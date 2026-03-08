SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Phoenix Aktie: Führung setzt Zeichen ( Finanztrends)

08.03.2026, 2871 Zeichen

Die Führungsspitze der Phoenix Group stärkt ihre private Beteiligung am Unternehmen. CEO Andrew Briggs und CFO Nicolaos Nicandrou nutzten einen strukturierten Aktienplan, um ihre Positionen am 5. März auszubauen. In einer Phase, in der die britische Rentenlandschaft vor signifikanten regulatorischen Umbrüchen steht, unterstreicht dieser Schritt die langfristige Ausrichtung des Managements.

Beteiligung der Führungsebene

Die jüngsten Zukäufe erfolgten im Rahmen eines etablierten Programms für Mitarbeiterbeteiligungen. Dabei erwarben die Mitglieder der Geschäftsführung eine Kombination aus Partner- und Matching-Aktien. Solche Transaktionen durch Führungskräfte, im Fachjargon als PDMR-Meldungen bekannt, werden am Markt oft als Signal gewertet, dass die Unternehmensleitung persönlich hinter der langfristigen Strategie und Wertentwicklung der Organisation steht.

Herausforderungen im Rentensektor

Das Marktumfeld für Versicherer und Rentenanbieter bleibt jedoch komplex. Eine aktuelle Studie von Standard Life verdeutlicht die Risiken von Beitragslücken in der privaten Vorsorge, die durch Karrierepausen oder Jobwechsel entstehen können. Dies unterstreicht die Notwendigkeit für Anbieter wie Phoenix, Kunden verstärkt für konsistente Sparstrategien zu gewinnen.

Gleichzeitig steht der britische Markt vor einer Zäsur: Zum 6. April greift eine deutliche Erhöhung der staatlichen Rente. Diese Anpassung rückt das Zusammenspiel von steigenden Bezügen und steuerlichen Schwellenwerten in den Fokus, was die Nachfrage nach professioneller Beratung und ergänzenden Vorsorgelösungen beeinflussen könnte.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Phoenix?

Konsolidierung im Wettbewerb

Zusätzliche Dynamik entsteht durch massive Kapitalbewegungen innerhalb der Branche. Die jüngste Zusage von 3,5 Milliarden Euro für den Konkurrenten Athora zur Übernahme der Pension Insurance Corporation zeigt, wie begehrt Marktanteile im Bereich der Rentenrisiko-Transfers derzeit sind. Phoenix muss sich in diesem wettbewerbsintensiven Umfeld behaupten, während die Aktie am vergangenen Freitag mit einem Minus von rund zwei Prozent bei 8,34 Euro aus dem Handel ging.

Die kommenden Wochen stehen im Zeichen der neuen Rentenanpassungen. Phoenix wird beweisen müssen, dass die eigene Produktpalette auch unter den neuen steuerlichen Rahmenbedingungen in Großbritannien attraktiv bleibt, während finanzstarke Akteure den Konsolidierungsdruck im Sektor weiter erhöhen.

Anzeige

Phoenix-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Phoenix-Analyse vom 8. März liefert die Antwort:

Die neusten Phoenix-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Phoenix-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 8. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Phoenix: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(08.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/24: Melanie Steiner




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

Random Partner

RWT AG
Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» JBCC Holdings Aktie: Fokus auf KI ( Finanztrends)

» Yellow Aktie: Liquidation läuft ( Finanztrends)

» Eterindo Wahanatama Aktie: Insolvenz-Hängepartie ( Finanztrends)

» Kalkulus: Fokus auf Nutzwert ( Finanztrends)

» Realty Income Aktie: Rückenwind ( Finanztrends)

» RWE Aktie: Bilanzvorlage mit Brisanz ( Finanztrends)

» Xiaomi Aktie: KI-Schwenk ( Finanztrends)

» FST Aktie: Strategie im Fokus ( Finanztrends)

» USD Coin: Rekorde und regulatorische Hürden ( Finanztrends)

» Palantir Aktie: Zwei Fronten ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Gunter Deuber, die Lüge der Nation
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
Xiaomi Aktie: KI-Schwenk ( Finanztrends)
DroneShield Aktie: Gewinnzone erreicht ( Finanztrends)
Schule in Kleve verbietet Pausenbrote aus Rücksicht auf Fastende ( Finanztrends)
KfW senkt Bauzinsen drastisch – doch der Markt bleibt gespalten ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event BASF
    BSN MA-Event Bayer
    BSN MA-Event Bayer
    BSN MA-Event BASF
    #gabb #2055
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Lisette Model
    Lisette Model
    1979
    Aperture

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM



    Autor: Finanztrends

    08.03.2026, 2871 Zeichen

    Die Führungsspitze der Phoenix Group stärkt ihre private Beteiligung am Unternehmen. CEO Andrew Briggs und CFO Nicolaos Nicandrou nutzten einen strukturierten Aktienplan, um ihre Positionen am 5. März auszubauen. In einer Phase, in der die britische Rentenlandschaft vor signifikanten regulatorischen Umbrüchen steht, unterstreicht dieser Schritt die langfristige Ausrichtung des Managements.

