Natus Medical Aktie: KI-Expansion ( Finanztrends)

Natus Medical bringt seine KI-Lösung autoSCORE nun auf den Weltmarkt. Nach dem US-Start im Jahr 2024 folgt jetzt die internationale Einführung für die automatisierte EEG-Analyse. Kann die Technologie die neurologische Diagnostik nachhaltig standardisieren?

Präzision durch Deep Learning

Das Tool autoSCORE soll bei der Interpretation von Elektroenzephalogramm-Daten (EEG) eine Genauigkeit auf Expertenniveau bieten. Die Technologie entstand in Zusammenarbeit mit Holberg EEG. Sie basiert auf einem Deep-Learning-Modell, das mit einem Datensatz von 30.000 markierten EEG-Aufzeichnungen trainiert wurde.

Durch die Integration in die hauseigene NeuroWorks-Software stellt das Unternehmen Klinikern eine standardisierte Analyse-Ressource zur Verfügung. Dies soll helfen, diagnostische Entscheidungen weltweit auf eine konsistente Basis zu stellen.

Regulatorische Weichen gestellt

Die Plattform verfügt bereits über die US-amerikanische FDA-Zulassung sowie die europäische CE-Kennzeichnung. Damit deckt autoSCORE ein breites klinisches Spektrum ab. Dazu gehören Routine-EEGs, Langzeit-Monitorings und ambulante Untersuchungen.

Der globale Launch gilt als wichtiger Schritt in der Neurodiagnostik. Neurologen erhalten damit einen technologischen Partner für die klinische Sekundäranalyse. Die Expansion erfolgt vor dem Hintergrund eines Branchentrends, bei dem Gesundheitsdienstleister verstärkt auf KI-gestützte Automatisierung setzen, um Arbeitsabläufe zu beschleunigen.

Strategische Einordnung

Natus Medical nutzt für den Rollout die bestehende Infrastruktur seines Software-Ökosystems. Dabei setzt das Unternehmen auf einen geschlossenen Modellansatz, um Datensicherheit und Prozessstabilität zu gewährleisten.

Mit der nun erfolgten CE-Zertifizierung ist der Marktzugang in Europa gesichert. Die Skalierung der Software-Lösung zielt darauf ab, die Effizienz in klinischen Abteilungen für Neurophysiologie durch automatisierte Workflows weltweit zu steigern.

