Die Homebase
österreichischer Aktien
DWD warnt: Nutzen Sie die aktuelle Wetterruhe ( Finanztrends)

10.03.2026, 4290 Zeichen

Ein ungewöhnlich stabiler Hochdruckeinfluss beschert Deutschland derzeit eine Phase der meteorologischen Ruhe. Für Millionen wetterfühliger Menschen bedeutet das spürbare Erleichterung. Doch Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) raten: Nutzen Sie diese Schonzeit jetzt, um sich auf die kommenden Wetterkapriolen vorzubereiten.

Warum das Wetter uns krank machen kann

Die aktuelle Entspannung im Biowetter ist eine Ausnahme. Rasche Temperatur- und Luftdruckschwankungen können bei vielen Menschen nachweislich Beschwerden auslösen. „Der Einfluss des Wetters auf das Wohlbefinden ist wissenschaftlich klar belegt“, sagt Katrin Graw, Expertin für medizinisch-meteorologische Forschung beim DWD.

Die Medizin unterscheidet zwei Phänomene: Bei der Wetterfühligkeit reagiert das vegetative Nervensystem gesunder Menschen überempfindlich auf Umweltreize. Der Körper leistet dann Schwerstarbeit, um sich anzupassen – was zu Kopfschmerzen oder Müdigkeit führt. Von Wetterempfindlichkeit spricht man, wenn bestehende Leiden wie Rheuma oder Bluthochdruck durch Wettereinflüsse verstärkt werden.

Die trügerische Ruhe vor dem Sturm

Das Klima-Michel-Modell des DWD zeigt für Mitte März 2026 bundesweit ein äußerst geringes Gefährdungspotenzial. Milde Temperaturen und schwacher Wind sorgen für ideale Bedingungen. Die aktuelle Wetterlage hat laut Biowetter-Indizes keine negativen Auswirkungen auf Kreislauf, Gelenke oder das Risiko für Migräne.

Doch diese stabile Hochdruckphase wird nicht anhalten. Der Übergang zum Frühling ist in Mitteleuropa traditionell wechselhaft. Gesundheitsexperten betonen daher: Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, die eigenen Abwehrkräfte zu stärken, bevor die typischen April-Kapriolen beginnen.

So stärkt die richtige Ernährung Ihre Widerstandskraft

Ernährung spielt eine Schlüsselrolle, um das vegetative Nervensystem widerstandsfähiger zu machen. Diese Nährstoffe sollten jetzt auf Ihrem Speiseplan stehen:

  • Magnesium entspannt Muskeln und Nerven. Gute Quellen sind Nüsse, Haferflocken und grünes Blattgemüse.
  • Omega-3-Fettsäuren reduzieren Entzündungen. Sie stecken in fettem Seefisch wie Lachs oder in Leinöl.
  • Komplexe Kohlenhydrate aus Vollkornprodukten liefern langanhaltende Energie und stabilisieren den Blutzucker.

Vergessen Sie nicht, ausreichend zu trinken. Ein konstanter Wasserhaushalt hilft dem Kreislauf, Luftdruckänderungen besser auszugleichen. Verzichten Sie dagegen möglichst auf übermäßigen Alkohol- und Koffeinkonsum – diese Substanzen reizen das Nervensystem zusätzlich.

Training für die Blutgefäße: Bewegung und Wechselreize

Regelmäßige Bewegung ist das wirksamste Mittel gegen Wetterfühligkeit. Ein trainiertes Gefäßsystem reagiert reibungsloser auf Temperaturreize. Nutzen Sie die aktuell milden Tage für Spaziergänge, Radtouren oder leichtes Ausdauertraining.

Ein Geheimtipp sind Wechselduschen nach Kneipp. Der schnelle Wechsel zwischen warm und kalt trainiert die Blutgefäße – genau der Mechanismus, der bei einem plötzlichen Wettersturz gefordert ist. Auch ausreichender Schlaf stabilisiert den Biorhythmus und hilft dem Körper, sich anzupassen.

Eine Frage der Volksgesundheit

Das Thema betrifft viele: Rund die Hälfte der Deutschen gibt an, Wetterveränderungen körperlich zu spüren. Die Folge sind oft verminderte Leistungsfähigkeit und mehr Krankmeldungen. Der Klimawandel verschärft das Problem, denn extreme und abrupte Wetterwechsel nehmen zu.

Die Nachfrage nach Präventionsangeboten und Gesundheits-Apps, die Biowetterdaten einbeziehen, steigt daher stetig. Die aktuelle Wetterruhe bietet eine kostbare Gelegenheit, selbst aktiv zu werden. Wer jetzt seine Ernährung anpasst und sein Gefäßsystem trainiert, kommt den nächsten Frühlingsstürmen gelassener entgegen.


(10.03.2026)

