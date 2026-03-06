SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Studie relativiert Schmerzlinderung durch Bewegung bei Arthrose ( Finanztrends)

06.03.2026, 4313 Zeichen

Neue Forschungsergebnisse stellen den schmerzlindernden Effekt von Bewegung bei Arthrose in Frage. Gleichzeitig bestätigen sie Ausdauertraining als wichtigste Säule für den Gelenkerhalt. Diese Widersprüche fordern Mediziner und Patienten heraus.

Schmerzlinderung geringer als gedacht

Eine aktuelle deutsche Übersichtsarbeit im Fachmagazin „RMD Open“ sorgt für Diskussionen. Forscher der Hochschule Bochum analysierten systematisch die Studienlage zur Bewegungstherapie.

Anzeige

Während die Wissenschaft über die langfristige Schmerzlinderung diskutiert, setzen viele Betroffene auf gezielte Selbsthilfe für den Alltag. Dieser kostenlose SOS-Guide zeigt die Druckpunkte, die bei Knie-, Hüft- und Fingerbeschwerden schnelle Linderung bringen können. Bebilderte Anleitung für SOS-Anti-Schmerz-Punkte jetzt gratis sichern

Ihr Fazit: Die rein schmerzlindernde Wirkung von gezielten Übungen fällt oft nur geringfügig aus. Bei Kniearthrose zeigten sich kurzfristige Verbesserungen, die in Langzeitstudien aber nachließen. Bei Hüftarthrose erwiesen sich die Effekte im Mittel sogar als vernachlässigbar.

„Der genaue Wirkmechanismus ist wissenschaftlich noch nicht vollständig geklärt“, erklärt Physiotherapie-Experte Professor Christian Kopkow, der nicht an der Studie beteiligt war. Höhere Trainingsintensität führe nicht automatisch zu besseren Ergebnissen. Die Studienautoren betonen jedoch: Bewegung ist keinesfalls nutzlos. Es gehe darum, unrealistische Erwartungen zu korrigieren.

Ausdauertraining schützt die Gelenke am besten

Während die Schmerzlinderung relativiert wird, liefert eine andere Studie klare Empfehlungen. Eine Metaanalyse der Johns Hopkins University im „British Medical Journal“ wertete 217 Studien mit über 15.000 Teilnehmern aus.

Das Ergebnis ist eindeutig: Aerobes Training wie Gehen, Radfahren oder Schwimmen zeigt die stärkste wissenschaftliche Evidenz. Diese Ausdauerbewegungen verbessern Gangleistung, Gelenkfunktion und Lebensqualität erheblich – sowohl kurz- als auch langfristig.

Krafttraining und Balanceübungen bieten ergänzende Vorteile. Doch Ausdauertraining kristallisierte sich als sicherstes und wirksamstes Fundament heraus. Die Analyse bestätigte zudem: Bewegungstherapien bei Arthrose sind sicher und führen nicht zu mehr unerwünschten Ereignissen.

Warum Bewegung trotzdem unverzichtbar bleibt

Orthopäden warnen entschieden davor, jetzt auf körperliche Aktivität zu verzichten. Aktuelle Leitlinien verankern Bewegungstherapie weiterhin als zentrale Behandlungssäule. Der Grund liegt in der Physiologie des Gelenks.

Der Gelenkknorpel wird nicht direkt durchblutet. Er ist auf mechanische Reize angewiesen. Nur durch Be- und Entlastung bei Bewegung wird die Gelenkschmiere verteilt, die den Knorpel ernährt und Abfallprodukte abtransportiert. Fehlt dieser Mechanismus, beschleunigt sich der Knorpelabbau.

Zudem wirkt eine trainierte Muskulatur wie ein natürlicher Stoßdämpfer. Kräftige Oberschenkel- und Gesäßmuskeln stabilisieren die Gelenke und reduzieren Fehlbelastungen. Dauerhafter Bewegungsmangel gilt als einer der größten Risikofaktoren für das Fortschreiten der Erkrankung.

Anzeige

Um die Gelenke effektiv zu entlasten, ist ein moderater Muskelaufbau ohne Überlastung entscheidend. Orthopäde Prof. Wessinghage zeigt in seinem 3-Minuten-Plan 17 einfache Übungen, die Sie bequem zu Hause umsetzen können. Kostenlosen PDF-Report mit 17 Wunderübungen hier herunterladen

Vom Wundermittel zum Baustein

Die neuen Erkenntnisse markieren einen Paradigmenwechsel. Bisher suggerierte man Patienten oft, Training könne den Schmerz nahezu beseitigen. Jetzt erfordert die Wissenschaft eine ehrlichere Kommunikation.

Mediziner betonen deshalb einen multimodalen Ansatz. Bewegung allein reicht häufig nicht aus. Sie muss mit anderen Maßnahmen kombiniert werden – vor allem mit Gewichtsmanagement. Jedes Kilogramm weniger entlastet die tragenden Gelenke erheblich.

