SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Sonya Kraus scheidet überraschend früh bei „Let’s Dance“ aus ( Finanztrends)

08.03.2026, 3443 Zeichen

Die Moderatorin Sonya Kraus muss die Tanzshow bereits nach der ersten regulären Live-Show verlassen. Trotz einer besseren Jury-Wertung als eine Konkurrentin rettete sie das Publikumsvoting nicht. Ihr Traum von der Teilnahme endet nach nur einem Auftritt.

Der verhängnisvolle Charleston

Für ihren ersten Tanz bekam Kraus mit Profi Valentin Lusin einen Charleston. Dieser schnelle Stil mit vielen Sprüngen forderte der 52-Jährigen alles ab. Sie zeigte vollen Einsatz, doch genau ihr Übereifer wurde zum Problem.

Anzeige

Dass Sonya Kraus mit 52 Jahren diese körperliche Herausforderung sucht, ist beeindruckend – doch gerade in diesem Alter ist gezieltes Training wichtig, um den natürlichen Muskelabbau zu stoppen. Dieser kostenlose Ratgeber zeigt Ihnen 6 einfache Übungen, mit denen Sie auch ohne Fitnessstudio Ihre Kraft und Beweglichkeit erhalten können. Gratis-Plan für gesundes Krafttraining ab 50 sichern

Die Jury um Joachim Llambi kritisierte, dass Kraus den Takt verlor und die Bewegungen zu hastig ausführte. Die Fußarbeit fehlte an Präzision. Am Ende gab es nur elf Punkte – das reichte für einen Platz im unteren Tabellendrittel.

Das Publikum entscheidet anders

Doch ein schwaches Jury-Urteil bedeutet bei „Let’s Dance“ nicht automatisch das Aus. Die Zuschauerstimmen zählen fünfzig Prozent mit. Influencerin Vanessa Borck hatte mit acht Punkten sogar das schlechteste Jury-Ergebnis.

Dennoch war es am Ende Borck, deren Fans sie weiterwählten. Für Kraus und Lusin war das Turnier vorbei. Die Moderatorin nahm die Niederlage gefasst auf. Tanzpartner Lusin zeigte sich dagegen emotional und lobte die „großartige Persönlichkeit“ seiner Partnerin.

Ein lang gehegter Traum platzt

Für Sonya Kraus war die Teilnahme ein Herzensprojekt. Rund zwanzig Jahre hatte sie darauf gewartet. Familiäre Verpflichtungen und vor allem eine überstandene Brustkrebserkrankung vor vier Jahren hatten sie bisher aufgehalten.

Die Show sollte ein Symbol ihrer zurückgewonnenen Fitness sein. Dass dieses Comeback nun so abrupt endet, verleiht dem Ausscheiden eine besondere Tragik. Allein die Teilnahme beweist aber ihre enorme mentale und körperliche Stärke.

Anzeige

Um die eigene Fitness und Belastbarkeit im Alltag nachhaltig zu stärken, braucht es kein intensives Tanztraining, sondern oft nur die richtigen Impulse. Erfahren Sie in diesem kostenlosen E-Book, wie Sie mit minimalem Aufwand typischen Altersbeschwerden vorbeugen und Ihre Gelenke stabilisieren. Kostenloses E-Book mit 6 effektiven Übungen herunterladen

Beliebtheit schlägt Leistung?

Das frühe Aus von Kraus wirft ein Schlaglicht auf die Macht der Fangemeinden. Eine bessere Tanzleistung reichte nicht gegen eine starke Online-Community. Muss künftig jeder Kandidat parallel zum Training auch seine Fans mobilisieren?

Gleichzeitig zeigt die erste Show ein hohes sportliches Niveau an der Spitze. Entertainer Ross Antony holte mit einem sauberen Charleston 25 Punkte. Die Schere zwischen Tanzsport und Beliebtheitswettbewerb scheint in dieser Staffel besonders groß.

Was kommt jetzt?

Für die ausgeschiedene Sonya Kraus steht jetzt Erholung an. Die verbleibenden 13 Prominenten müssen sich auf härtere Wochen einstellen. Die Choreografien werden komplexer, die körperliche Belastung steigt.

