Akupressur: Neue Hoffnung bei Migräne-Übelkeit ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
08.03.2026, 5686 Zeichen
Migräne-Patienten entdecken uralte Druckpunkt-Technik als wirksame Waffe gegen quälende Übelkeit – und die Wissenschaft liefert immer mehr Belege.
Migräne ist mehr als nur Kopfschmerz. Für Millionen Deutsche bedeutet ein Anfall auch quälende Übelkeit, die die Einnahme von Tabletten unmöglich macht. Jetzt gewinnt eine uralte Methode aus der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) an Bedeutung: die Akupressur. Klinische Studien zeigen, dass gezielter Druck auf einen bestimmten Punkt am Unterarm die Symptome deutlich lindern kann. Ein Überblick über den Stand der Forschung und Integration in die moderne Medizin.
Anzeige
Nacken pocht, Rücken zieht oder der Kopf schmerzt? Diese TCM-Technik braucht nur drei Finger und lässt sich diskret im Alltag anwenden, um Beschwerden in wenigen Minuten zu lindern. Kostenlosen PDF-Guide mit 101 Druckpunkten jetzt anfordern
Der Schlüsselpunkt PC6: Erste Hilfe am Handgelenk
Im Zentrum der Methode steht der Akupressurpunkt PC6 oder „Neiguan“. Er liegt an der Innenseite des Unterarms, etwa drei Fingerbreit oberhalb der Handgelenksfalte, zwischen den beiden markanten Sehnen. Seit Jahrhunderten wird dieser Punkt in der TCM gegen verschiedene Formen von Übelkeit eingesetzt – von Reisekrankheit bis zu Nebenwirkungen einer Chemotherapie.
Bei Migräne setzen Patienten hier manuell mit Daumen oder Zeigefinger für mehrere Minuten festen, kreisenden Druck ein. Alternativ kommen spezielle elastische Akupressur-Armbänder zum Einsatz, die den Punkt während des gesamten Anfalls stimulieren. Der große Vorteil: Diese nicht-invasive Methode umgeht den Verdauungstrakt komplett. Sie ist sofort verfügbar, kostengünstig und kann von den Betroffenen selbst bei den ersten Anzeichen einer Aura oder Übelkeit angewendet werden.
Was sagt die Wissenschaft? Von Turin bis zur Meta-Analyse
Die klinische Grundlage für die Stimulation des PC6-Punktes lieferte eine wegweisende Studie der Universität Turin aus dem Jahr 2012. Forscher untersuchten 40 Migräne-Patientinnen und maßen die Intensität ihrer Übelkeit auf einer Skala von 0 bis 10. Das Ergebnis war eindeutig: Durch den kontinuierlichen Druck mittels Armband sank der durchschnittliche Übelkeitswert innerhalb von vier Stunden stetig – von anfangs 6,36 auf nur noch 0,92.
Eine positive Wirkung zeigte sich bei 28 Prozent der Patienten nach einer Stunde, bei 40 Prozent nach zwei und bei 59 Prozent nach vier Stunden. Neuere systematische Übersichtsarbeiten, darunter eine Meta-Analyse vom August 2024, bestätigen das Potenzial der Akupressur zur Linderung von Schmerz und Übelkeit. Sie mahnen jedoch auch zu weiteren, größeren und standardisierten Studien, um die langfristige Wirksamkeit im Vergleich zu konventionellen Therapien endgültig zu belegen.
Integration in die Therapie: Kombination statt Ersatz
Heute sehen Mediziner Akupressur nicht als Wundermittel, sondern als wertvolle Ergänzung eines ganzheitlichen Migräne-Managements. Eine Studie von 2017 mit 98 chronisch Erkrankten zeigte: Die Kombination der vorbeugenden Medikation Natriumvalproat mit Akupressur führte zu einer deutlich stärkeren Reduktion der Übelkeit als die alleinige Einnahme des Medikaments.
