Die Homebase
österreichischer Aktien
Volkswagen Nutzfahrzeuge: Neue Betriebsräte in Hannover gewählt ( Finanztrends)

09.03.2026, 5038 Zeichen

Die Wahl der Betriebsräte bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover ist entschieden. Inmitten eines tiefgreifenden Wandels zur Elektromobilität müssen die neuen Vertreter der Belegschaft Arbeitsplätze sichern und die Zukunft des Standorts gestalten.

Wahl unter Transformationsdruck

Die Wahl zwischen dem 3. und 6. März 2026 fiel in eine entscheidende Phase für den traditionsreichen Standort. Mit rund 11.000 Beschäftigten steht das Werk vor der Mammutaufgabe, den Übergang zu elektrischen und autonomen Fahrzeugen zu bewältigen. Gleichzeitig feierte das Werk am vergangenen Wochenende sein 70-jähriges Bestehen – ein Jubiläum, das von den anstehenden Herausforderungen überschattet wird. Die neu gewählten Betriebsräte müssen sofort in die Verhandlungen einsteigen, um die Interessen der Belegschaft in der tiefgreifenden Restrukturierung des Volkswagen-Konzerns zu vertreten.

IG Metall setzt auf erfahrene Kandidaten

Die Wahl mobilisierte eine hohe Beteiligung, was die große Verunsicherung der Belegschaft widerspiegelt. Die dominierende Gewerkschaft IG Metall trat mit einer geschlossenen Liste an, angeführt vom langjährigen Arbeitnehmervertreter Stavros Christidis. Unterstützt wurde er von Tanja Huremovic und Jens Schmidt. Ihr Ziel: Starke Mitbestimmungsrechte in den kommenden Verhandlungen über Sozialpläne und Betriebsvereinbarungen sichern. Experten betonen, dass ein erfahrener Betriebsrat essenziell ist, um den Spagat zwischen dem Erhalt klassischer Arbeitsplätze und der notwendigen Qualifizierung für neue Technologien zu meistern.

Zankapfel: Verspätete Erfolgsprämie

Die Stimmung im Wahlkampf wurde maßgeblich von einem finanziellen Streit geprägt. Die Konzernspitze hatte eine von der Gesamtbetriebsratsvorsitzenden Daniela Cavallo geforderte Erfolgsprämie für die Tarifbeschäftigten kurzfristig auf Eis gelegt. Der Grund: Ein externes Rechtsgutachten kam zu dem Schluss, dass eine Auszahlung unmittelbar vor der Wahl als unzulässige Einflussnahme gewertet werden könnte. Diese Verschiebung stieß bei den Arbeitnehmervertretern auf scharfe Kritik. Sie pochten darauf, dass die Prämie eine Frage der Fairness sei – unabhängig vom Wahlkalender. Dieser Konflikt wurde in den letzten Wahlkampftagen zum zentralen Thema.

Jubiläumswerk im Technologie-Wandel

Während das Hannover-Stöcken-Werk sein 70-jähriges Bestehen feierte, blickt es in eine ungewisse Zukunft. Auf dem 1,1 Millionen Quadratmeter großen Gelände wird bereits der vollelektrische ID. Buzz produziert. Bis 2027 soll dort mit dem ID. Buzz AD Europas erstes in Serie gefertigtes autonomes Fahrzeug vom Band rollen. Für die Belegschaft bedeutet dieser Technologiesprung umfassende Umschulungen. Die Betriebsräte fordern verbindliche Zusagen für den Arbeitsplatzerhalt. Die Frage lautet: Wird die Belegschaft fit gemacht für die Zukunft – oder bleibt sie auf der Strecke?

Modellfall für die deutsche Mitbestimmung

Der Fall VWN ist ein Modellfall für die Herausforderungen der gesamten deutschen Autoindustrie. Der Volkswagen-Konzern steckt mitten in einem milliardenschweren Sparprogramm. Vereinbarungen mit den Gewerkschaften sehen einen Abbau von bis zu 35.000 Stellen in Deutschland bis 2030 vor – allerdings nur durch Altersteilzeit und Abfindungen, nicht durch betriebsbedingte Kündigungen oder Werksschließungen. Hier kommt dem Betriebsrat eine Schlüsselrolle zu. Das Betriebsverfassungsgesetz gibt ihm starke Mitbestimmungsrechte bei Betriebsänderungen und der Einführung neuer Technologien. Die Gewerkschaften nutzen diese Wahlen zunehmend, um auch industriepolitische Forderungen zu stellen, etwa nach wettbewerbsfähigen Industriestrompreisen.

Die Agenda der neuen Betriebsräte

Die Agenda der neuen Betriebsräte ist voll und anspruchsvoll. Ganz oben steht die sofortige Nachforderung der verschobenen Erfolgsprämie, jetzt da die Wahl formal beendet ist. Mittelfristig müssen sie die Einführung der autonomen Fahrzeugproduktion begleiten und gleichzeitig die strikten Sparvorgaben des Konzerns im Auge behalten. Ihr Erfolg wird daran gemessen werden, ob es gelingt, die Auslastung des Hannoveraner Werks zu sichern und die 11.000 Arbeitsplätze durch die Transformation zu führen. Die Weichen, die mit dieser Wahl gestellt wurden, werden die Zukunft von Volkswagen Nutzfahrzeuge für die nächsten vier Jahre prägen.


(09.03.2026)