Besonders die Geretteten stehen unter Druck, ihre tanztechnischen Defizite schnell auszubügeln. Die Jury wird die Maßstäbe wohl weiter verschärfen. Die Grenzen der Leistungsfähigkeit werden Woche für Woche neu ausgetestet.


(08.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/24: Melanie Steiner




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

Random Partner

Uniqa
Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» JBCC Holdings Aktie: Fokus auf KI ( Finanztrends)

» Yellow Aktie: Liquidation läuft ( Finanztrends)

» Eterindo Wahanatama Aktie: Insolvenz-Hängepartie ( Finanztrends)

» Kalkulus: Fokus auf Nutzwert ( Finanztrends)

» Realty Income Aktie: Rückenwind ( Finanztrends)

» RWE Aktie: Bilanzvorlage mit Brisanz ( Finanztrends)

» Xiaomi Aktie: KI-Schwenk ( Finanztrends)

» FST Aktie: Strategie im Fokus ( Finanztrends)

» USD Coin: Rekorde und regulatorische Hürden ( Finanztrends)

» Palantir Aktie: Zwei Fronten ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Gunter Deuber, die Lüge der Nation
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
Xiaomi Aktie: KI-Schwenk ( Finanztrends)
Renk Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)
Schule in Kleve verbietet Pausenbrote aus Rücksicht auf Fastende ( Finanztrends)
KfW senkt Bauzinsen drastisch – doch der Markt bleibt gespalten ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event BASF
    BSN MA-Event Bayer
    BSN MA-Event Bayer
    BSN MA-Event BASF
    #gabb #2055
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/20: Michael Hofbauer

    Michael Hofbauer ist Mitgründer und CEO von HMW Mobillty. Wir sprechen über eine spannende Karriere im Produkt- und Industriedesign in Österreich und Italien, hervorheben möchte ich da Michaels Tät...

    Books josefchladek.com

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Jeff Mermelstein
    What if Jeff were a Butterfly?
    2025
    Void

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo



    Autor: Finanztrends

    08.03.2026, 3443 Zeichen

    Die Moderatorin Sonya Kraus muss die Tanzshow bereits nach der ersten regulären Live-Show verlassen. Trotz einer besseren Jury-Wertung als eine Konkurrentin rettete sie das Publikumsvoting nicht. Ihr Traum von der Teilnahme endet nach nur einem Auftritt.

    Der verhängnisvolle Charleston

    Für ihren ersten Tanz bekam Kraus mit Profi Valentin Lusin einen Charleston. Dieser schnelle Stil mit vielen Sprüngen forderte der 52-Jährigen alles ab. Sie zeigte vollen Einsatz, doch genau ihr Übereifer wurde zum Problem.

    Anzeige

    Dass Sonya Kraus mit 52 Jahren diese körperliche Herausforderung sucht, ist beeindruckend – doch gerade in diesem Alter ist gezieltes Training wichtig, um den natürlichen Muskelabbau zu stoppen. Dieser kostenlose Ratgeber zeigt Ihnen 6 einfache Übungen, mit denen Sie auch ohne Fitnessstudio Ihre Kraft und Beweglichkeit erhalten können. Gratis-Plan für gesundes Krafttraining ab 50 sichern

    Die Jury um Joachim Llambi kritisierte, dass Kraus den Takt verlor und die Bewegungen zu hastig ausführte. Die Fußarbeit fehlte an Präzision. Am Ende gab es nur elf Punkte – das reichte für einen Platz im unteren Tabellendrittel.

    Das Publikum entscheidet anders

    Doch ein schwaches Jury-Urteil bedeutet bei „Let’s Dance“ nicht automatisch das Aus. Die Zuschauerstimmen zählen fünfzig Prozent mit. Influencerin Vanessa Borck hatte mit acht Punkten sogar das schlechteste Jury-Ergebnis.