Ärzte empfehlen, die Akupressur bei den ersten Vorboten eines Anfalls zu starten. Für die beste Wirkung sollte 30 bis 60 Sekunden lang fester Druck auf den PC6-Punkt ausgeübt werden – und dies mehrmals täglich oder bei akuten Beschwerden wiederholt werden. Die Methode gilt als sicher, doch bei bestimmten Vorerkrankungen wie schweren Herzerkrankungen oder bei neuartigen, ungewöhnlichen Kopfschmerzen mit Fieber sollte vor der Anwendung ein Arzt konsultiert werden.
Anzeige
Wer die heilende Kraft der Akupressur für seine Gesundheit nutzen möchte, findet in diesem bebilderten Ratgeber die passenden Anleitungen für über 100 verschiedene Anwendungsbereiche. Bebilderte Anleitung mit 101 Akupressur-Punkten gratis sichern
Trend zur Ganzheitlichkeit: Mehr Selbstbestimmung für Patienten
Die wachsende Akzeptanz der Akupressur spiegelt einen größeren Trend in der Gesundheitsversorgung wider: den Weg zu ganzheitlichen und patientenzentrierten Behandlungsmodellen. Immer mehr Menschen mit chronischen Schmerzen suchen nach nicht-pharmakologischen Optionen, um ihre Abhängigkeit von verschreibungspflichtigen Medikamenten und deren Nebenwirkungen wie Müdigkeit oder medikamenteninduzierte Kopfschmerzen zu verringern.
Der Reiz der Akupressur liegt in ihrer Zugänglichkeit und dem geringen Risiko. Sie erfordert keine teuren Geräte, ist diskret überall anwendbar und kann sogar die Anzahl teurer Notfallbesuche reduzieren. Die wissenschaftliche Überprüfung traditioneller Heilmethoden durch moderne Meta-Analysen schlägt zudem eine Brücke zwischen alternativer und konventioneller Medizin und schafft evidenzbasierte Leitlinien.
Die Zukunft: Smarte Armbänder und personalisierte Therapie
Die Rolle alternativer Methoden in der Migränebehandlung wird voraussichtlich weiter wachsen. Künftige Studien sollen mit größeren Teilnehmerzahlen und strengeren Kontrollen die noch offenen Fragen klären. Experten rechnen zudem mit der Integration digitaler Gesundheitstechnologien.
Denkbar sind intelligente Wearables, die nicht nur automatisiert gezielte Akupressur am PC6-Punkt ausüben, sondern gleichzeitig physiologische Marker tracken, um den Beginn einer Migräne vorherzusagen. Solche Innovationen könnten den Zeitpunkt und die Intensität der Therapie optimieren und eine maßgeschneiderte Linderung bieten.
Auch wenn Akupressur die neurologischen Ursachen der Migräne nicht beseitigt: Ihre nachgewiesene Fähigkeit, schwächende Begleitsymptome wie Übelkeit zu lindern, sichert ihr einen festen Platz im Werkzeugkasten für ein umfassendes Migräne-Management.
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die sinnvolle Kapitalmarktstrategie aus der Sicht des Staates oder insgesamt die Lüge der Nation
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.
Random Partner
wienerberger
wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Tesla-Wahl zeigt: Betriebsräte sind 2026 wichtiger denn je ( Finanztrends)
» Trakya Cam: Marktdynamik entscheidet ( Finanztrends)
» The Trade Desk Aktie: Rekord-Kauf des CEO ( Finanztrends)
» XRP: Institutionen verkaufen massiv ( Finanztrends)
» VIX: Volatilität schießt hoch ( Finanztrends)
» Revo Insurance Aktie: Neues Jahrestief ( Finanztrends)
» Bell Copper Aktie: Millionen-Finanzierung gesichert ( Finanztrends)
» Unicycive Aktie: Führung im Visier ( Finanztrends)
» Gilead Sciences Aktie: HIV-Fortschritte ( Finanztrends)
» Green Bridge Metals Aktie: Nächster Schritt ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Solventum Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Fi...
- Ajanta Pharma Aktie: Strategische Expansion ( Fin...
- CDA Aktie: Stabilisierung setzt ein ( Finanztrends)
- Wohnungseinbruch: Zahlen sinken, Trauma bleibt ( ...
- Stress-Studie: Junge Arbeitnehmer am Limit ( Fina...
