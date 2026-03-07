SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Norbit Aktie: Millionenauftrag im Visier ( Finanztrends)

07.03.2026, 2536 Zeichen

Norbit ASA blickt auf ein ereignisreiches Geschäftsjahr 2025 zurück und bereitet bereits den Boden für das laufende Jahr. Während die jüngsten Quartalszahlen verdaut sind, richten sich alle Blicke auf fortgeschrittene Vertragsverhandlungen im dreistelligen Millionenbereich. Für das Technologieunternehmen geht es nun darum, die pralle Projektpipeline in zählbare Erfolge umzumünzen.

Wichtige Verhandlungen laufen

Im Zentrum des Interesses steht derzeit ein potenzieller Auftrag über 115 Millionen Norwegische Kronen im Segment „Product Innovation and Realization“. Die Bekanntgabe dieser Verhandlungen Ende Februar sorgte am Markt für deutliche Bewegung und trieb das Papier kurzzeitig auf ein neues 52-Wochen-Hoch von 19,38 Euro. Gelingt der finale Abschluss dieses Deals? Investoren werten die laufenden Gespräche als Gradmesser für die Fähigkeit des Unternehmens, seine spezialisierten Lösungen in größerem Maßstab zu vermarkten.

Fokus auf maritime Technik und Verteidigung

Das Marktumfeld spielt Norbit dabei in die Karten. Die Nachfrage nach spezialisierter Sensorik, Sonarsystemen und intelligenten Verkehrslösungen bleibt hoch. Besonders die Bereiche Verteidigung und maritime Sicherheit erweisen sich als stabile Treiber für das Geschäftsmodell. Trotz der jüngsten Kurskorrektur am Freitag auf 18,40 Euro verzeichnet die Aktie auf Sicht von 30 Tagen ein deutliches Plus von über 14 Prozent. Der aktuelle Relative-Stärke-Index (RSI) von 23,7 deutet zudem darauf hin, dass der Titel nach dem jüngsten Rücksetzer technisch überverkauft sein könnte.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Norbit ASA?

Die nächsten Meilensteine

Neben dem Abschluss der laufenden Kontraktverhandlungen liegt das Augenmerk der Marktteilnehmer auf der operativen Umsetzung bestehender Projekte. In einem Umfeld, das weiterhin von komplexen Lieferketten geprägt ist, bleibt die Skalierbarkeit der Produktion der entscheidende Faktor für die langfristige Entwicklung. Konkrete Zahlen zum laufenden Turnus wird die Präsentation der Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bringen, die für den 13. Mai terminiert ist.

Anzeige

Norbit ASA-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Norbit ASA-Analyse vom 7. März liefert die Antwort:

Die neusten Norbit ASA-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Norbit ASA-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Norbit ASA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(07.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

Random Partner

CPI Europe AG
Die CPI Europe AG ist ein börsenotierter gewerblicher Immobilienkonzern, der seine Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen) fokussiert. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Saharastaub taucht Deutschland in milchiges Licht ( Finanztrends)

» Irankonflikt erschüttert Märkte: Europas Sonderkonjunktur steht auf dem ...

» Palantir Aktie: Juristischer Sieg ( Finanztrends)

» Siemens Energy Aktie: Milliarden-Offensive ( Finanztrends)

» Meter Instruments Aktie: Infrastruktur-Trend ( Finanztrends)

» Sachsens Landeskirche führt einheitliche Entschädigung für Missbrauchsop...

» Bauwirtschaft: Zinssenkung trifft auf Mega-Baustellen ( Finanztrends)

» Bundesverband Gedächtnistraining startet neue Website ( Finanztrends)

» Ocugen Aktie: Pipeline im Fokus ( Finanztrends)

» INPEX Aktie: Expansionskurs trifft Gegenwind ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
TKMS Aktie: Entscheidender Schachzug ( Finanztrends)
BlackRock Aktie: Liquiditätskrise erschüttert Markt ( Finanztrends)
Palantir Aktie: Juristischer Sieg ( Finanztrends)
Siemens Energy Aktie: Milliarden-Offensive ( Finanztrends)
Rock Tech Lithium Aktie: Siemens steigt ein ( Finanztrends)
Vonovia Aktie: Bericht im Fokus ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2055
    Featured Partner Video

    D&D Research Rendezvous #19: Gunter Deuber reiht den holprigen, aber guten, Jahresstart 2026 an den Börsen ein und bringt viel Ausblick

    Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, spricht mit Christian Drastil über einen holprig-guten Jahresstart mit erneut politischer Volatilität. Wie ordnet er die Entwicklungen der letzten Wochen...