    Dennoch war es am Ende Borck, deren Fans sie weiterwählten. Für Kraus und Lusin war das Turnier vorbei. Die Moderatorin nahm die Niederlage gefasst auf. Tanzpartner Lusin zeigte sich dagegen emotional und lobte die „großartige Persönlichkeit“ seiner Partnerin.

    Ein lang gehegter Traum platzt

    Für Sonya Kraus war die Teilnahme ein Herzensprojekt. Rund zwanzig Jahre hatte sie darauf gewartet. Familiäre Verpflichtungen und vor allem eine überstandene Brustkrebserkrankung vor vier Jahren hatten sie bisher aufgehalten.

    Die Show sollte ein Symbol ihrer zurückgewonnenen Fitness sein. Dass dieses Comeback nun so abrupt endet, verleiht dem Ausscheiden eine besondere Tragik. Allein die Teilnahme beweist aber ihre enorme mentale und körperliche Stärke.

    Anzeige

    Um die eigene Fitness und Belastbarkeit im Alltag nachhaltig zu stärken, braucht es kein intensives Tanztraining, sondern oft nur die richtigen Impulse. Erfahren Sie in diesem kostenlosen E-Book, wie Sie mit minimalem Aufwand typischen Altersbeschwerden vorbeugen und Ihre Gelenke stabilisieren. Kostenloses E-Book mit 6 effektiven Übungen herunterladen

    Beliebtheit schlägt Leistung?

    Das frühe Aus von Kraus wirft ein Schlaglicht auf die Macht der Fangemeinden. Eine bessere Tanzleistung reichte nicht gegen eine starke Online-Community. Muss künftig jeder Kandidat parallel zum Training auch seine Fans mobilisieren?

    Gleichzeitig zeigt die erste Show ein hohes sportliches Niveau an der Spitze. Entertainer Ross Antony holte mit einem sauberen Charleston 25 Punkte. Die Schere zwischen Tanzsport und Beliebtheitswettbewerb scheint in dieser Staffel besonders groß.

    Was kommt jetzt?

    Für die ausgeschiedene Sonya Kraus steht jetzt Erholung an. Die verbleibenden 13 Prominenten müssen sich auf härtere Wochen einstellen. Die Choreografien werden komplexer, die körperliche Belastung steigt.

    Besonders die Geretteten stehen unter Druck, ihre tanztechnischen Defizite schnell auszubügeln. Die Jury wird die Maßstäbe wohl weiter verschärfen. Die Grenzen der Leistungsfähigkeit werden Woche für Woche neu ausgetestet.


    (08.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S23/24: Melanie Steiner




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

    Random Partner

    Uniqa
    Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » JBCC Holdings Aktie: Fokus auf KI ( Finanztrends)

    » Yellow Aktie: Liquidation läuft ( Finanztrends)

    » Eterindo Wahanatama Aktie: Insolvenz-Hängepartie ( Finanztrends)

    » Kalkulus: Fokus auf Nutzwert ( Finanztrends)

    » Realty Income Aktie: Rückenwind ( Finanztrends)

    » RWE Aktie: Bilanzvorlage mit Brisanz ( Finanztrends)

    » Xiaomi Aktie: KI-Schwenk ( Finanztrends)

    » FST Aktie: Strategie im Fokus ( Finanztrends)

    » USD Coin: Rekorde und regulatorische Hürden ( Finanztrends)

    » Palantir Aktie: Zwei Fronten ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Gunter Deuber, die Lüge der Nation
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    Xiaomi Aktie: KI-Schwenk ( Finanztrends)
    Renk Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)
    Schule in Kleve verbietet Pausenbrote aus Rücksicht auf Fastende ( Finanztrends)
    KfW senkt Bauzinsen drastisch – doch der Markt bleibt gespalten ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event BASF
      BSN MA-Event Bayer
      BSN MA-Event Bayer
      BSN MA-Event BASF
      #gabb #2055
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/20: Michael Hofbauer

      Michael Hofbauer ist Mitgründer und CEO von HMW Mobillty. Wir sprechen über eine spannende Karriere im Produkt- und Industriedesign in Österreich und Italien, hervorheben möchte ich da Michaels Tät...

      Books josefchladek.com

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de