- Tesla-Wahl zeigt: Betriebsräte sind 2026 wichtige...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void
08.03.2026, 5686 Zeichen
Migräne-Patienten entdecken uralte Druckpunkt-Technik als wirksame Waffe gegen quälende Übelkeit – und die Wissenschaft liefert immer mehr Belege.
Migräne ist mehr als nur Kopfschmerz. Für Millionen Deutsche bedeutet ein Anfall auch quälende Übelkeit, die die Einnahme von Tabletten unmöglich macht. Jetzt gewinnt eine uralte Methode aus der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) an Bedeutung: die Akupressur. Klinische Studien zeigen, dass gezielter Druck auf einen bestimmten Punkt am Unterarm die Symptome deutlich lindern kann. Ein Überblick über den Stand der Forschung und Integration in die moderne Medizin.
Anzeige
Nacken pocht, Rücken zieht oder der Kopf schmerzt? Diese TCM-Technik braucht nur drei Finger und lässt sich diskret im Alltag anwenden, um Beschwerden in wenigen Minuten zu lindern. Kostenlosen PDF-Guide mit 101 Druckpunkten jetzt anfordern
Der Schlüsselpunkt PC6: Erste Hilfe am Handgelenk
Im Zentrum der Methode steht der Akupressurpunkt PC6 oder „Neiguan“. Er liegt an der Innenseite des Unterarms, etwa drei Fingerbreit oberhalb der Handgelenksfalte, zwischen den beiden markanten Sehnen. Seit Jahrhunderten wird dieser Punkt in der TCM gegen verschiedene Formen von Übelkeit eingesetzt – von Reisekrankheit bis zu Nebenwirkungen einer Chemotherapie.
Bei Migräne setzen Patienten hier manuell mit Daumen oder Zeigefinger für mehrere Minuten festen, kreisenden Druck ein. Alternativ kommen spezielle elastische Akupressur-Armbänder zum Einsatz, die den Punkt während des gesamten Anfalls stimulieren. Der große Vorteil: Diese nicht-invasive Methode umgeht den Verdauungstrakt komplett. Sie ist sofort verfügbar, kostengünstig und kann von den Betroffenen selbst bei den ersten Anzeichen einer Aura oder Übelkeit angewendet werden.
Was sagt die Wissenschaft? Von Turin bis zur Meta-Analyse
Die klinische Grundlage für die Stimulation des PC6-Punktes lieferte eine wegweisende Studie der Universität Turin aus dem Jahr 2012. Forscher untersuchten 40 Migräne-Patientinnen und maßen die Intensität ihrer Übelkeit auf einer Skala von 0 bis 10. Das Ergebnis war eindeutig: Durch den kontinuierlichen Druck mittels Armband sank der durchschnittliche Übelkeitswert innerhalb von vier Stunden stetig – von anfangs 6,36 auf nur noch 0,92.
Eine positive Wirkung zeigte sich bei 28 Prozent der Patienten nach einer Stunde, bei 40 Prozent nach zwei und bei 59 Prozent nach vier Stunden. Neuere systematische Übersichtsarbeiten, darunter eine Meta-Analyse vom August 2024, bestätigen das Potenzial der Akupressur zur Linderung von Schmerz und Übelkeit. Sie mahnen jedoch auch zu weiteren, größeren und standardisierten Studien, um die langfristige Wirksamkeit im Vergleich zu konventionellen Therapien endgültig zu belegen.
Integration in die Therapie: Kombination statt Ersatz
Heute sehen Mediziner Akupressur nicht als Wundermittel, sondern als wertvolle Ergänzung eines ganzheitlichen Migräne-Managements. Eine Studie von 2017 mit 98 chronisch Erkrankten zeigte: Die Kombination der vorbeugenden Medikation Natriumvalproat mit Akupressur führte zu einer deutlich stärkeren Reduktion der Übelkeit als die alleinige Einnahme des Medikaments.
Ärzte empfehlen, die Akupressur bei den ersten Vorboten eines Anfalls zu starten. Für die beste Wirkung sollte 30 bis 60 Sekunden lang fester Druck auf den PC6-Punkt ausgeübt werden – und dies mehrmals täglich oder bei akuten Beschwerden wiederholt werden. Die Methode gilt als sicher, doch bei bestimmten Vorerkrankungen wie schweren Herzerkrankungen oder bei neuartigen, ungewöhnlichen Kopfschmerzen mit Fieber sollte vor der Anwendung ein Arzt konsultiert werden.