    Beteiligung der Führungsebene

    Die jüngsten Zukäufe erfolgten im Rahmen eines etablierten Programms für Mitarbeiterbeteiligungen. Dabei erwarben die Mitglieder der Geschäftsführung eine Kombination aus Partner- und Matching-Aktien. Solche Transaktionen durch Führungskräfte, im Fachjargon als PDMR-Meldungen bekannt, werden am Markt oft als Signal gewertet, dass die Unternehmensleitung persönlich hinter der langfristigen Strategie und Wertentwicklung der Organisation steht.

    Herausforderungen im Rentensektor

    Das Marktumfeld für Versicherer und Rentenanbieter bleibt jedoch komplex. Eine aktuelle Studie von Standard Life verdeutlicht die Risiken von Beitragslücken in der privaten Vorsorge, die durch Karrierepausen oder Jobwechsel entstehen können. Dies unterstreicht die Notwendigkeit für Anbieter wie Phoenix, Kunden verstärkt für konsistente Sparstrategien zu gewinnen.

    Gleichzeitig steht der britische Markt vor einer Zäsur: Zum 6. April greift eine deutliche Erhöhung der staatlichen Rente. Diese Anpassung rückt das Zusammenspiel von steigenden Bezügen und steuerlichen Schwellenwerten in den Fokus, was die Nachfrage nach professioneller Beratung und ergänzenden Vorsorgelösungen beeinflussen könnte.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Phoenix?

    Konsolidierung im Wettbewerb

    Zusätzliche Dynamik entsteht durch massive Kapitalbewegungen innerhalb der Branche. Die jüngste Zusage von 3,5 Milliarden Euro für den Konkurrenten Athora zur Übernahme der Pension Insurance Corporation zeigt, wie begehrt Marktanteile im Bereich der Rentenrisiko-Transfers derzeit sind. Phoenix muss sich in diesem wettbewerbsintensiven Umfeld behaupten, während die Aktie am vergangenen Freitag mit einem Minus von rund zwei Prozent bei 8,34 Euro aus dem Handel ging.

    Die kommenden Wochen stehen im Zeichen der neuen Rentenanpassungen. Phoenix wird beweisen müssen, dass die eigene Produktpalette auch unter den neuen steuerlichen Rahmenbedingungen in Großbritannien attraktiv bleibt, während finanzstarke Akteure den Konsolidierungsdruck im Sektor weiter erhöhen.

    Anzeige

    Phoenix-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Phoenix-Analyse vom 8. März liefert die Antwort:

    Die neusten Phoenix-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Phoenix-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 8. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Phoenix: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (08.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S23/24: Melanie Steiner




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

    Random Partner

    RWT AG
    Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » JBCC Holdings Aktie: Fokus auf KI ( Finanztrends)

    » Yellow Aktie: Liquidation läuft ( Finanztrends)

    » Eterindo Wahanatama Aktie: Insolvenz-Hängepartie ( Finanztrends)

    » Kalkulus: Fokus auf Nutzwert ( Finanztrends)

    » Realty Income Aktie: Rückenwind ( Finanztrends)

    » RWE Aktie: Bilanzvorlage mit Brisanz ( Finanztrends)

    » Xiaomi Aktie: KI-Schwenk ( Finanztrends)

    » FST Aktie: Strategie im Fokus ( Finanztrends)

    » USD Coin: Rekorde und regulatorische Hürden ( Finanztrends)

    » Palantir Aktie: Zwei Fronten ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Gunter Deuber, die Lüge der Nation
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    Xiaomi Aktie: KI-Schwenk ( Finanztrends)
    DroneShield Aktie: Gewinnzone erreicht ( Finanztrends)
    Schule in Kleve verbietet Pausenbrote aus Rücksicht auf Fastende ( Finanztrends)
    KfW senkt Bauzinsen drastisch – doch der Markt bleibt gespalten ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event BASF
      BSN MA-Event Bayer
      BSN MA-Event Bayer
      BSN MA-Event BASF
      #gabb #2055
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de