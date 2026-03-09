SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Luxushandel wird zum sozialen Treffpunkt ( Finanztrends)

09.03.2026, 2858 Zeichen

Premium-Einzelhändler verwandeln ihre Geschäfte in lebendige Gemeinschaftszentren. Die Strategie heißt "Third Space" – ein dritter Ort neben Zuhause und Arbeitsplatz. Aktuelle Beispiele von Flannels bis Saks Global zeigen den Trend.

Vom Sneaker-Store zum Lifestyle-Café

Die niederländische Marke Baskèts führt vor, wie es geht. Was als klassischer Laden begann, ist heute ein hybrides Konzept mit integriertem Café. Kunden bleiben länger, tauschen sich aus und erleben die Marke in entspanntem Umfeld.

"Hybride Mischkonzepte sind die unbestrittene Zukunft", sagt Inhaber Daan de Greef. Die Verweildauer steigt, die Bindung wird tiefer. So behaupten sich physische Läden gegen den Online-Handel.

Anzeige

Wer innovative Handelskonzepte wie den „Third Space“ im eigenen Unternehmen verwirklichen will, braucht eine klare Strategie und ein überzeugendes Konzept. Dieser kostenlose Ratgeber unterstützt Sie mit professionellen Vorlagen dabei, einen Businessplan zu erstellen, der Investoren begeistert. Businessplan-Vorlagen und Anleitungen jetzt kostenlos herunterladen

Luxusmarke Flannels feiert die Nachbarschaft

Der britische Luxushändler setzt jetzt voll auf Lokalkolorit. Seine neue Frühjahrskampagne "The Local" rückt Bäckereien und Nachbarschaftscafés in den Mittelpunkt. Hochpreisige Mode von Prada oder Gucci wird in bodenständigem Ambiente gezeigt.

Die Botschaft ist klar: Luxus schließt lokale Verbundenheit nicht aus. Im Gegenteil – er braucht sie. Die Kampagne läuft bis Ende Mai in allen Filialen und digitalen Kanälen.

Saks Global schließt Filialen und investiert in Erlebnis

Auch der große Player reagiert. Saks Global kündigte die Schließung von zwölf Saks Fifth Avenue und drei Neiman Marcus Filialen an. Das freiwerdende Kapital fließt in die Aufwertung verbleibender Standorte.

Rund 825 Millionen Dollar stehen bereit, um ein "überlegenes, ganzheitliches Erlebnis" zu schaffen. Reine Verkaufsflächen ohne Mehrwert haben ausgedient. Die Zukunft gehört maßgeschneiderten Erlebnissen.

Warum der "Third Space" funktioniert

Jüngere Kundengruppen suchen Authentizität und Orte, die ihre Werte spiegeln. Ein reines Warenlager ist leicht durch Online-Shops ersetzbar. Ein sozialer Treffpunkt mit Erlebnischarakter hingegen nicht.

In deutschen Städten wie Berlin oder München entstehen bereits solche hybriden Konzepte. Gastronomie, Kunst und Community-Events ziehen in die Boutiquen ein. Die Filiale wird vom Verkaufskanal zum Marketinginstrument.

Die Zukunft ist hybrid

Die Grenzen zwischen Einzelhandel, Gastronomie und Kultur verschwimmen weiter. Experts rechnen mit mehr Members-Clubs, kuratierten Events und erweiterten Serviceangeboten.

Die Botschaft der ersten Märztage ist eindeutig: Die bloße Verfügbarkeit von Luxus reicht nicht mehr. Der Handel muss echten Mehrwert für das soziale Leben seiner Kunden bieten. Wer das schafft, dominiert das Premiumsegment.


(09.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/24: Melanie Steiner




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

Random Partner

FACC
Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» JBCC Holdings Aktie: Fokus auf KI ( Finanztrends)

» Yellow Aktie: Liquidation läuft ( Finanztrends)

» Eterindo Wahanatama Aktie: Insolvenz-Hängepartie ( Finanztrends)

» Kalkulus: Fokus auf Nutzwert ( Finanztrends)

» Realty Income Aktie: Rückenwind ( Finanztrends)

» RWE Aktie: Bilanzvorlage mit Brisanz ( Finanztrends)

» Xiaomi Aktie: KI-Schwenk ( Finanztrends)

» FST Aktie: Strategie im Fokus ( Finanztrends)

» USD Coin: Rekorde und regulatorische Hürden ( Finanztrends)

» Palantir Aktie: Zwei Fronten ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Gunter Deuber, die Lüge der Nation
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
Xiaomi Aktie: KI-Schwenk ( Finanztrends)
KfW senkt Bauzinsen drastisch – doch der Markt bleibt gespalten ( Finanztrends)
Renk Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)
Palantir Aktie: Zwei Fronten ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event BASF
    BSN MA-Event Bayer
    BSN MA-Event Bayer
    BSN MA-Event BASF
    #gabb #2055
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1105: Iran bringt schwachen März-Start auch im ATX, irre Volumina, Verbund gesucht und ein Prost mit mir auf den ATX

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Lisette Model
    Lisette Model
    1979
    Aperture

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void

    Anna Fabricius
    Home is where work is
    2024
    Self published



    Autor: Finanztrends

    09.03.2026, 2858 Zeichen

    Premium-Einzelhändler verwandeln ihre Geschäfte in lebendige Gemeinschaftszentren. Die Strategie heißt "Third Space" – ein dritter Ort neben Zuhause und Arbeitsplatz. Aktuelle Beispiele von Flannels bis Saks Global zeigen den Trend.

