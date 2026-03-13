Nachlese: Johanna Hager Deadline (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
13.03.2026, 1741 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8497
- Johanna Hager ist Leiterin des Innenpolitik-Ressorts vom Kurier und aktuell Co-Autorin des Medienthrillers "Deadline". Wir sprechen über ein Studium der Publizistik und Politikwissenschaft, (sehr viel) über Harald Schmidt, Halstücher, über Scholdan & Company, die Gründungsphase der Tageszeitung Österreich und dann über Johannas Aufgaben-Spektrum beim Kurier. Und freilich über "Deadline", das Buch ist ja im Duett mit Gast S23/25, Peter Thier, entstanden. Hier habe ich viele Fragen, u.a. zur Zusammenarbeit für das Buch, zu den Protagonistinnen im Buch, zu derben Begriffen aus der Medienbranche bzw. auch, ob es im Buch Tote gibt. Johanna antwortet geduldig und schlagfertig.
http://www.kurier.at
Gespräch mit Peter Thier zu "Deadline": https://www.youtube.com/watch?v=_I4t2f2iMsI
Deadline bei Thalia: https://www.thalia.at/shop/home/artikeldetails/A1077256526
Peter Thier Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/8487/
- Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8492
- ATX deutlich schwächer und ytd wieder nur noch knapp im Plus
- Verbund gesucht
- gute Sager von Christoph Boschan und Walter Oblin
- Zahlen von Post, VIG, News zu Aktienbarometer, Strabag, Andritz, Flughafen Wien, Warimpex, neues Kursziel für Erste Group
- Johanna Hager läutet die Opening Bell für Donnerstag. Die leitende Innenpolitik-Redakteurin des Kurier liefert morgen in der Börsepeople Serie Teil 2 einer zweiteiligen Deadline
- Hallo neue Aktie
- Börse Frankfurt: DAX leichter, Zalando zweistellig im Plus
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.03.)
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