Anzeige
Wer die heilende Kraft der Akupressur für seine Gesundheit nutzen möchte, findet in diesem bebilderten Ratgeber die passenden Anleitungen für über 100 verschiedene Anwendungsbereiche. Bebilderte Anleitung mit 101 Akupressur-Punkten gratis sichern
Trend zur Ganzheitlichkeit: Mehr Selbstbestimmung für Patienten
Die wachsende Akzeptanz der Akupressur spiegelt einen größeren Trend in der Gesundheitsversorgung wider: den Weg zu ganzheitlichen und patientenzentrierten Behandlungsmodellen. Immer mehr Menschen mit chronischen Schmerzen suchen nach nicht-pharmakologischen Optionen, um ihre Abhängigkeit von verschreibungspflichtigen Medikamenten und deren Nebenwirkungen wie Müdigkeit oder medikamenteninduzierte Kopfschmerzen zu verringern.
Der Reiz der Akupressur liegt in ihrer Zugänglichkeit und dem geringen Risiko. Sie erfordert keine teuren Geräte, ist diskret überall anwendbar und kann sogar die Anzahl teurer Notfallbesuche reduzieren. Die wissenschaftliche Überprüfung traditioneller Heilmethoden durch moderne Meta-Analysen schlägt zudem eine Brücke zwischen alternativer und konventioneller Medizin und schafft evidenzbasierte Leitlinien.
Die Zukunft: Smarte Armbänder und personalisierte Therapie
Die Rolle alternativer Methoden in der Migränebehandlung wird voraussichtlich weiter wachsen. Künftige Studien sollen mit größeren Teilnehmerzahlen und strengeren Kontrollen die noch offenen Fragen klären. Experten rechnen zudem mit der Integration digitaler Gesundheitstechnologien.
Denkbar sind intelligente Wearables, die nicht nur automatisiert gezielte Akupressur am PC6-Punkt ausüben, sondern gleichzeitig physiologische Marker tracken, um den Beginn einer Migräne vorherzusagen. Solche Innovationen könnten den Zeitpunkt und die Intensität der Therapie optimieren und eine maßgeschneiderte Linderung bieten.
Auch wenn Akupressur die neurologischen Ursachen der Migräne nicht beseitigt: Ihre nachgewiesene Fähigkeit, schwächende Begleitsymptome wie Übelkeit zu lindern, sichert ihr einen festen Platz im Werkzeugkasten für ein umfassendes Migräne-Management.
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die sinnvolle Kapitalmarktstrategie aus der Sicht des Staates oder insgesamt die Lüge der Nation
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.
Random Partner
wienerberger
wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Tesla-Wahl zeigt: Betriebsräte sind 2026 wichtiger denn je ( Finanztrends)
» Trakya Cam: Marktdynamik entscheidet ( Finanztrends)
» The Trade Desk Aktie: Rekord-Kauf des CEO ( Finanztrends)
» XRP: Institutionen verkaufen massiv ( Finanztrends)
» VIX: Volatilität schießt hoch ( Finanztrends)
» Revo Insurance Aktie: Neues Jahrestief ( Finanztrends)
» Bell Copper Aktie: Millionen-Finanzierung gesichert ( Finanztrends)
» Unicycive Aktie: Führung im Visier ( Finanztrends)
» Gilead Sciences Aktie: HIV-Fortschritte ( Finanztrends)
» Green Bridge Metals Aktie: Nächster Schritt ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Solventum Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Fi...
- Ajanta Pharma Aktie: Strategische Expansion ( Fin...
- CDA Aktie: Stabilisierung setzt ein ( Finanztrends)
- Wohnungseinbruch: Zahlen sinken, Trauma bleibt ( ...
- Stress-Studie: Junge Arbeitnehmer am Limit ( Fina...
- Tesla-Wahl zeigt: Betriebsräte sind 2026 wichtige...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Joselito Verschaeve
As Long as the Sun Lasts
2025
Void
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void