. Dauerhafter Bewegungsmangel gilt als einer der größten Risikofaktoren für das Fortschreiten der Erkrankung.

Vom Wundermittel zum Baustein

Die neuen Erkenntnisse markieren einen Paradigmenwechsel. Bisher suggerierte man Patienten oft, Training könne den Schmerz nahezu beseitigen. Jetzt erfordert die Wissenschaft eine ehrlichere Kommunikation.

Mediziner betonen deshalb einen multimodalen Ansatz. Bewegung allein reicht häufig nicht aus. Sie muss mit anderen Maßnahmen kombiniert werden – vor allem mit Gewichtsmanagement. Jedes Kilogramm weniger entlastet die tragenden Gelenke erheblich.

Gleichzeitig rückt die Prävention stärker in den Fokus. Experten empfehlen lebenslange, moderate Aktivität zum Erhalt der Knorpelsubstanz. Regelmäßiger Sport kann das Arthrose-Risiko signifikant senken.

Die Zukunft gehört personalisierten Konzepten. Starre Trainingsvorgaben werden individuellen Plänen weichen, die Krankheitsstadium und Patientenbedürfnisse berücksichtigen. Bis dahin gilt: Jede schonende Bewegung ist besser als Inaktivität.

(06.03.2026)

