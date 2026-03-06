US-Zoll muss 166 Milliarden Euro an Strafzöllen zurückzahlen ( Finanztrends)

06.03.2026, 7189 Zeichen

In einem historischen Urteil muss die US-Zollbehörde rund 166 Milliarden Euro an unrechtmäßig erhobenen Strafzöllen an Importeure zurückerstatten. Das entschied ein US-Handelsgericht diese Woche. Die Summe betrifft über 330.000 Unternehmen weltweit – darunter auch viele deutsche und europäische Firmen, die Waren in die USA liefern.

Ein historischer Richterspruch mit globaler Wirkung

Die Grundlage für die milliardenschwere Rückzahlung schuf der Oberste Gerichtshof der USA Ende Februar. Die Richter erklärten damals, dass die Regierung ihre Befugnisse überschritten habe, als sie umfassende Strafzölle auf Basis des International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) verhängte. Das Gesetz erlaubt eigentlich nur gezielte Sanktionen in Krisenfällen, nicht pauschale Handelsabgaben.

Da das Höchstgericht kein konkretes Verfahren für die Rückzahlung festlegte, musste das United States Court of International Trade (CIT) nachlegen. Am 4. März ordnete Richter Richard Eaton an, dass der Zoll alle noch nicht abgeschlossenen Zollabfertigungen ohne die ungültigen IEEPA-Abgaben berechnen muss. Für bereits abgeschlossene Verfahren, die noch anfechtbar sind, muss eine Neuberechnung erfolgen.

Das Entscheidende: Die Anordnung gilt für alle betroffenen Importeure pauschal. Unternehmen müssen nicht mehr einzeln klagen, um ihr Geld zurückzubekommen – ein enormer bürokratischer Aufwand wäre entstanden.

So plant der US-Zoll die Mega-Rückzahlung

Angesichts des gewaltigen Volumens hat der Zoll nun Fristdruck. In einer Gerichtseinreichung vom 6. März bestätigte ein leitender Beamter der U.S. Customs and Border Protection (CBP), Brandon Lord, dass die Behörde ein System zur Bearbeitung der Erstattungen innerhalb von 45 Tagen vorbereitet.

Die Dimensionen sind gewaltig: Es geht um über 53 Millionen Zolldeklarationen bei mehr als 330.000 Importeuren. Die Gesamtsumme beläuft sich auf schätzungsweise 166 Milliarden Euro.

Um diesen Berg zu bewältigen, setzt der Zoll auf Automatisierung. Für noch nicht endgültig abgewickelte Verfahren soll das Automated Commercial Environment (ACE)-System die Überzahlungen automatisch im Rahmen der Standard-Abliquidation erstatten. Das würde komplizierte Antragsformulare überflüssig machen. Diese Woche fanden bereits interne Besprechungen zwischen Regierungsanwälten und Handelsrichtern statt, um die Details des Verfahrens zu finalisieren.

Achtung bei Zollrückvergütungen und Ausnahmen

Während die pauschale Rückzahlung die spezifischen IEEPA-Zölle abdeckt, müssen Handelsexperten andere Regelungen im Auge behalten. Das betrifft vor allem Duty Drawback. Dieses Verfahren erlaubt normalerweise die Rückerstattung von bis zu 99% bestimmter Einfuhrzölle, wenn die Waren später wieder exportiert oder vernichtet werden.

Diese Möglichkeit bleibt für andere, weiterhin gültige Strafzölle bestehen – etwa für die neu eingeführten Section 122-Zölle. Ausdrücklich nicht rückvergütungsfähig sind hingegen die älteren Section 232-Zölle auf Stahl und Aluminium sowie die IEEPA-Zölle auf Fentanyl und Menschenhandel für Importe aus China, Mexiko und Kanada.

Für Unternehmen, deren Zollabfertigungen bereits endgültig abgeschlossen sind, bleibt der Weg zur Rückerstattung komplizierter. Sie müssen möglicherweise formelle Widerspruchsverfahren einleiten oder auf spezielle Richtlinien des Zolls warten, wie rückwirkende Erstattungen zu beantragen sind.

