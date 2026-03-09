SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Campina Aktie: Termin steht ( Finanztrends)

09.03.2026, 2031 Zeichen

Bei der indonesischen Campina Ice Cream Industry Tbk Pt herrscht aktuell die Ruhe vor der nächsten Bilanzvorlage. Während kurzfristige Impulse fehlen, richtet sich der Fokus der Anleger bereits auf den 25. März. An diesem Tag wird der Eishersteller seine neuesten Geschäftszahlen präsentieren, die Aufschluss über die Verfassung im wettbewerbsintensiven Heimatmarkt geben sollen.

Fokus auf indonesisches Konsumklima

Der operative Erfolg des Unternehmens hängt maßgeblich von der Kaufkraft der indonesischen Bevölkerung und saisonalen Schwankungen ab. In einem Marktumfeld, das von einer Vielzahl lokaler und internationaler Marken geprägt ist, entscheidet die Innovationskraft über die Verteilung der Marktanteile.

Die Profitabilität stand in der Vergangenheit aufgrund des intensiven Wettbewerbs im Segment der verarbeiteten Lebensmittel unter Druck. Entscheidend für die kommenden Monate wird sein, wie effizient Campina sein breites Sortiment aus Stieleis, Bechern und Familienpackungen gegen die Konkurrenz positioniert.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Campina Ice Cream Industry Tbk Pt?

Ausblick auf die Bilanz

Das wichtigste Datum für Investoren ist der 25. März 2026. Die an diesem Tag erwartete Gewinnmitteilung wird zeigen, wie effektiv das Management den branchenüblichen Herausforderungen begegnet ist. Die Zahlen liefern die notwendige Faktenbasis, um die operative Entwicklung und die zukünftige strategische Ausrichtung des Unternehmens neu zu bewerten.

Anzeige

Campina Ice Cream Industry Tbk Pt-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Campina Ice Cream Industry Tbk Pt-Analyse vom 9. März liefert die Antwort:

Die neusten Campina Ice Cream Industry Tbk Pt-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Campina Ice Cream Industry Tbk Pt-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Campina Ice Cream Industry Tbk Pt: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(09.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.

Random Partner

gettex
gettex ist ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für alle Investorentypen – vom Retail-Anleger bis zum Vermögensverwalter und institutionellen Anleger. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei Stockpicking Österreich n...

» Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polytec (Börse Geschichte) (...

» ATX rutscht unter Jahresstartwert – Verbund trotzt der Abwärtsbewegung (...

» Nachlese: Gunter Deuber, Melanie Steiner Strabag Real Estate, mumak.me, ...

» Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht...

» Koalition am Scheideweg: Steuerstreit spaltet Schwarz-Rot ( Finanztrends)

» KI-Tools führen zu neuem Burnout-Risiko ( Finanztrends)

» Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)

» ANG Lifesciences Aktie: Margen im Fokus ( Finanztrends)

» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Flughafen und Agrana...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)
Harvard-Studie: DASH-Diät senkt Demenzrisiko um 41 Prozent ( Finanztrends)
wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
Downgrade für voestalpine-Aktie
European Lithium Aktie: Wichtige Termine ( Finanztrends)
ADHS-Medikamente: Verschreibungen für Erwachsene verdoppelt ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Strabag(1), voestalpine(1)
    BSN Vola-Event Bayer
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Kontron(3), Wienerberger(1), Strabag(1), Porr(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: voestalpine(1), Kontron(1), Strabag(1), Verbund(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: CPI Europe AG(5), Porr(2)
    Star der Stunde: UBM 3%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -1.31%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1), Uniqa(1), Kontron(1), voestalpine(1)
    Star der Stunde: Flughafen Wien 1.33%, Rutsch der Stunde: UBM -0.54%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Wienerberger(2), UBM(2), Erste Group(1), Lenzing(1), voestalpine(1)
    Featured Partner Video

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Rückgänge in den Ranks und bei den Punkten, dafür jetzt 4x Top100 und eine neue Landing Page

    Presented by mumak.me und win2day. Wir haben insgesamt weitere Rückgänge in den Rankings und bei den Punkten, dafür aber erstmals in der Ära dieses Podcasts vier mal Österreich in den Top100. Und e...

