Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
Harry Styles eröffnet Pop-up Store in Berlin ( Finanztrends)

08.03.2026, 3189 Zeichen

Harry Styles feierte sein neues Album mit einem exklusiven Pop-up Store auf dem Kurfürstendamm. Hunderte Fans warteten stundenlang in einer über 100 Meter langen Schlange, um limitierte Fanartikel zu kaufen.

Die temporäre Boutique am Kurfürstendamm 69 ist Teil einer globalen Kampagne. Zeitgleich öffneten in 15 weiteren Weltmetropolen wie New York, London und Tokio ähnliche Stores. Der Berliner Standort bleibt nur drei Tage geöffnet.

Exklusivität schafft Massenandrang

Die Atmosphäre am Eröffnungstag war elektrisch. Fans kleideten sich passend zum Album, hörten die neuen Songs und tauschten sich aus. Die Wahl des hochpreisigen Kurfürstendamms unterstreicht den Premium-Anspruch der Aktion.

Nur bis Montagabend können Besucher den Store betreten. Die Öffnungszeiten sind streng limitiert – ein klassisches Mittel, um künstliche Verknappung und damit Exklusivität zu erzeugen.

Berliner Studio prägte das Album

Die Auswahl Berlins ist kein Zufall. Wesentliche Teile des Albums „Kiss All The Time. Disco, Occasionally.“ entstanden in den legendären Hansa Studios. Styles bezeichnete die Stadt zeitweise sogar als seine Teilzeitheimat.

Der kreative Prozess wurde stark von Berlins Kultur beeinflusst. Der Künstler gab an, dass elektronische Musik und Techno-DJs während seiner Lauftrainings die tanzbare Ausrichtung der Songs prägten. Macht das den Berliner Store zum authentischsten von allen?

American Express-Kunden erhalten VIP-Zugang

Um die Logistik zu bewältigen, kooperiert Styles‘ Team mit American Express. Karteninhaber erhalten exklusive Vorteile: Sie dürfen eine Stunde früher in den Store, haben einen separaten Kassenbereich und Zugang zu speziellem Merchandise.

Diese Partnerschaft baut auf früheren Erfolgen auf. Bereits bei der „Love On Tour“-Konzertreihe und den Pop-up-Stores zum Vorgängeralbum setzte das Management auf ähnliche Kooperationen.

Vom T-Shirt bis zur Vinyl: Das exklusive Sortiment

Im Fokus stehen standortspezifische Produkte. In Berlin gibt es Pullover mit den deutschsprachigen Aufdrucken „Kuss“ und „Disco“. Das Sortiment umfasst Hoodies, Handtücher, Babykleidung, Uhren und physische Tonträger.

Jedes Kleidungsstück ist auf die Landessprache des jeweiligen Standorts angepasst. Ein cleverer Schachzug, der lokale Fans anspricht und den Sammelwert erhöht.

Pop-up Stores als neues Marketing-Wunderwaffe?

Analysten beobachten einen Wandel im Musikmarketing. Temporäre Stores schaffen physische Berührungspunkte in einer digitalen Welt. Das Konzept orientiert sich an der High-End-Modebranche und ihren begehrten „Drops“.

Für Künstler wie Styles sind die Vorteile klar: extrem starke Markenbindung und lukrative Einnahmen durch margenstarkes Merchandise. Abseits des Musikstreamings eröffnen sich so ganz neue Geldquellen.

Was kommt nach dem Store?

Für alle, die den Berliner Store verpassen, gibt es eine Alternative. Nach Abschluss der globalen Aktion sollen die Merchandise-Artikel im offiziellen Online-Shop verfügbar werden.

Styles konzentriert sich bereits auf die nächsten Schritte. Nach einem exklusiven Release-Konzert in Manchester startet voraussichtlich im Mai eine internationale Tournee. Dann können Fans die in Berlin entstandenen Songs endlich live erleben.


(08.03.2026)

1. Trading

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