    Vom Sneaker-Store zum Lifestyle-Café

    Die niederländische Marke Baskèts führt vor, wie es geht. Was als klassischer Laden begann, ist heute ein hybrides Konzept mit integriertem Café. Kunden bleiben länger, tauschen sich aus und erleben die Marke in entspanntem Umfeld.

    "Hybride Mischkonzepte sind die unbestrittene Zukunft", sagt Inhaber Daan de Greef. Die Verweildauer steigt, die Bindung wird tiefer. So behaupten sich physische Läden gegen den Online-Handel.

    Anzeige

    Wer innovative Handelskonzepte wie den „Third Space“ im eigenen Unternehmen verwirklichen will, braucht eine klare Strategie und ein überzeugendes Konzept. Dieser kostenlose Ratgeber unterstützt Sie mit professionellen Vorlagen dabei, einen Businessplan zu erstellen, der Investoren begeistert. Businessplan-Vorlagen und Anleitungen jetzt kostenlos herunterladen

    Luxusmarke Flannels feiert die Nachbarschaft

    Der britische Luxushändler setzt jetzt voll auf Lokalkolorit. Seine neue Frühjahrskampagne "The Local" rückt Bäckereien und Nachbarschaftscafés in den Mittelpunkt. Hochpreisige Mode von Prada oder Gucci wird in bodenständigem Ambiente gezeigt.

    Die Botschaft ist klar: Luxus schließt lokale Verbundenheit nicht aus. Im Gegenteil – er braucht sie. Die Kampagne läuft bis Ende Mai in allen Filialen und digitalen Kanälen.

    Saks Global schließt Filialen und investiert in Erlebnis

    Auch der große Player reagiert. Saks Global kündigte die Schließung von zwölf Saks Fifth Avenue und drei Neiman Marcus Filialen an. Das freiwerdende Kapital fließt in die Aufwertung verbleibender Standorte.

    Rund 825 Millionen Dollar stehen bereit, um ein "überlegenes, ganzheitliches Erlebnis" zu schaffen. Reine Verkaufsflächen ohne Mehrwert haben ausgedient. Die Zukunft gehört maßgeschneiderten Erlebnissen.

    Warum der "Third Space" funktioniert

    Jüngere Kundengruppen suchen Authentizität und Orte, die ihre Werte spiegeln. Ein reines Warenlager ist leicht durch Online-Shops ersetzbar. Ein sozialer Treffpunkt mit Erlebnischarakter hingegen nicht.

    In deutschen Städten wie Berlin oder München entstehen bereits solche hybriden Konzepte. Gastronomie, Kunst und Community-Events ziehen in die Boutiquen ein. Die Filiale wird vom Verkaufskanal zum Marketinginstrument.

    Die Zukunft ist hybrid

    Die Grenzen zwischen Einzelhandel, Gastronomie und Kultur verschwimmen weiter. Experts rechnen mit mehr Members-Clubs, kuratierten Events und erweiterten Serviceangeboten.

    Die Botschaft der ersten Märztage ist eindeutig: Die bloße Verfügbarkeit von Luxus reicht nicht mehr. Der Handel muss echten Mehrwert für das soziale Leben seiner Kunden bieten. Wer das schafft, dominiert das Premiumsegment.


    (09.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S23/24: Melanie Steiner




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

    Random Partner

    FACC
    Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » JBCC Holdings Aktie: Fokus auf KI ( Finanztrends)

    » Yellow Aktie: Liquidation läuft ( Finanztrends)

    » Eterindo Wahanatama Aktie: Insolvenz-Hängepartie ( Finanztrends)

    » Kalkulus: Fokus auf Nutzwert ( Finanztrends)

    » Realty Income Aktie: Rückenwind ( Finanztrends)

    » RWE Aktie: Bilanzvorlage mit Brisanz ( Finanztrends)

    » Xiaomi Aktie: KI-Schwenk ( Finanztrends)

    » FST Aktie: Strategie im Fokus ( Finanztrends)

    » USD Coin: Rekorde und regulatorische Hürden ( Finanztrends)

    » Palantir Aktie: Zwei Fronten ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Gunter Deuber, die Lüge der Nation
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    Xiaomi Aktie: KI-Schwenk ( Finanztrends)
    KfW senkt Bauzinsen drastisch – doch der Markt bleibt gespalten ( Finanztrends)
    Renk Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)
    Palantir Aktie: Zwei Fronten ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event BASF
      BSN MA-Event Bayer
      BSN MA-Event Bayer
      BSN MA-Event BASF
      #gabb #2055
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1105: Iran bringt schwachen März-Start auch im ATX, irre Volumina, Verbund gesucht und ein Prost mit mir auf den ATX

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Jeff Mermelstein
      What if Jeff were a Butterfly?
      2025
      Void

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de