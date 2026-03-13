13.03.2026, 571 Zeichen

Um 11:33 liegt der ATX mit -1.04 Prozent im Minus bei 5293 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -0.62% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Semperit mit +3.20% auf 11.95 Euro, dahinter Österreichische Post mit +1.44% auf 33.375 Euro und Frequentis mit +1.37% auf 73.8 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 23505 ( -0.36%, Ultimo 2025: 24490, -3.68% ytd). Topperformer DAX sind Zalando mit +7.58% auf 23.69 Euro, dahinter Rheinmetall mit +2.35% auf 1587 Euro und Hannover Rück mit +1.04% auf 261.1 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.03.)

(13.03.2026)

