Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Avalanche: Wichtige Marke hält ( Finanztrends)

08.03.2026, 2818 Zeichen

Avalanche zeigt in einem volatilen Marktumfeld eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit. Während Branchengrößen wie Bitcoin und Ethereum nach neuen US-Konjunkturdaten unter Verkaufsdruck gerieten, stabilisierte sich der Kurs an einer charttechnisch bedeutsamen Marke. Kann Avalanche diesen Boden als Sprungbrett für eine Erholung nutzen?

Test der Unterstützung

In den vergangenen Tagen wurde die Belastbarkeit des Ökosystems auf die Probe gestellt. US-Arbeitsmarktdaten, die einen Anstieg der Arbeitslosenquote signalisierten, drückten die Stimmung im gesamten Sektor in den Bereich extremer Angst. Avalanche testete dabei am vergangenen Freitag erfolgreich die Unterstützung bei etwa 8,81 USD.

Analysten werten das Verteidigen dieses Niveaus als wichtiges Signal. Sollte der Bereich stabil bleiben, sehen Marktbeobachter das Potenzial für eine Erholung, die den Kurs wieder in eine Spanne zwischen 13 und 17 USD führen könnte. Aktuell notiert die Kryptowährung bei 9,38 USD, womit sie sich ein Stück weit von den jüngsten Tiefstständen abgesetzt hat.

Relative Stärke bei Turbulenzen

Die Standfestigkeit von Avalanche ist besonders im Vergleich zum breiten Markt auffällig. Als Bitcoin vor wenigen Tagen einen abrupten Rücksetzer von über 72.000 USD auf unter 69.000 USD vollzog, löste dies im gesamten Kryptomarkt Liquidationen im Wert von mehr als 430 Millionen USD aus.

Avalanche blieb von diesen massiven Zwangsverkäufen weitgehend verschont und zeigte eine relative Konstanz. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass sowohl institutionelle als auch private Anleger derzeit eine gefestigte Überzeugung hinsichtlich der Netzwerk-Integrität und der Performance zeigen, während es an anderen Stellen im Markt zu panikartigen Verkäufen kam.

Ausblick auf den 18. März

Für den weiteren Kursverlauf rücken nun makroökonomische Faktoren in den Fokus. Besonders die Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve am 18. März sowie mögliche gesetzliche Neuregelungen könnten den nächsten Impuls für den digitalen Asset-Sektor liefern.

Für Avalanche kommt es nun darauf an, das aktuelle Preisniveau nachhaltig zu verteidigen. Ein Scheitern an dieser Marke würde das kurzfristige Momentum neutralisieren, während eine erfolgreiche Konsolidierung die technische Basis für einen möglichen Vorstoß in Richtung der nächsten Widerstandszonen schafft.

(08.03.2026)

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

