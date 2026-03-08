Akupressur: Neue Hoffnung bei Migräne-Übelkeit ( Finanztrends)

08.03.2026, 5686 Zeichen

Migräne-Patienten entdecken uralte Druckpunkt-Technik als wirksame Waffe gegen quälende Übelkeit – und die Wissenschaft liefert immer mehr Belege.

Migräne ist mehr als nur Kopfschmerz. Für Millionen Deutsche bedeutet ein Anfall auch quälende Übelkeit, die die Einnahme von Tabletten unmöglich macht. Jetzt gewinnt eine uralte Methode aus der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) an Bedeutung: die Akupressur. Klinische Studien zeigen, dass gezielter Druck auf einen bestimmten Punkt am Unterarm die Symptome deutlich lindern kann. Ein Überblick über den Stand der Forschung und Integration in die moderne Medizin.

Anzeige

Nacken pocht, Rücken zieht oder der Kopf schmerzt? Diese TCM-Technik braucht nur drei Finger und lässt sich diskret im Alltag anwenden, um Beschwerden in wenigen Minuten zu lindern. Kostenlosen PDF-Guide mit 101 Druckpunkten jetzt anfordern

Der Schlüsselpunkt PC6: Erste Hilfe am Handgelenk

Im Zentrum der Methode steht der Akupressurpunkt PC6 oder „Neiguan“. Er liegt an der Innenseite des Unterarms, etwa drei Fingerbreit oberhalb der Handgelenksfalte, zwischen den beiden markanten Sehnen. Seit Jahrhunderten wird dieser Punkt in der TCM gegen verschiedene Formen von Übelkeit eingesetzt – von Reisekrankheit bis zu Nebenwirkungen einer Chemotherapie.

Bei Migräne setzen Patienten hier manuell mit Daumen oder Zeigefinger für mehrere Minuten festen, kreisenden Druck ein. Alternativ kommen spezielle elastische Akupressur-Armbänder zum Einsatz, die den Punkt während des gesamten Anfalls stimulieren. Der große Vorteil: Diese nicht-invasive Methode umgeht den Verdauungstrakt komplett. Sie ist sofort verfügbar, kostengünstig und kann von den Betroffenen selbst bei den ersten Anzeichen einer Aura oder Übelkeit angewendet werden.

Was sagt die Wissenschaft? Von Turin bis zur Meta-Analyse

Die klinische Grundlage für die Stimulation des PC6-Punktes lieferte eine wegweisende Studie der Universität Turin aus dem Jahr 2012. Forscher untersuchten 40 Migräne-Patientinnen und maßen die Intensität ihrer Übelkeit auf einer Skala von 0 bis 10. Das Ergebnis war eindeutig: Durch den kontinuierlichen Druck mittels Armband sank der durchschnittliche Übelkeitswert innerhalb von vier Stunden stetig – von anfangs 6,36 auf nur noch 0,92.

Eine positive Wirkung zeigte sich bei 28 Prozent der Patienten nach einer Stunde, bei 40 Prozent nach zwei und bei 59 Prozent nach vier Stunden. Neuere systematische Übersichtsarbeiten, darunter eine Meta-Analyse vom August 2024, bestätigen das Potenzial der Akupressur zur Linderung von Schmerz und Übelkeit. Sie mahnen jedoch auch zu weiteren, größeren und standardisierten Studien, um die langfristige Wirksamkeit im Vergleich zu konventionellen Therapien endgültig zu belegen.

Integration in die Therapie: Kombination statt Ersatz

Heute sehen Mediziner Akupressur nicht als Wundermittel, sondern als wertvolle Ergänzung eines ganzheitlichen Migräne-Managements. Eine Studie von 2017 mit 98 chronisch Erkrankten zeigte: Die Kombination der vorbeugenden Medikation Natriumvalproat mit Akupressur führte zu einer deutlich stärkeren Reduktion der Übelkeit als die alleinige Einnahme des Medikaments.

