ADHS-Medikamente: Verschreibungen für Erwachsene verdoppelt ( Finanztrends)

09.03.2026, 3898 Zeichen

Die Verschreibung von ADHS-Medikamenten an Erwachsene hat sich seit der Pandemie mehr als verdoppelt. Das zeigt eine neue kanadische Studie, die einen globalen Trend bestätigt. Besonders junge Erwachsene und Frauen erhalten deutlich häufiger Stimulanzien wie Methylphenidat.

Pandemie wirkt als Katalysator

Die Studie des Canadian Medical Association Journal (CMAJ) analysierte Daten bis Mitte 2024. Demnach stieg die Zahl neuer Rezepte für Erwachsene nach 2020 rasant an. Allein in der kanadischen Provinz Ontario bekamen über 327.000 Erwachsene ein erstes Rezept.

Anzeige

Wer im Alltag häufiger Namen oder Termine vergisst, fragt sich oft, ob dies bereits ein ernsthaftes Warnsignal darstellt. Dieser anonyme 7-Fragen-Selbsttest bietet Ihnen in nur zwei Minuten eine erste, expertengestützte Einschätzung. Kostenlosen Demenz-Selbsttest jetzt durchführen

Interessant ist der Wandel bei den verschreibenden Ärzten: Der Anteil der Psychiater sank, während Pflegefachkräfte und Hausärzte mehr Rezepte ausstellten. Ein Viertel der Patienten hatte zudem Diagnosen für Angst oder Depression.

„Die Zahlen zeigen eine verbesserte Erkennung von ADHS bei Erwachsenen“, sagt Studienautorin Dr. Tara Gomes. „Aber das Tempo des Anstiegs warnt uns, Diagnose und Verschreibung kritisch zu prüfen.“

Europa meldet Rekordzuwächse

Ein ähnliches Bild zeichnet eine europäische Studie im Fachblatt The Lancet. Forscher werteten Daten aus fünf Ländern bis 2023 aus. Im Vereinigten Königreich verdreifachte sich die Medikamentennutzung, in den Niederlanden verdoppelte sie sich.

Die stärksten Zuwächse gab es bei Erwachsenen über 25. In Großbritannien stieg die Nutzung bei Frauen in dieser Gruppe um das Zwanzigfache, bei Männern um das Fünfzehnfache. Auch in Deutschland und den Niederlanden holten erwachsene Frauen stark auf.

„Die markanten Veränderungen bei Frauen deuten auf ein wachsendes Bewusstsein hin“, erklärt Hauptautorin Xintong Li von der Universität Oxford. Jahrzehntelang wurde ADHS bei Mädchen oft übersehen, weil sie weniger durch Hyperaktivität auffielen.

Warum explodieren die Zahlen?

Experten sehen mehrere Gründe für den Boom. Erstens wird ADHS nicht mehr als reine Kinderkrankheit gesehen, sondern als lebenslange neurologische Störung anerkannt. Zweitens enttarnte die Pandemie viele verborgene Probleme: Homeoffice und fehlende Struktur ließen bei Erwachsenen exekutive Dysfunktionen deutlich hervortreten.

Anzeige

Um die geistige Leistungsfähigkeit und den Fokus im Alltag nachhaltig zu stärken, sind oft nur kleine, gezielte Routinen notwendig. Dieser Gratis-Report enthüllt 7 Geheimnisse für ein fittes Gehirn und liefert 11 praktische Übungen zur Steigerung Ihrer Konzentration. Gratis-Ratgeber für mentales Training anfordern

Drittens erleichtert die Telemedizin den Zugang zu Diagnosen. Viertens suchen viele Patienten zunächst wegen Erschöpfung oder Depression Hilfe – die zugrundeliegende ADHS wird dann erst später erkannt.

Lieferengpässe und Therapieabbrüche

Der Nachfrage-Boom stellt Gesundheitssysteme vor Probleme. Weltweit kommt es zu Engpässen bei Stimulanzien. Neuseelands Arzneimittelbehörde warnte kürzlich, die knappe Versorgungslage werde wohl das ganze Jahr anhalten.

Ein weiteres Problem: Viele Patienten brechen die Therapie ab. In Deutschland nahm nach einem Jahr nur noch knapp jeder Siebte seine Medikamente ein, in Großbritannien rund jeder Dritte. Lieferprobleme, Nebenwirkungen oder mangelnde Begleitung könnten Gründe sein.

Normalisierung mit Risiken

Die Entwicklung markiert einen Wendepunkt. ADHS-Therapie wird normaler, ist aber nicht risikofrei. Experten warnen vor schnellen Verschreibungen ohne gründliche Diagnose – besonders bei Begleiterkrankungen wie Angststörungen.

Die Zukunft wird zeigen, wie Gesundheitssysteme mit dem steigenden Bedarf umgehen. Nötig sind stabile Lieferketten, klare Leitlinien für Erwachsene und mehr nicht-medikamentöse Angebote wie Verhaltenstherapie.

(09.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.

Random Partner Raiffeisen Zertifikate

Raiffeisen Zertifikate ist der führende österreichische Anbieter, der mit über 5.000 Anlage- und Hebelprodukten seit mehr als 20 Jahren in der DACH-Region genauso wie in vielen Märkten Zentral- und Osteuropas zu Hause ist. Einfach kompetent und schnell Marktentwicklungen handelbar zu machen, dafür steht Raiffeisen Zertifikate - Egal ob auf Aktien, Aktien-Indizes, Rohstoffe oder einzelne Themen basierend. Raiffeisen Zertifikate ist eine Marke der Raiffeisen Bank International AG. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei Stockpicking Österreich n...

» Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polytec (Börse Geschichte) (...

» ATX rutscht unter Jahresstartwert – Verbund trotzt der Abwärtsbewegung (...

» Nachlese: Gunter Deuber, Melanie Steiner Strabag Real Estate, mumak.me, ...

» Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht...

» Koalition am Scheideweg: Steuerstreit spaltet Schwarz-Rot ( Finanztrends)

» KI-Tools führen zu neuem Burnout-Risiko ( Finanztrends)

» Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)

» ANG Lifesciences Aktie: Margen im Fokus ( Finanztrends)

» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Flughafen und Agrana...