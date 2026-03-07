OHB Aktie: Milliarden-Aufträge im Visier ( Finanztrends)

07.03.2026, 3317 Zeichen

Der Bremer Raumfahrtkonzern schaltet in den Angriffsmodus. Während ein neuer ESA-Vertrag bereits in trockenen Tüchern ist, laufen im Hintergrund Gespräche über ein Rüstungsprojekt der Superlative, das die Dimensionen des Unternehmens verändern könnte. Investoren blicken nun gespannt auf den März – ist die fundamentale Neubewertung gerechtfertigt?

Sicheres Geld: Die Asteroiden-Mission

Die operative Basis stimmt: Am 10. Februar unterzeichnete die OHB-Tochter in Italien einen Vertrag mit der ESA über 81,2 Millionen Euro. Ziel ist die Entwicklung der Raumsonde RAMSES, die den Asteroiden Apophis bei dessen Erdanäherung im Jahr 2029 untersuchen soll. Inklusive Vorbereitungsmaßnahmen summiert sich das Volumen auf rund 150 Millionen Euro.

Die Herausforderung liegt hier in der Geschwindigkeit. Statt der üblichen Entwicklungszyklen muss das Raumfahrzeug in nur 3,5 Jahren startbereit sein. Dass OHB dies zutraut, unterstreicht das technische Selbstbewusstsein der Bremer, die bereits bei der Hera-Mission Rekordzeiten lieferten.

Der 10-Milliarden-Hebel

Die eigentliche Fantasie für den Aktienkurs liegt jedoch im Verteidigungssektor. Seit Ende Januar laufen bestätigte Gespräche mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall über das Bundeswehr-Projekt „SATCOMBw Stufe 4“. Es geht um ein geschätztes Gesamtvolumen von bis zu 10 Milliarden Euro für ein souveränes Satellitennetzwerk.

Die Arbeitsteilung wäre klar definiert: Rheinmetall kümmert sich um die militärische Integration, OHB liefert die Satellitentechnik. Um für die geforderten Stückzahlen gerüstet zu sein, hat OHB bereits Fertigungskapazitäten im sächsischen Schöneck gesichert. Doch der Deal ist kein Selbstläufer: Der Platzhirsch Airbus Defence and Space buhlt ebenfalls um den Auftrag, und die geplante Fusion der Raumfahrtsparten von Airbus, Thales und Leonardo könnte den Wettbewerbsdruck massiv erhöhen.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei OHB SE ?

Volle Auftragsbücher und ambitionierte Ziele

Unabhängig vom Ausgang des Rüstungspokers zeigen die Geschäftszahlen nach oben. Der feste Auftragsbestand sprang zuletzt um 47 Prozent auf über 3,1 Milliarden Euro. Auch der operative Rückenwind durch die Ariane 6, die im Februar erfolgreich Amazon-Satelliten ins All beförderte, stärkt die Bilanz der Tochter MT Aerospace.

Das Management reagierte mit deutlich angehobenen Mittelfristzielen: Bis 2026 soll die Gesamtleistung auf 1,4 Milliarden Euro steigen, bei einer EBITDA-Marge von 11 Prozent. Ab 2028 peilt der Konzern sogar die 2-Milliarden-Marke beim Umsatz an.

Fazit: Zahlenwerk am 19. März entscheidend

Der nächste wichtige Termin für Anleger ist der 19. März 2026. Mit der Vorlage des testierten Jahresabschlusses für 2025 muss OHB beweisen, dass sich das starke Auftragswachstum auch in profitablen Cashflows niederschlägt. Angesichts der anstehenden Investitionen für Großprojekte wird besonders die Liquiditätslage im Fokus stehen.

Anzeige

OHB SE-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue OHB SE-Analyse vom 7. März liefert die Antwort:

Die neusten OHB SE-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für OHB SE-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

OHB SE: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(07.03.2026)

BSN Podcasts

D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

Random Partner Wiener Privatbank

Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige, unternehmerisch handelnde Privatbank mit Sitz in Wien. Als börsennotiertes Unternehmen steht die Bank für Transparenz und verfügt über eine äußerst solide finanzielle Basis. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Family Offices, PrivatinvestorInnen, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Irankonflikt erschüttert Märkte: Europas Sonderkonjunktur steht auf dem ...

» Sachsens Landeskirche führt einheitliche Entschädigung für Missbrauchsop...

» Ocugen Aktie: Pipeline im Fokus ( Finanztrends)

» INPEX Aktie: Expansionskurs trifft Gegenwind ( Finanztrends)

» Krafttraining wird zum neuen Abnehm-Trend für Frauen ab 50 ( Finanztrends)

» CyberStrikeAI kompromittiert Hunderte Firmen-Firewalls ( Finanztrends)

» DZNE-Studie: Jeder dritte Demenzfall ist vermeidbar ( Finanztrends)

» Norbit Aktie: Millionenauftrag im Visier ( Finanztrends)

» Bilibili Aktie: Erstmals profitabel ( Finanztrends)

» VINX Aktie: Starke Outperformance ( Finanztrends)