XRP: Politik bremst ( Finanztrends)

XRP steckt heute in einem seltenen Spannungsfeld: Auf der einen Seite drückt technischer Verkaufsdruck auf den Kurs. Auf der anderen Seite wächst die Infrastruktur für institutionelle Anleger – und in Washington hängt ein Gesetz in der Luft, das für XRP zum echten Türöffner werden könnte. Genau diese Mischung macht die Lage so schwer greifbar.

Chartbild: Widerstand bleibt zäh

Mehrfach scheiterte XRP zuletzt daran, eine wichtige Widerstandszone zu überwinden. Das ist mehr als ein kosmetisches Problem: Solche Fehlausbrüche ziehen oft zusätzliche Verkäufer an, weil kurzfristige Trader ihre Positionen wieder schließen.

Entsprechend rückt nun eine zentrale Unterstützungszone in den Fokus. Hält sie, wäre eine erneute Attacke auf die obere Marke möglich. Rutscht XRP jedoch durch, wird der Blick schnell auf deutlich tiefere Auffangbereiche gelenkt. Heute notiert XRP bei 1,36 USD und damit rund 4,93% im Minus.

Institutionelle Signale: Zuflüsse – aber weniger Hebel

Trotz des angeschlagenen Chartbilds ist die institutionelle Spur nicht eindeutig negativ. Spot-XRP-ETFs sammelten laut Quelltext in den vergangenen vier Monaten rund 1,24 Mrd. US-Dollar an Nettozuflüssen ein. Parallel zeigen On-Chain-Daten, dass große Wallets in Rücksetzern eher aufstockten.

Gleichzeitig hat sich das Derivate-Geschäft merklich abgekühlt. Das offene Interesse ging seit Ende 2025 deutlich zurück – ein Hinweis darauf, dass im Kryptomarkt insgesamt Hebel abgebaut wurden. Das nimmt kurzfristig Spekulation aus dem Markt, senkt aber auch die „Kaufkraft“ für schnelle Aufwärtsbewegungen.

Auf der Angebotsseite blieb Ripple bei seinem Routineprogramm: Am 1. März wurden 700 Mio. XRP wieder in Escrow gesperrt. Außerdem flossen im Februar laut Artikel XRP in großem Stil von Börsen ab – häufig ein Zeichen, dass Halter Coins eher in Verwahrung nehmen als für kurzfristige Verkäufe bereithalten.

CLARITY Act: Der regulatorische Hebel

Der wichtigste Faktor liegt derzeit weniger im Chart als im US-Senat: der CLARITY Act. Das Gesetz soll den Zuständigkeitsstreit zwischen SEC und CFTC entschärfen und digitale Assets klarer einordnen. Für XRP wäre das hochrelevant, weil eine Einstufung als „digitale Commodity“ XRP regulatorisch näher an Bitcoin und Ethereum rücken würde.

Warum ist das so entscheidend? Weil genau diese rechtliche Einordnung bislang als Bremsklotz gilt, wenn Banken, Asset Manager oder Zahlungsdienstleister XRP tiefer in Prozesse integrieren wollen. Allerdings: Die Deadline für einen Entwurf aus dem Weißen Haus (1. März) ist verstrichen, der Senat hat nicht abgestimmt – und der Artikel nennt einen Streitpunkt zwischen Banking- und Kryptosektor über Stablecoin-Rewards als Blockade.

Parallel baut Ripple seine Zahlungsplattform aus und meldet mehr als 100 Mrd. US-Dollar abgewickeltes Volumen. Auffällig ist dabei: Viele Banken im Netzwerk nutzen offenbar eher Messaging- und Tracking-Funktionen, nicht zwingend XRP zur Abwicklung. Stablecoins – inklusive Ripples RLUSD – scheinen in der Praxis breiter akzeptiert zu werden, auch weil Banken stabile Werte oft bevorzugen.

Zum technischen Unterbau: Das XRP Ledger erhielt zuletzt einen Notfall-Patch (rippled 3.1.1), um die Aktivierung einer fehlerhaften Transaktionsfunktion dauerhaft zu blockieren. Laut Quelltext waren keine Nutzergelder gefährdet. Zudem stieg die Transaktionszahl am 2. März spürbar – ein Kontrast zur seitwärts laufenden Token-Notierung unter wichtigen Marken.

Ein weiterer Baustein: Australiens Aufsicht ASIC lizenzierte AUDC Pty Ltd für eine regulierte, AUD-gestützte Stablecoin (AUDD) auf dem XRP Ledger. Das erweitert die XRPL-Story geografisch über den US-Fokus hinaus.

Zum Stimmungsbild gehört aber auch Gegenwind: Standard Chartered senkte sein XRP-Kursziel für 2026 laut Artikel um 65% auf 2,80 US-Dollar und begründete das mit ausbleibendem institutionellem Kapital „in Größe“ sowie nachlassender ETF-Euphorie.

Der nächste konkrete Impuls dürfte aus Washington kommen: Entscheidend ist, wann (und ob) der US-Senat den CLARITY Act tatsächlich zur Abstimmung bringt – denn erst ein verabschiedetes Gesetz würde den regulatorischen Knoten für XRP wirklich lösen.

