Betriebsvereinbarungen 2026: KI-Regeln und Jobschutz im Fokus ( Finanztrends)

07.03.2026

Die laufenden Betriebsratswahlen heizen die Verhandlungen über verbindliche Betriebsvereinbarungen an. Im Zentrum stehen zwei drängende Themen: der Aufbau von KI-Rahmenwerken vor EU-Fristen und die Sicherung von Arbeitsplätzen in der angespannten Industrie. Bis Mai 2026 stehen die Gremien unter Druck, effiziente und rechtssichere Lösungen zu finden.

KI-Rahmenwerke: Die neue Dringlichkeitsstufe

Die Integration von generativer Künstlicher Intelligenz in den Arbeitsalltag macht entsprechende Betriebsvereinbarungen zur Top-Priorität. Der Digitalverband Bitkom betont die Notwendigkeit eines gestuften Ansatzes: Zuerst ein allgemeiner KI-Rahmen, dann spezifische IT-Vereinbarungen für Tools wie Microsoft Copilot.

Der Treiber ist die EU-KI-Verordnung. Ab August 2026 gelten neue Pflichten. KI-Systeme zur Personalbewertung oder -steuerung werden als Hochrisiko-Systeme eingestuft. Das stärkt die Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte erheblich. Unternehmen müssen jetzt Vereinbarungen zu Datenschutz und Transparenz schließen. Wer zaudert, riskiert später massive Verzögerungen bei der Einführung neuer Digitalwerkzeuge.

Rechtsgrundlage: Was eine Betriebsvereinbarung leistet

Nach Paragraf 77 BetrVG ist eine Betriebsvereinbarung ein verbindlicher Normenvertrag. Ihre Regelungen gehen allen individuellen Arbeitsverträgen vor, sofern diese ungünstiger sind. Juristen raten zu präzisen Geltungsbereichen: Welche Standorte, Abteilungen und Mitarbeitergruppen sind erfasst?

Moderne Vereinbarungen regeln zwingend die Leistungs- und Verhaltenskontrolle (Paragraf 87 BetrVG). Dazu kommen Konfliktlösungsmechanismen, Haftungsbegrenzungen für neue Technologien und Kündigungsklauseln. Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen erzwingbaren Vereinbarungen, die notfalls per Einigungsstelle durchgesetzt werden können, und freiwilligen Abmachungen.

Jobschutz durch flexible Modelle

In der Industriekrise werden Betriebsvereinbarungen zum zentralen Instrument, um Stellen zu sichern. Unternehmen nutzen sie für flexible Arbeitsmodelle, um betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden.

Ein Beispiel lieferte der Automobilzulieferer PWO Group im Januar 2026. Am Standort Oberkirch wurde eine Vereinbarung geschlossen, die eine temporäre Reduzierung der Arbeitszeit und der Vergütung um bis zu 7,63 Prozent ermöglicht. Laut Unternehmen dient dies dem Erhalt der Arbeitsplätze und reagiert auf sinkende Abrufmengen. Solche Modelle helfen, Fachkräfte in unsicheren Zeiten zu halten.

Vorlagen helfen – blindes Kopieren schadet

Angesichts der Komplexität greifen Personalabteilungen und Betriebsräte vermehrt auf standardisierte Vorlagen und Checklisten zurück. Juristen und Arbeitsrecht-Akademien bieten aktualisierte Muster für KI, mobiles Arbeiten und Compliance an.

Diese Vorlagen skizzieren notwendige Klauseln zu Datensparsamkeit, Schulungen und Überprüfungsintervallen. Eine Präambel mit gemeinsamen Zielen dient später als Auslegungshilfe. Experten warnen jedoch vor der unveränderten Übernahme. Jede Vereinbarung muss auf die spezifische Technikinfrastruktur und Unternehmenskultur zugeschnitten werden. Eine Cloud-Vorlage etwa muss Server-Standorte und Zugriffsrechte exakt definieren, um die DSGVO einzuhalten.

Ausblick: Neue Räte, neue Dynamik

Die Betriebsratswahlen 2026 prägen die Agenda stark. Themen wie ESG-Berichterstattung und die Umsetzung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes rücken in den Fokus. Betriebsräte werden zunehmend zu aktiven Mitgestaltern der Unternehmenspolitik.

Für die zweite Jahreshälfte 2026 erwarten Analysten eine welle neuer Vereinbarungen. Die EU-KI-Frist im August wird die Verhandlungen zusätzlich beschleunigen. Unternehmen, die frühzeitig mit ihren Betriebsräten klare Rahmenwerke aushandeln, meistern die Doppelherausforderung aus technologischem Wandel und wirtschaftlicher Volatilität besser. Die Fähigkeit, tragfähige Betriebsvereinbarungen zu schließen, bleibt ein kritischer Wettbewerbsvorteil.

(07.03.2026)