Gleichzeitig rückt die Prävention stärker in den Fokus. Experten empfehlen lebenslange, moderate Aktivität zum Erhalt der Knorpelsubstanz. Regelmäßiger Sport kann das Arthrose-Risiko signifikant senken.

Die Zukunft gehört personalisierten Konzepten. Starre Trainingsvorgaben werden individuellen Plänen weichen, die Krankheitsstadium und Patientenbedürfnisse berücksichtigen. Bis dahin gilt: Jede schonende Bewegung ist besser als Inaktivität.


(06.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

Random Partner

Wiener Privatbank
Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige, unternehmerisch handelnde Privatbank mit Sitz in Wien.  Als börsennotiertes Unternehmen steht die Bank für Transparenz und verfügt über eine äußerst solide finanzielle Basis. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Family Offices, PrivatinvestorInnen, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Irankonflikt erschüttert Märkte: Europas Sonderkonjunktur steht auf dem ...

» Sachsens Landeskirche führt einheitliche Entschädigung für Missbrauchsop...

» Ocugen Aktie: Pipeline im Fokus ( Finanztrends)

» INPEX Aktie: Expansionskurs trifft Gegenwind ( Finanztrends)

» Krafttraining wird zum neuen Abnehm-Trend für Frauen ab 50 ( Finanztrends)

» CyberStrikeAI kompromittiert Hunderte Firmen-Firewalls ( Finanztrends)

» DZNE-Studie: Jeder dritte Demenzfall ist vermeidbar ( Finanztrends)

» Norbit Aktie: Millionenauftrag im Visier ( Finanztrends)

» Bilibili Aktie: Erstmals profitabel ( Finanztrends)

» VINX Aktie: Starke Outperformance ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
BlackRock Aktie: Liquiditätskrise erschüttert Markt ( Finanztrends)
TKMS Aktie: Entscheidender Schachzug ( Finanztrends)
Vonovia Aktie: Bericht im Fokus ( Finanztrends)
Carl Zeiss Meditec Aktie: Abstieg in SDAX ( Finanztrends)
Bilder Dorothee Bauer
ServiceNow Aktie: Systemchaos kostet Stunden ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2055
    Featured Partner Video

    178. Laufheld Online Workout für Läufer

    0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

    Books josefchladek.com

    Anna Fabricius
    Home is where work is
    2024
    Self published

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag



    Autor: Finanztrends

    06.03.2026, 4313 Zeichen

    Neue Forschungsergebnisse stellen den schmerzlindernden Effekt von Bewegung bei Arthrose in Frage. Gleichzeitig bestätigen sie Ausdauertraining als wichtigste Säule für den Gelenkerhalt. Diese Widersprüche fordern Mediziner und Patienten heraus.

    Schmerzlinderung geringer als gedacht

    Eine aktuelle deutsche Übersichtsarbeit im Fachmagazin „RMD Open“ sorgt für Diskussionen. Forscher der Hochschule Bochum analysierten systematisch die Studienlage zur Bewegungstherapie.

    Anzeige

    Während die Wissenschaft über die langfristige Schmerzlinderung diskutiert, setzen viele Betroffene auf gezielte Selbsthilfe für den Alltag. Dieser kostenlose SOS-Guide zeigt die Druckpunkte, die bei Knie-, Hüft- und Fingerbeschwerden schnelle Linderung bringen können. Bebilderte Anleitung für SOS-Anti-Schmerz-Punkte jetzt gratis sichern

    Ihr Fazit: Die rein schmerzlindernde Wirkung von gezielten Übungen fällt oft nur geringfügig aus. Bei Kniearthrose zeigten sich kurzfristige Verbesserungen, die in Langzeitstudien aber nachließen. Bei Hüftarthrose erwiesen sich die Effekte im Mittel sogar als vernachlässigbar.

    „Der genaue Wirkmechanismus ist wissenschaftlich noch nicht vollständig geklärt“, erklärt Physiotherapie-Experte Professor Christian Kopkow, der nicht an der Studie beteiligt war. Höhere Trainingsintensität führe nicht automatisch zu besseren Ergebnissen. Die Studienautoren betonen jedoch: Bewegung ist keinesfalls nutzlos. Es gehe darum, unrealistische Erwartungen zu korrigieren.

    Ausdauertraining schützt die Gelenke am besten

    Während die Schmerzlinderung relativiert wird, liefert eine andere Studie klare Empfehlungen. Eine Metaanalyse der Johns Hopkins University im „British Medical Journal“ wertete 217 Studien mit über 15.000 Teilnehmern aus.

    Das Ergebnis ist eindeutig: Aerobes Training wie Gehen, Radfahren oder Schwimmen zeigt die stärkste wissenschaftliche Evidenz. Diese Ausdauerbewegungen verbessern Gangleistung, Gelenkfunktion und Lebensqualität erheblich – sowohl kurz- als auch langfristig.