Ärzte empfehlen, die Akupressur bei den ersten Vorboten eines Anfalls zu starten. Für die beste Wirkung sollte 30 bis 60 Sekunden lang fester Druck auf den PC6-Punkt ausgeübt werden – und dies mehrmals täglich oder bei akuten Beschwerden wiederholt werden. Die Methode gilt als sicher, doch bei bestimmten Vorerkrankungen wie schweren Herzerkrankungen oder bei neuartigen, ungewöhnlichen Kopfschmerzen mit Fieber sollte vor der Anwendung ein Arzt konsultiert werden.

Anzeige

Wer die heilende Kraft der Akupressur für seine Gesundheit nutzen möchte, findet in diesem bebilderten Ratgeber die passenden Anleitungen für über 100 verschiedene Anwendungsbereiche. Bebilderte Anleitung mit 101 Akupressur-Punkten gratis sichern

Trend zur Ganzheitlichkeit: Mehr Selbstbestimmung für Patienten

Die wachsende Akzeptanz der Akupressur spiegelt einen größeren Trend in der Gesundheitsversorgung wider: den Weg zu ganzheitlichen und patientenzentrierten Behandlungsmodellen. Immer mehr Menschen mit chronischen Schmerzen suchen nach nicht-pharmakologischen Optionen, um ihre Abhängigkeit von verschreibungspflichtigen Medikamenten und deren Nebenwirkungen wie Müdigkeit oder medikamenteninduzierte Kopfschmerzen zu verringern.

Der Reiz der Akupressur liegt in ihrer Zugänglichkeit und dem geringen Risiko. Sie erfordert keine teuren Geräte, ist diskret überall anwendbar und kann sogar die Anzahl teurer Notfallbesuche reduzieren. Die wissenschaftliche Überprüfung traditioneller Heilmethoden durch moderne Meta-Analysen schlägt zudem eine Brücke zwischen alternativer und konventioneller Medizin und schafft evidenzbasierte Leitlinien.

Die Zukunft: Smarte Armbänder und personalisierte Therapie

Die Rolle alternativer Methoden in der Migränebehandlung wird voraussichtlich weiter wachsen. Künftige Studien sollen mit größeren Teilnehmerzahlen und strengeren Kontrollen die noch offenen Fragen klären. Experten rechnen zudem mit der Integration digitaler Gesundheitstechnologien.

Denkbar sind intelligente Wearables, die nicht nur automatisiert gezielte Akupressur am PC6-Punkt ausüben, sondern gleichzeitig physiologische Marker tracken, um den Beginn einer Migräne vorherzusagen. Solche Innovationen könnten den Zeitpunkt und die Intensität der Therapie optimieren und eine maßgeschneiderte Linderung bieten.

Auch wenn Akupressur die neurologischen Ursachen der Migräne nicht beseitigt: Ihre nachgewiesene Fähigkeit, schwächende Begleitsymptome wie Übelkeit zu lindern, sichert ihr einen festen Platz im Werkzeugkasten für ein umfassendes Migräne-Management.

(08.03.2026)

BSN Podcasts

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die sinnvolle Kapitalmarktstrategie aus der Sicht des Staates oder insgesamt die Lüge der Nation

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

Random Partner wienerberger

wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Tesla-Wahl zeigt: Betriebsräte sind 2026 wichtiger denn je ( Finanztrends)

» Trakya Cam: Marktdynamik entscheidet ( Finanztrends)

» The Trade Desk Aktie: Rekord-Kauf des CEO ( Finanztrends)

» XRP: Institutionen verkaufen massiv ( Finanztrends)

» VIX: Volatilität schießt hoch ( Finanztrends)

» Revo Insurance Aktie: Neues Jahrestief ( Finanztrends)

» Bell Copper Aktie: Millionen-Finanzierung gesichert ( Finanztrends)

» Unicycive Aktie: Führung im Visier ( Finanztrends)

» Gilead Sciences Aktie: HIV-Fortschritte ( Finanztrends)

» Green Bridge Metals Aktie: Nächster Schritt ( Finanztrends)