    Books josefchladek.com

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag



    Autor: Finanztrends

    07.03.2026, 2536 Zeichen

    Norbit ASA blickt auf ein ereignisreiches Geschäftsjahr 2025 zurück und bereitet bereits den Boden für das laufende Jahr. Während die jüngsten Quartalszahlen verdaut sind, richten sich alle Blicke auf fortgeschrittene Vertragsverhandlungen im dreistelligen Millionenbereich. Für das Technologieunternehmen geht es nun darum, die pralle Projektpipeline in zählbare Erfolge umzumünzen.

    Wichtige Verhandlungen laufen

    Im Zentrum des Interesses steht derzeit ein potenzieller Auftrag über 115 Millionen Norwegische Kronen im Segment „Product Innovation and Realization“. Die Bekanntgabe dieser Verhandlungen Ende Februar sorgte am Markt für deutliche Bewegung und trieb das Papier kurzzeitig auf ein neues 52-Wochen-Hoch von 19,38 Euro. Gelingt der finale Abschluss dieses Deals? Investoren werten die laufenden Gespräche als Gradmesser für die Fähigkeit des Unternehmens, seine spezialisierten Lösungen in größerem Maßstab zu vermarkten.

    Fokus auf maritime Technik und Verteidigung

    Das Marktumfeld spielt Norbit dabei in die Karten. Die Nachfrage nach spezialisierter Sensorik, Sonarsystemen und intelligenten Verkehrslösungen bleibt hoch. Besonders die Bereiche Verteidigung und maritime Sicherheit erweisen sich als stabile Treiber für das Geschäftsmodell. Trotz der jüngsten Kurskorrektur am Freitag auf 18,40 Euro verzeichnet die Aktie auf Sicht von 30 Tagen ein deutliches Plus von über 14 Prozent. Der aktuelle Relative-Stärke-Index (RSI) von 23,7 deutet zudem darauf hin, dass der Titel nach dem jüngsten Rücksetzer technisch überverkauft sein könnte.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Norbit ASA?

    Die nächsten Meilensteine

    Neben dem Abschluss der laufenden Kontraktverhandlungen liegt das Augenmerk der Marktteilnehmer auf der operativen Umsetzung bestehender Projekte. In einem Umfeld, das weiterhin von komplexen Lieferketten geprägt ist, bleibt die Skalierbarkeit der Produktion der entscheidende Faktor für die langfristige Entwicklung. Konkrete Zahlen zum laufenden Turnus wird die Präsentation der Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bringen, die für den 13. Mai terminiert ist.

    Anzeige

    Norbit ASA-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Norbit ASA-Analyse vom 7. März liefert die Antwort:

    Die neusten Norbit ASA-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Norbit ASA-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Norbit ASA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (07.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

    Random Partner

    CPI Europe AG
    Die CPI Europe AG ist ein börsenotierter gewerblicher Immobilienkonzern, der seine Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen) fokussiert. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Saharastaub taucht Deutschland in milchiges Licht ( Finanztrends)

    » Irankonflikt erschüttert Märkte: Europas Sonderkonjunktur steht auf dem ...

    » Palantir Aktie: Juristischer Sieg ( Finanztrends)

    » Siemens Energy Aktie: Milliarden-Offensive ( Finanztrends)

    » Meter Instruments Aktie: Infrastruktur-Trend ( Finanztrends)

    » Sachsens Landeskirche führt einheitliche Entschädigung für Missbrauchsop...

    » Bauwirtschaft: Zinssenkung trifft auf Mega-Baustellen ( Finanztrends)

    » Bundesverband Gedächtnistraining startet neue Website ( Finanztrends)

    » Ocugen Aktie: Pipeline im Fokus ( Finanztrends)

    » INPEX Aktie: Expansionskurs trifft Gegenwind ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    TKMS Aktie: Entscheidender Schachzug ( Finanztrends)
    BlackRock Aktie: Liquiditätskrise erschüttert Markt ( Finanztrends)
    Palantir Aktie: Juristischer Sieg ( Finanztrends)
    Siemens Energy Aktie: Milliarden-Offensive ( Finanztrends)
    Rock Tech Lithium Aktie: Siemens steigt ein ( Finanztrends)
    Vonovia Aktie: Bericht im Fokus ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2055
      Featured Partner Video

      D&D Research Rendezvous #19: Gunter Deuber reiht den holprigen, aber guten, Jahresstart 2026 an den Börsen ein und bringt viel Ausblick

      Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, spricht mit Christian Drastil über einen holprig-guten Jahresstart mit erneut politischer Volatilität. Wie ordnet er die Entwicklungen der letzten Wochen...

      Books josefchladek.com

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de