Neue Zölle und Klagen sorgen für weitere Unsicherheit

Parallel zur Auflösung der alten Zölle hat die US-Regierung bereits neue Abgaben eingeführt. Unmittelbar nach dem Urteil des Supreme Court aktivierte sie Section 122 des Trade Act von 1974. Diese Regelung erlaubt temporäre Zölle von bis zu 15% für maximal 150 Tage, ohne sofortige Zustimmung des Kongresses.

Doch auch dieser Schritt ist bereits umstritten. Am 5. März reichten Generalstaatsanwälte und Gouverneure aus 24 Bundesstaaten eine Klage beim CIT ein, in der sie die Rechtmäßigkeit der neuen Section 122-Zölle anfechten.

Im Kongress wurde zudem der Tariff Refund Act of 2026 eingebracht. Das Gesetz will den Zoll verpflichten, kleine Unternehmen bei den Rückzahlungen zu priorisieren und regelmäßig Bericht an die Ausschüsse des Kongresses zu erstatten. Die Lage bleibt also volatil: Während Unternehmen auf Milliardenrückzahlungen hoffen, müssen sie sich gleichzeitig auf neue Zollbelastungen einstellen.

Was die Entwicklung für die Wirtschaft bedeutet

Die plötzliche Ungültigerklärung der IEEPA-Zölle und die angeordnete Rückzahlung sind ein Erdbeben für den globalen Handel. Große Wirtschaftsverbände wie die U.S. Chamber of Commerce drängen die Regierung zur Eile. Sie argumentieren, dass verzögerte Erstattungen vor allem kleine und mittlere Unternehmen in existenzielle Schwierigkeiten bringen könnten. Diese mussten die künstlich erhöhten Importkosten oft monatelang vorfinanzieren.

Volkswirte erwarten, dass die Liquiditätsspritze in Höhe von 166 Milliarden Euro die Bilanzen vieler Unternehmen im zweiten und dritten Quartal 2026 spürbar entlasten könnte. Doch der gleichzeitige Übergang zu den Section 122-Zöllen bedeutet: Während die alten Lasten fallen, kommen neue hinzu. Die operative Kostensituation bleibt angespannt.

Die Entwicklung unterstreicht, wie wichtig agile Zollabwicklungs- und Compliance-Systeme für Unternehmen sind. Firmen müssen nun parallel laufende Erstattungen tracken und ihre Preismodelle an die neuen Zollstrukturen anpassen.

Ausblick: Die nächsten 45 Tage sind entscheidend

Die kommenden eineinhalb Monate werden zeigen, ob der US-Zoll seine automatisierten Rückzahlungsprozesse wie geplant hochfahren kann. Handelsverantwortliche in Unternehmen sollten jetzt prüfen, ob ihr ACE-Zugang funktioniert und ihre Bankverbindungen aktuell sind, um Verzögerungen zu vermeiden.

Zwar hat das Gericht pauschale Rückzahlungen angeordnet, doch die US-Regierung könnte noch versuchen, bestimmte mechanische Aspekte des Urteils anzufechten oder auf administrative Aufschübe zu drängen, um die gewaltige Summe zu bewältigen.

Gleichzeitig tickt die Uhr für die temporären Section 122-Zölle. Sie laufen Ende Juli 2026 aus. Danach muss die Regierung entweder die Zustimmung des Kongresses für dauerhafte Maßnahmen erhalten oder auf gezielte Untersuchungen nach Section 301 umschwenken. Importeure müssen sich also auf anhaltende Unsicherheit in der US-Zollpolitik einstellen. Eine lückenlose Dokumentation bleibt der Schlüssel, um sowohl die aktuellen IEEPA-Erstattungen als auch künftige Duty-Drawback-Ansprüche sicherzustellen.

(06.03.2026)

