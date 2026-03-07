DZNE-Studie: Jeder dritte Demenzfall ist vermeidbar ( Finanztrends)

07.03.2026, 4527 Zeichen

Eine neue Studie zeigt, dass über ein Drittel aller Demenzerkrankungen in Deutschland durch Lebensstiländerungen verhindert werden könnte. Besonders zwei Faktoren rücken in den Fokus: gezieltes Gedächtnistraining und systematische Entspannung. Die Ergebnisse des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) und der Harvard Medical School markieren einen Paradigmenwechsel in der Prävention.

36 Prozent der Fälle durch Risikofaktoren beeinflusst

Die Zahlen der aktuellen Analyse sind eindeutig. Exakt 36 Prozent der Demenzfälle hierzulande führen Forscher um Professor René Thyrian auf zwölf veränderbare Risikofaktoren zurück. Dazu zählen Bluthochdruck, Schwerhörigkeit und Bewegungsmangel. Eine zentrale Rolle spielen aber auch psychosoziale Faktoren wie Vereinsamung, niedrige Bildung im Alter und chronische Depressionen.

Aktuell leben in Deutschland etwa 1,8 Millionen Menschen mit Demenz. Experten warnen vor einem Anstieg auf bis zu 2,7 Millionen Betroffene bis 2050. Die Modellrechnungen der Wissenschaftler machen jedoch auch das enorme Potenzial der Vorsorge deutlich. Eine Reduktion der Risikofaktoren um nur 15 Prozent könnte bis Mitte des Jahrhunderts rund 170.000 Erkrankungen verhindern.

Gehirnjogging muss fordern, nicht nur beschäftigen

Der Begriff Gedächtnistraining hat sich gewandelt. Die Annahme, dass Kreuzworträtsel allein ausreichen, ist widerlegt. Entscheidend ist die Art der Herausforderung. Eine Langzeitauswertung der ACTIVE-Studie belegt: Ältere Erwachsene, die ein adaptives, computergestütztes Speed-Training absolvierten, hatten ein um 25 Prozent geringeres Demenzrisiko.

Der Schlüssel liegt in der Adaptivität. Effektive Programme passen den Schwierigkeitsgrad in Echtzeit an die individuelle Leistungsgrenze an. Diese permanente, aber nicht überfordernde Herausforderung zwingt das Gehirn, neue Verbindungen zu knüpfen. Reine Gedächtnisübungen ohne progressive Steigerung zeigten keinen vergleichbaren Schutzeffekt.

Entspannung ist mehr als Wellness – sie schützt das Gehirn

Neben der aktiven Stimulation rückt die Entspannung als gleichwertige Säule in den Fokus. Chronischer Stress ist ein massiver Treiber für neurodegenerative Prozesse. Warum? Er führt zu einer dauerhaft hohen Ausschüttung des Stresshormons Cortisol, das toxisch auf den Hippocampus wirkt – die zentrale Gedächtnisregion.

Gezielte Verfahren wie angepasstes Yoga, autogenes Training oder Atemübungen senken den Cortisolspiegel messbar. Zudem fördern sie die Schlafqualität. Tiefschlaf ist essenziell für die nächtliche „Gehirnwäsche“, bei der schädliche Stoffwechselprodukte abtransportiert werden. Entspannung gilt damit als harter neurologischer Schutzfaktor.

Politik will Prävention im Alltag verankern

Die Studienergebnisse fallen in das finale Jahr der Nationalen Demenzstrategie. Bis Ende 2026 sollen 162 Maßnahmen umgesetzt sein. Die Politik setzt zunehmend auf „Verhältnisprävention“. Es geht darum, Strukturen zu schaffen, die einen gehirngesunden Lebensstil im Alltag erleichtern.

Fachleute diskutieren auf Konferenzen konkrete Ansätze. Wie können Begegnungsstätten und Volkshochschulen niedrigschwellige Kurse aus Bewegung, Gedächtnistraining und Entspannung anbieten? Der Welt-Alzheimertag im September steht unter dem Motto „Demenz – (k)eine Frage des Alters“. Die Botschaft: Prävention beginnt Jahrzehnte vor einem möglichen Ausbruch.

Neue Märkte und die größte Herausforderung

Gesundheitsökonomen sehen einen Wendepunkt. Die Abkehr von reaktiver Medizin hin zu proaktivem Lebensstil-Management eröffnet neue Märkte. Anbieter von Gesundheits-Apps und speziellen Seniorenkursen verzeichnen eine wachsende Nachfrage.

Doch die größte Hürde bleibt die soziale Gerechtigkeit. Da ein niedriges Bildungsniveau ein Hauptrisikofaktor ist, müssen Aufklärung und Angebote auch bildungsfernere oder isolierte Senioren erreichen. Nur dann kann die präventive Wirkung der neuen Erkenntnisse ihr volles Potenzial entfalten.

