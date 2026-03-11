SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
XRP: Strategischer Deal in Australien ( Finanztrends)

11.03.2026, 3110 Zeichen

Ripple drückt bei seiner globalen Expansion weiter aufs Tempo. Um sich im wichtigen asiatisch-pazifischen Raum zu positionieren, übernimmt das Krypto-Unternehmen den australischen Zahlungsdienstleister BC Payments. Damit sichert sich Ripple einen entscheidenden regulatorischen Vorteil, während die Aktivität auf dem eigenen Netzwerk gleichzeitig neue Höchststände erreicht.

Abkürzung durch Übernahme

Der Zukauf, der voraussichtlich am 1. April 2026 abgeschlossen wird, ist eine direkte Reaktion auf die steigende institutionelle Nachfrage in Australien. Die dortige Aufsichtsbehörde ASIC verlangt von Krypto-Unternehmen bis spätestens Ende Juni 2026 eine offizielle Finanzdienstleistungslizenz (AFSL). Anstatt einen langwierigen neuen Antrag zu stellen, wählt Ripple mit der Übernahme eines bereits lizenzierten Unternehmens den direkten Weg in den Markt.

Dieser Schritt fügt sich in die globale Strategie ein. Weltweit hält das Unternehmen mittlerweile über 75 regulatorische Lizenzen und konnte sein Zahlungsvolumen im asiatisch-pazifischen Raum im vergangenen Jahr nahezu verdoppeln.

Rekordaktivität auf dem Ledger

Abseits der Unternehmensebene zeigt auch das technische Fundament, der XRP Ledger (XRPL), eine deutliche Belebung. Heute sprangen die täglichen Transaktionen auf dem Netzwerk auf rund 2,7 Millionen an. Getrieben wird diese Nutzung unter anderem durch tokenisierte reale Vermögenswerte (Real-World Assets), deren Wert auf dem Ledger mittlerweile 461 Millionen US-Dollar erreicht hat. Auch die hauseigene Stablecoin-Infrastruktur wächst, wobei der RLUSD in weniger als einem Jahr eine Marktkapitalisierung von einer Milliarde US-Dollar erreichte.

Gleichzeitig fallen die Ein- und Auszahlungen von XRP auf den großen Kryptobörsen auf historische Tiefstände. Marktbeobachter werten dies als Indiz dafür, dass Anleger ihre Bestände zunehmend langfristig halten oder direkt auf der Blockchain nutzen, anstatt sie aktiv zu handeln.

Diskrepanz zum Kursverlauf

Trotz der fundamentalen Fortschritte und der hohen Netzwerknutzung steht der Token weiterhin unter Druck. Aktuell notiert XRP bei 1,38 US-Dollar und weist damit seit Jahresbeginn einen Verlust von über 26 Prozent auf. Vom 52-Wochen-Hoch bei 3,56 US-Dollar ist der Kurs derzeit gut 61 Prozent entfernt.

Die kurzfristige Preisentwicklung dürfte nun davon abhängen, ob der Widerstand bei 1,44 US-Dollar durchbrochen werden kann. Unabhängig von der aktuellen Kursspanne untermauerte CEO Brad Garlinghouse heute die langfristige Ausrichtung: Ripple wird den Fokus weiterhin darauf legen, XRP als Liquiditätslösung tief in die globale Finanzinfrastruktur institutioneller Kunden zu integrieren.

(11.03.2026)

Aktien auf dem Radar: CPI Europe AG, Wienerberger, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Austriacard Holdings AG, Gurktaler AG VZ, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, DO&CO, FACC, Polytec Group, SBO, Verbund, voestalpine, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Anzeige

    Anzeige

    Aktien auf dem Radar:CPI Europe AG, Wienerberger, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Austriacard Holdings AG, Gurktaler AG VZ, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, DO&CO, FACC, Polytec Group, SBO, Verbund, voestalpine, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.