    Krafttraining und Balanceübungen bieten ergänzende Vorteile. Doch Ausdauertraining kristallisierte sich als sicherstes und wirksamstes Fundament heraus. Die Analyse bestätigte zudem: Bewegungstherapien bei Arthrose sind sicher und führen nicht zu mehr unerwünschten Ereignissen.

    Warum Bewegung trotzdem unverzichtbar bleibt

    Orthopäden warnen entschieden davor, jetzt auf körperliche Aktivität zu verzichten. Aktuelle Leitlinien verankern Bewegungstherapie weiterhin als zentrale Behandlungssäule. Der Grund liegt in der Physiologie des Gelenks.

    Der Gelenkknorpel wird nicht direkt durchblutet. Er ist auf mechanische Reize angewiesen. Nur durch Be- und Entlastung bei Bewegung wird die Gelenkschmiere verteilt, die den Knorpel ernährt und Abfallprodukte abtransportiert. Fehlt dieser Mechanismus, beschleunigt sich der Knorpelabbau.

    Zudem wirkt eine trainierte Muskulatur wie ein natürlicher Stoßdämpfer. Kräftige Oberschenkel- und Gesäßmuskeln stabilisieren die Gelenke und reduzieren Fehlbelastungen. Dauerhafter Bewegungsmangel gilt als einer der größten Risikofaktoren für das Fortschreiten der Erkrankung.

    Anzeige

    Um die Gelenke effektiv zu entlasten, ist ein moderater Muskelaufbau ohne Überlastung entscheidend. Orthopäde Prof. Wessinghage zeigt in seinem 3-Minuten-Plan 17 einfache Übungen, die Sie bequem zu Hause umsetzen können. Kostenlosen PDF-Report mit 17 Wunderübungen hier herunterladen

    Vom Wundermittel zum Baustein

    Die neuen Erkenntnisse markieren einen Paradigmenwechsel. Bisher suggerierte man Patienten oft, Training könne den Schmerz nahezu beseitigen. Jetzt erfordert die Wissenschaft eine ehrlichere Kommunikation.

    Mediziner betonen deshalb einen multimodalen Ansatz. Bewegung allein reicht häufig nicht aus. Sie muss mit anderen Maßnahmen kombiniert werden – vor allem mit Gewichtsmanagement. Jedes Kilogramm weniger entlastet die tragenden Gelenke erheblich.

    Gleichzeitig rückt die Prävention stärker in den Fokus. Experten empfehlen lebenslange, moderate Aktivität zum Erhalt der Knorpelsubstanz. Regelmäßiger Sport kann das Arthrose-Risiko signifikant senken.

    Die Zukunft gehört personalisierten Konzepten. Starre Trainingsvorgaben werden individuellen Plänen weichen, die Krankheitsstadium und Patientenbedürfnisse berücksichtigen. Bis dahin gilt: Jede schonende Bewegung ist besser als Inaktivität.


    (06.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

    Random Partner

    Wiener Privatbank
    Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige, unternehmerisch handelnde Privatbank mit Sitz in Wien.  Als börsennotiertes Unternehmen steht die Bank für Transparenz und verfügt über eine äußerst solide finanzielle Basis. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Family Offices, PrivatinvestorInnen, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Irankonflikt erschüttert Märkte: Europas Sonderkonjunktur steht auf dem ...

    » Sachsens Landeskirche führt einheitliche Entschädigung für Missbrauchsop...

    » Ocugen Aktie: Pipeline im Fokus ( Finanztrends)

    » INPEX Aktie: Expansionskurs trifft Gegenwind ( Finanztrends)

    » Krafttraining wird zum neuen Abnehm-Trend für Frauen ab 50 ( Finanztrends)

    » CyberStrikeAI kompromittiert Hunderte Firmen-Firewalls ( Finanztrends)

    » DZNE-Studie: Jeder dritte Demenzfall ist vermeidbar ( Finanztrends)

    » Norbit Aktie: Millionenauftrag im Visier ( Finanztrends)

    » Bilibili Aktie: Erstmals profitabel ( Finanztrends)

    » VINX Aktie: Starke Outperformance ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    BlackRock Aktie: Liquiditätskrise erschüttert Markt ( Finanztrends)
    TKMS Aktie: Entscheidender Schachzug ( Finanztrends)
    Vonovia Aktie: Bericht im Fokus ( Finanztrends)
    Carl Zeiss Meditec Aktie: Abstieg in SDAX ( Finanztrends)
    Bilder Dorothee Bauer
    ServiceNow Aktie: Systemchaos kostet Stunden ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2055
      Featured Partner Video

      178. Laufheld Online Workout für Läufer

      0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

      Books josefchladek.com

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      Olga Ignatovich
      In the Shadow of the Big Brother
      2025
      Arthur Bondar Collection WWII

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Jeff Mermelstein
      What if Jeff were a Butterfly?
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de