Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Immobilienmarkt 2026: Förderstopp verschärft Wohnungsnot ( Finanztrends)

07.03.2026, 4562 Zeichen

Deutschland fehlen 1,4 Millionen Wohnungen – doch die Regierung bremst Lösungen aus. Kurz vor dem Frühjahr stoppte das zuständige Ministerium Fördergelder für den Kampf gegen Leerstand auf dem Land. Gleichzeitig belegen neue Daten: Für Mieter und Käufer wird die Lage immer prekärer.

Förderstopp blockiert Entlastung für Städte

Ein zentrales Problem ist die ungleiche Verteilung: Während Metropolen unter Wohnraummangel leiden, stehen bundesweit etwa zwei Millionen Immobilien auf dem Land leer. Die Initiative „Gemeinsam gegen den Leerstand“ sollte dieses Ungleichgewicht beheben. 13 Modellregionen sollten Strategien zur Reaktivierung leerstehender Gebäude entwickeln.

Angesichts steigender Kosten und regulatorischer Hürden wird es für Immobilieneigentümer immer wichtiger, alle rechtlichen Spielräume bei der Preisgestaltung zu kennen. Dieser kostenlose Report liefert Ihnen aktuelle Vergleichsmieten und rechtssichere Begründungshilfen für Ihre Stadt. In 5 Minuten wissen, was Sie 2025 wirklich verlangen dürfen

Doch Medienberichten zufolge hat das von Alois Rainer geführte Ministerium für Landwirtschaft und Heimat die zugesagten Mittel nun gestrichen. Die betroffenen Kommunen bleiben auf den Hilfen sitzen. Branchenbeobachter werten diesen Schritt als fatalen Rückschlag. Ohne Investitionen in ländliche Infrastruktur fehlt eine wesentliche Komponente, um den Druck aus den Städten zu nehmen.

Junge Generation vom Eigentum abgeschnitten

Aktuelle Regionalanalysen des Pestel-Instituts zeigen eine dramatische Lage für junge Erwachsene. Die 25- bis 40-Jährigen, traditionell die Hauptklientel für Hausbau und Eigentumserwerb, sind weitgehend vom Markt abgeschnitten. Deutschland belegt mit einer Wohneigentumsquote von nur 43,5 Prozent im europäischen Vergleich den vorletzten Platz.

Der Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel macht die Bundespolitik verantwortlich. Verbandspräsidentin Katharina Metzger kritisiert den ersatzlosen Wegfall von Eigenheimzulage und Baukindergeld scharf. Der Verband fordert ein neues Sofortprogramm mit Zuschüssen und günstigen Darlehen. Andernfalls drohe vielen im Alter Wohnarmut.

Preise steigen, Neubau bricht ein

Eine aktuelle Umfrage unter Immobilienanalysten bestätigt die düstere Prognose: Die Preise für Wohnimmobilien sollen dieses Jahr um 3,3 Prozent steigen, 2027 und 2028 um jeweils drei Prozent. Diese Steigerungen übertreffen die prognostizierte Inflationsrate deutlich.

Gleichzeitig verharrt der Neubau auf alarmierend niedrigem Niveau. Das Regierungsziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr wird drastisch verfehlt. Prognosen gehen von nur noch 200.000 Einheiten jährlich aus. Analyst Benedikt Horwedel von der Landesbank Baden-Württemberg warnt: Da nur die Hälfte der benötigten Wohnungen gebaut werde, sei eine Entspannung auf Jahre nicht denkbar.

Während die Neubauzahlen sinken, rückt die effiziente Bewirtschaftung des Bestands in den Fokus von Vermietern und Verwaltern. Erfahren Sie in diesem Gratis-Report, wie Sie die Betriebskostenabrechnung 2025 rechtssicher und fehlerfrei in wenigen Minuten erstellen. Kostenlosen Betriebskosten-Report 2025 jetzt herunterladen

Wohnungsnot wird zur Wirtschaftsbremse

Die Auswirkungen des Defizits erfassen inzwischen die gesamte Volkswirtschaft. Der „Soziale Wohn-Monitor 2026“ offenbarte: Die fehlenden Wohnungen liegen fast ausschließlich im bezahlbaren und sozialen Segment. Von einst mehreren Millionen Sozialwohnungen ist nur noch rund eine Million übrig.

Wirtschaftsforscher wie Matthias Günther warnen, der Wohnungsmangel mutiere zur massiven Wirtschaftsbremse. Unternehmen finden keine Fachkräfte mehr, weil diese keine bezahlbaren Wohnungen in Pendeldistanz finden. Einkommensschwache Haushalte, Auszubildende und Rentner werden aus den Städten gedrängt. Der Staat muss Rekordsummen für Wohngeld aufwenden.

Notwendigkeit eines strukturellen Neustarts

Die Entwicklungen dieser Woche zeigen: Punktuelle Maßnahmen reichen nicht aus. Branchenverbände, Gewerkschaften und Sozialverbände fordern einen umfassenden Bund-Länder-Pakt für den Wohnungsbau. Gefordert wird ein massiv aufgestocktes Sondervermögen für den sozialen Wohnungsbau.

Zudem muss der Gesetzgeber das Bauen wieder günstiger und unbürokratischer machen. Die Digitalisierung von Genehmigungen, mehr modulares Bauen und eine Entschlackung der Bauvorschriften gelten als zwingende Voraussetzungen. Solange jedoch Förderprogramme gestrichen werden, öffnet sich die Schere zwischen Angebot und Nachfrage weiter. Die Frage ist: Bleibt Wohnen ein bezahlbares Grundrecht oder wird es zum Luxusgut?


(07.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte




 

