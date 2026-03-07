ZEW-Studie: Cyberangriffe legen deutsche Wirtschaft lahm ( Finanztrends)

07.03.2026, 4717 Zeichen

Die deutsche Wirtschaft kämpft mit einer alarmierenden Welle von Cyberangriffen. Besonders Industrie- und IT-Unternehmen sind betroffen, wie eine neue Studie zeigt.

Samstag, 07. März 2026 – Cyberkriminalität wird für deutsche Unternehmen zur existenziellen Bedrohung. Eine aktuelle Untersuchung des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) offenbart, dass im vergangenen Jahr jedes siebte IT-Unternehmen und jedes achte Industrieunternehmen Schäden durch Hackerangriffe erlitt. Die Studie unter rund 1.100 Firmen unterstreicht die dringende Notwendigkeit robuster Sicherheitsstrategien. Der jüngste Großangriff auf die Deutsche Bahn, der zu massiven Störungen führte, ist nur die Spitze des Eisbergs.

Industrie und IT im Fadenkreuz der Hacker

Die ZEW-Zahlen zeichnen ein klares Bild der Gefahrenlage. Besonders betroffen sind größere Unternehmen mit über 100 Mitarbeitern: Hier meldete ein Fünftel der IT-Firmen und 17 Prozent der Industrieunternehmen Schäden. Die häufigste und folgenreichste Konsequenz war die Störung des operativen Betriebs. Sie traf 9 Prozent der IT- und 7 Prozent der Industrieunternehmen. Finanzielle Verluste, Erpressung durch Ransomware oder Datendiebstahl wurden seltener gemeldet.

Experten deuten den Fokus auf Betriebsunterbrechungen als strategisches Ziel der Angreifer. Sie zielen offenbar darauf ab, Geschäftsprozesse zu lähmen, um maximalen Schaden anzurichten und Druck auszuüben. Kein Wunder also, dass Cybersicherheit längst keine reine IT-Aufgabe mehr ist, sondern eine strategische Kernaufgabe der Unternehmensführung.

KI wird zum Brandbeschleuniger für Cyberkriminalität

Die Bedrohungslage verschärft sich rasant – nicht zuletzt durch den technologischen Fortschritt. Sicherheitsexperten warnen: Künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung beschleunigen Angriffe dramatisch. Hacker nutzen KI-Tools, um Schwachstellen schneller zu finden, täuschend echte Phishing-Mails zu generieren und ihre Attacken massiv zu skalieren.

Diese Entwicklung verkürzt die Reaktionszeit für Verteidiger erheblich. Traditionelle, reaktive Sicherheitskonzepte reichen nicht mehr aus. Unternehmen müssen auf proaktive, KI-gestützte Abwehrsysteme setzen, die Bedrohungen in Echtzeit erkennen und autonom bekämpfen können. Der Wettlauf zwischen Angreifern und Verteidigern wird immer schneller.

BSI schärft Kurs mit neuer Sicherheitsstrategie

Angesichts der eskalierenden Lage intensivieren auch staatliche Stellen ihre Bemühungen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnt kontinuierlich vor neuen Gefahren. Erst am 6. März 2026 stellte die BSI-Präsidentin das neue strategische Modell „Wheel of Motion“ vor. Es soll zeigen, wie Deutschland und Europa ihre digitale Resilienz nachhaltig stärken können.

Um den Austausch zu fördern, veranstaltet das BSI Mitte April 2026 den 21. Deutschen IT-Sicherheitskongress unter dem Motto „Cybernation Deutschland: gemeinsam, sicher, digital“. Diese Initiativen zeigen die hohe Priorität des Themas auf nationaler Ebene.

Warum ist die deutsche Wirtschaft so verwundbar?

Die hohe Anfälligkeit von Industrie und IT-Sektor ist kein Zufall. Beide Branchen sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und verwalten immense Mengen wertvoller Daten – von geistigem Eigentum bis zu kritischen Produktionsinformationen.

Die fortschreitende Vernetzung durch Industrie 4.0 und das Internet der Dinge (IoT) schafft Effizienz, aber auch neue Einfallstore für Kriminelle. Jeder vernetzte Sensor, jede intelligente Maschine kann zum Ziel werden. Der Schutz dieser komplexen Ökosysteme erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der die gesamte digitale Lieferkette im Blick hat.

Ein Wettlauf gegen die Zeit

Die ZEW-Studie ist ein deutlicher Weckruf. Investitionen in Cybersicherheit sind keine einmalige Ausgabe, sondern ein fortlaufender Prozess. Dazu gehören nicht nur moderne Technologien, sondern auch die regelmäßige Schulung der Mitarbeiter – sie sind oft das erste Ziel von Social-Engineering-Angriffen.

Die kommenden Jahre werden zeigen, ob es der deutschen Wirtschaft gelingt, ihre digitale Souveränität zu verteidigen. Der IT-Sicherheitskongress des BSI wird eine wichtige Plattform sein, um gemeinsame Abwehrstrategien gegen das organisierte Verbrechen im digitalen Raum zu entwickeln.