    Books josefchladek.com

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    Jeff Mermelstein
    What if Jeff were a Butterfly?
    2025
    Void

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII



    Autor: Finanztrends

    09.03.2026, 2031 Zeichen

    Bei der indonesischen Campina Ice Cream Industry Tbk Pt herrscht aktuell die Ruhe vor der nächsten Bilanzvorlage. Während kurzfristige Impulse fehlen, richtet sich der Fokus der Anleger bereits auf den 25. März. An diesem Tag wird der Eishersteller seine neuesten Geschäftszahlen präsentieren, die Aufschluss über die Verfassung im wettbewerbsintensiven Heimatmarkt geben sollen.

    Fokus auf indonesisches Konsumklima

    Der operative Erfolg des Unternehmens hängt maßgeblich von der Kaufkraft der indonesischen Bevölkerung und saisonalen Schwankungen ab. In einem Marktumfeld, das von einer Vielzahl lokaler und internationaler Marken geprägt ist, entscheidet die Innovationskraft über die Verteilung der Marktanteile.

    Die Profitabilität stand in der Vergangenheit aufgrund des intensiven Wettbewerbs im Segment der verarbeiteten Lebensmittel unter Druck. Entscheidend für die kommenden Monate wird sein, wie effizient Campina sein breites Sortiment aus Stieleis, Bechern und Familienpackungen gegen die Konkurrenz positioniert.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Campina Ice Cream Industry Tbk Pt?

    Ausblick auf die Bilanz

    Das wichtigste Datum für Investoren ist der 25. März 2026. Die an diesem Tag erwartete Gewinnmitteilung wird zeigen, wie effektiv das Management den branchenüblichen Herausforderungen begegnet ist. Die Zahlen liefern die notwendige Faktenbasis, um die operative Entwicklung und die zukünftige strategische Ausrichtung des Unternehmens neu zu bewerten.

    Anzeige

    Campina Ice Cream Industry Tbk Pt-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Campina Ice Cream Industry Tbk Pt-Analyse vom 9. März liefert die Antwort:

    Die neusten Campina Ice Cream Industry Tbk Pt-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Campina Ice Cream Industry Tbk Pt-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Campina Ice Cream Industry Tbk Pt: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (09.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.

    Random Partner

    gettex
    gettex ist ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für alle Investorentypen – vom Retail-Anleger bis zum Vermögensverwalter und institutionellen Anleger. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei Stockpicking Österreich n...

    » Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polytec (Börse Geschichte) (...

    » ATX rutscht unter Jahresstartwert – Verbund trotzt der Abwärtsbewegung (...

    » Nachlese: Gunter Deuber, Melanie Steiner Strabag Real Estate, mumak.me, ...

    » Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht...

    » Koalition am Scheideweg: Steuerstreit spaltet Schwarz-Rot ( Finanztrends)

    » KI-Tools führen zu neuem Burnout-Risiko ( Finanztrends)

    » Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)

    » ANG Lifesciences Aktie: Margen im Fokus ( Finanztrends)

    » Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Flughafen und Agrana...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)
    Harvard-Studie: DASH-Diät senkt Demenzrisiko um 41 Prozent ( Finanztrends)
    wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
    Downgrade für voestalpine-Aktie
    European Lithium Aktie: Wichtige Termine ( Finanztrends)
    ADHS-Medikamente: Verschreibungen für Erwachsene verdoppelt ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Strabag(1), voestalpine(1)
      BSN Vola-Event Bayer
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Kontron(3), Wienerberger(1), Strabag(1), Porr(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: voestalpine(1), Kontron(1), Strabag(1), Verbund(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: CPI Europe AG(5), Porr(2)
      Star der Stunde: UBM 3%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -1.31%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1), Uniqa(1), Kontron(1), voestalpine(1)
      Star der Stunde: Flughafen Wien 1.33%, Rutsch der Stunde: UBM -0.54%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Wienerberger(2), UBM(2), Erste Group(1), Lenzing(1), voestalpine(1)
      Featured Partner Video

      SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Rückgänge in den Ranks und bei den Punkten, dafür jetzt 4x Top100 und eine neue Landing Page

      Presented by mumak.me und win2day. Wir haben insgesamt weitere Rückgänge in den Rankings und bei den Punkten, dafür aber erstmals in der Ära dieses Podcasts vier mal Österreich in den Top100. Und e...

      Books josefchladek.com

      Olga Ignatovich
      In the Shadow of the Big Brother
      2025
      Arthur Bondar Collection WWII

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de