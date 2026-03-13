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Nachlese: Johanna Hager Deadline (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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13.03.2026, 1741 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8497
- Johanna Hager ist Leiterin des Innenpolitik-Ressorts vom Kurier und aktuell Co-Autorin des Medienthrillers "Deadline". Wir sprechen über ein Studium der Publizistik und Politikwissenschaft, (sehr viel) über Harald Schmidt, Halstücher, über Scholdan & Company, die Gründungsphase der Tageszeitung Österreich und dann über Johannas Aufgaben-Spektrum beim Kurier. Und freilich über "Deadline", das Buch ist ja im Duett mit Gast S23/25, Peter Thier, entstanden. Hier habe ich viele Fragen, u.a. zur Zusammenarbeit für das Buch, zu den Protagonistinnen im Buch, zu derben Begriffen aus der Medienbranche bzw. auch, ob es im Buch Tote gibt. Johanna antwortet geduldig und schlagfertig.
http://www.kurier.at
Gespräch mit Peter Thier zu "Deadline": https://www.youtube.com/watch?v=_I4t2f2iMsI
Deadline bei Thalia: https://www.thalia.at/shop/home/artikeldetails/A1077256526
Peter Thier Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/8487/

- Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8492
- ATX deutlich schwächer und ytd wieder nur noch knapp im Plus
- Verbund gesucht
- gute Sager von Christoph Boschan und Walter Oblin
- Zahlen von Post, VIG, News zu Aktienbarometer, Strabag, Andritz, Flughafen Wien, Warimpex, neues Kursziel für Erste Group
- Johanna Hager läutet die Opening Bell für Donnerstag. Die leitende Innenpolitik-Redakteurin des Kurier liefert morgen in der Börsepeople Serie Teil 2 einer zweiteiligen Deadline
- Hallo neue Aktie
- Börse Frankfurt: DAX leichter, Zalando zweistellig im Plus
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.03.)


(13.03.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




 

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Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.

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    Autor: Christian Drastil

    13.03.2026, 1741 Zeichen

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