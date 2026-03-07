Aktivrente und Rentenplus: Doppeltes Einkommen für Senioren boomt ( Finanztrends)

07.03.2026, 4937 Zeichen

Die Kombination aus höherer Rente und neuer Steuerbefreiung macht Vollzeitarbeit im Rentenalter so lukrativ wie nie. Ab Juli steigen die gesetzlichen Renten um 4,24 Prozent – ein Rekordplus, das die Strategie „Rente beziehen und voll arbeiten“ zur finanziellen Top-Option macht.

Rentenplus übertrifft alle Erwartungen

Das Bundesarbeitsministerium (BMAS) hat am 5. März 2026 eine Rentenerhöhung von 4,24 Prozent zum 1. Juli verkündet. Dieser Anstieg liegt deutlich über den Herbstprognosen. Bundesministerin Bärbel Bas führt die kräftige Anpassung auf die positive Lohnentwicklung des Vorjahres zurück.

Für eine Standardrente von 1.000 Euro bedeutet das ein Plus von etwa 42 Euro im Monat. Rund 21 Millionen Rentner profitieren von der Erhöhung. Sie ist Teil des verlängerten Rentenstabilisierungspakets, das das Sicherungsniveau bis 2031 bei 48 Prozent des Durchschnittslohns festschreibt. Für Berufstätige kurz vor der Rente schafft das Planungssicherheit – und macht den Verbleib im Job attraktiver.

Vollzeitjob plus volle Rente: Das neue Modell

Seit 2023 ist der Weg frei: Die strikten Hinzuverdienstgrenzen für Frührentner sind gefallen. Wer seine Regelaltersrente bezieht, kann nun unbegrenzt voll arbeiten, ohne Abzüge bei der Rente fürchten zu müssen. Die gesetzliche Rente und das Gehalt fließen parallel.

Die aktuelle Rentenerhöhung verstärkt diesen Effekt noch. Der höhere Rentenbasissatz verbessert die Kalkulation für alle, die zwischen komplettem Ruhestand und Weiterarbeit schwanken. Experten für Arbeitsrecht sprechen von zwei legalen Haupteinkommensströmen: Das Gehalt sichert den Lebensstandard, die Rente dient als Zusatzvorsorge oder Investment. Nur bei speziellen Rentenarten wie der Erwerbsminderungsrente gelten weiterhin Hinzuverdienstgrenzen.

Steuerbonus „Aktivrente“: 2.000 Euro mehr netto

Die Rentenerhöhung wird durch ein zweites Gesetz perfekt ergänzt: die zum Jahresbeginn 2026 eingeführte „Aktivrente“. Dieser Steuerfreibetrag erlaubt es, bis zu 2.000 Euro im Monat aus einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis steuerfrei zu verdienen.

Ein Vollzeitbeschäftigter im Rentenalter kann so jährlich 24.000 Euro mehr netto behalten. Finanzminister Lars Klingbeil sieht darin einen Wachstumsimpuls durch den Verbleib erfahrener Kräfte. Der Bonus gilt jedoch nur für sozialversicherungspflichtige Jobs. Selbstständige, Freiberufler, Beamte und Minijobber sind ausgenommen. Zusammen mit der Rentenerhöhung senkt die Aktivrente die Steuerlast für Arbeitnehmer Ende 60 erheblich.

Strategie gegen den Fachkräftemangel

Hinter den beiden Maßnahmen steckt eine klare politische Agenda: die Abfederung des demografischen Wandels. Bis 2036 gehen schätzungsweise 20 Millionen Arbeitnehmer in Rente. Die Lücke an qualifizierten Kräften droht, riesig zu werden.

Die jetzt geschaffenen finanziellen Anreize sind so hoch, dass viele gesunde Ältere sie kaum ignorieren können. Während früher Appelle an Loyalität oder Pflichtgefühl gerichtet waren, spricht das neue Modell direkt den Geldbeutel an. Kritiker, darunter Sozialverbände, monieren jedoch eine soziale Schieflage: Die Vorteile kommen vor allem körperlich weniger belasteten Büroangestellten zugute. Menschen in handwerklichen Berufen sind oft aus Gesundheitsgründen gezwungen, früher auszuscheiden und können die Doppelstrategie nicht nutzen.

Unternehmen müssen umdenken

Der Erfolg der Incentives wird sich in den Erwerbsquoten der kommenden Jahre zeigen. Die Regierung rechnet zunächst mit etwa 168.000 Nutzern der Aktivrente, was dem Staat jährlich rund 890 Millionen Euro an Steuermindereinnahmen kostet.

Für Personalabteilungen bedeutet das ein radikales Umdenken. Sie müssen ihre Bindungskonzepte für erfahrene Mitarbeiter überarbeiten. Die neuen finanziellen Modelle sind ein starkes Argument in Vertragsverhandlungen mit Seniorenexperten. Flexible Vollzeit- oder Teilzeitmodelle mit hoher Stundenzahl werden zum Standardangebot für diese Zielgruppe.

Aus arbeitsrechtlicher Sicht gilt es, die Gehaltsabrechnung anzupassen, um die 2.000-Euro-Steuerbefreiung korrekt umzusetzen, ohne die Sozialversicherungsbeiträge zu beeinträchtigen. Die traditionelle Lebensarbeitszeit in Deutschland wird neu definiert: Rentenberechtigte Mitarbeiter sind nicht länger Abgänge, sondern eine hochmotivierte und wertvolle Säule der Belegschaft.

(07.03.2026)

