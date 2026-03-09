Refined Energy Aktie: Bohrstart! ( Finanztrends)

SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Refined Energy Aktie: Bohrstart!

09.03.2026, 3092 Zeichen

Refined Energy hat am 2. März 2026 mit den ersten Bohrungen auf dem Dufferin West Uran-Projekt im kanadischen Athabasca Basin begonnen. Nach knapp zwei Jahren Vorarbeit startet das Unternehmen nun sein erstes Bohrprogramm an der Liegenschaft in Saskatchewan – finanziert durch eine im Februar abgeschlossene Kapitalerhöhung über 1,5 Millionen CAD.

Drei Bohrlöcher im Athabasca Basin

Das Programm umfasst zunächst mindestens drei orientierte Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von rund 1.200 Metern. Das Budget beträgt etwa 1,7 Millionen CAD und wird vollständig von Refined Energy getragen. Parallel dazu läuft eine Schwerkraftmessung am Boden, um weitere Ziele zu verfeinern.

Die Bohrziele basieren auf elektromagnetischen Leitern, die durch frühere luftgestützte VTEM-Daten identifiziert und durch eine kürzlich abgeschlossene Boden-EM-Vermessung präzisiert wurden. Die Arbeiten haben nordost-südwestlich verlaufende Strukturkorridore bestätigt, die typisch für Uran-Mineralisierungssysteme im Athabasca Basin sind. Die Tiefe bis zur Sandstein-Diskordanz wird auf 60 bis 340 Meter geschätzt – vergleichsweise flach.

Nachbarschaft zu bekannten Vorkommen

Das Dufferin-Projekt grenzt an NexGen Energys SW3-Liegenschaft und liegt etwa 18 Kilometer von Camecos Centennial-Lagerstätte entfernt. Dort hatte ein historisches Bohrloch 8,78 Prozent U₃O₈ über 33,9 Meter durchteuft – ein Hinweis auf das geologische Potenzial der Region.

Refined hält die Option, bis zu 75 Prozent an dem 10.140 Hektar großen Projekt von Eagle Plains Resources zu erwerben. Die erste Stufe sieht den Erwerb von 60 Prozent vor, sofern bis Ende 2026 Zahlungen von 275.000 CAD geleistet, eine Million Aktien ausgegeben und 2,6 Millionen CAD in Exploration investiert werden. Eine zweite Phase ermöglicht den Erwerb weiterer 15 Prozent bis Ende 2028 gegen zusätzliche Zahlungen und drei Millionen CAD Exploration.

Ergebnisse als nächster Meilenstein

Mit dem Bohrstart rücken nun die ersten Analyseergebnisse in den Fokus. Das Programm ist skalierbar angelegt – die begleitende Schwerkraftuntersuchung soll weitere Bohrziele jenseits der initialen drei Löcher liefern. Eagle Plains CEO Chuck Downie lobte das Tempo: Refined habe das Projekt in weniger als zwei Jahren von der Grasnarbe bis zur Bohrbereifschaft gebracht.

Für Refined Energy, ein Explorations-Junior ohne Umsätze, hängt die weitere Entwicklung unmittelbar an den geologischen Ergebnissen aus Dufferin West. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die geophysikalischen Modelle und strukturellen Interpretationen durch Bohrkerne bestätigt werden.

(09.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/24: Melanie Steiner




 

