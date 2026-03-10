SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Atacocha Aktie: Aufholjagd beginnt ( Finanztrends)

10.03.2026, 2369 Zeichen

Nach den Betriebsunterbrechungen zu Jahresbeginn stabilisiert Nexa Resources Atacocha die Förderung im Tagebau San Gerardo. Das Unternehmen strebt nun an, die entstandenen Produktionsrückstände bei Zink in den kommenden Monaten vollständig auszugleichen. Anleger blicken dabei vor allem auf die operative Kontinuität nach den lokalen Protesten.

Normalisierung des Minenbetriebs

Die schrittweise Wiederaufnahme des Betriebs Mitte Februar markiert das Ende einer Phase, in der lokale Proteste im Januar die Förderung vorübergehend zum Erliegen brachten. Kann das Unternehmen den ehrgeizigen Zeitplan zur Kompensation der Ausfälle einhalten? Die Erreichung der Jahresproduktionsziele hängt nun maßgeblich von einem störungsfreien Verlauf in den kommenden Monaten ab.

Dabei spielt das Management der Förderregionen eine zentrale Rolle. Um die Ziele zu erreichen, muss die Förderung der verschiedenen Metalle – von Zink und Kupfer bis hin zu Gold und Silber – ohne weitere Unterbrechungen synchronisiert werden. Eine robuste operative Leistung ist hierbei die Voraussetzung, um die verlorene Zeit aufzuholen.

Fokus auf Rentabilität

Neben der reinen Fördermenge rückt die Kosteneffizienz in den Mittelpunkt. In einem schwankenden Rohstoffumfeld müssen die kommenden Finanzberichte zeigen, wie profitabel die Gewinnung unter den aktuellen Bedingungen bleibt. Die breite Aufstellung als Polymetallminenbetreiber dient dabei als Puffer gegen Preisbewegungen bei einzelnen Industriemetallen wie Kupfer oder Zink.

Die kommenden Quartalsberichte werden die erste verlässliche Datenbasis liefern, um den Erfolg der Aufholstrategie finanziell zu bewerten. Entscheidend bleibt für das Unternehmen die konsequente Umsetzung des Kostenmanagements bei gleichzeitig hoher Auslastung der Kapazitäten im Tagebau.

(10.03.2026)

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

