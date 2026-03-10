Intervallfasten: Cochrane-Analyse entzaubert Diät-Hype ( Finanztrends)

10.03.2026, 2983 Zeichen

Intervallfasten hilft nicht besser beim Abnehmen als andere Diäten. Das ist das ernüchternde Ergebnis einer großen wissenschaftlichen Übersichtsarbeit von Cochrane aus dem Februar 2026. Die Analyse von 22 Studien mit fast 2.000 Erwachsenen stellt den weit verbreiteten Glauben infrage, dass allein der Zeitpunkt der Mahlzeiten den entscheidenden Unterschied macht.

Die populären Fasten-Modelle im Check

Intervallfasten ist ein Sammelbegriff für verschiedene Ansätze. Allen gemeinsam ist das Prinzip, die Nahrungsaufnahme auf bestimmte Zeitfenster zu beschränken.

Die bekanntesten Methoden sind:

* 16:8-Methode: Acht Stunden essen, 16 Stunden fasten – oft fällt das Frühstück aus.

* 5:2-Diät: An fünf Tagen normal essen, an zwei Tagen die Kalorien stark reduzieren.

* Alternate-Day-Fasting: An jedem zweiten Tag fasten oder nur etwa 25 Prozent der üblichen Kalorien aufnehmen.

* Dinner-Cancelling: Zwei- bis dreimal pro Woche das Abendessen streichen.

Der entscheidende Faktor ist nicht die Uhr

Der primäre Abnehm-Mechanismus ist simpel: Durch die kürzeren Essensfenster nehmen viele Menschen automatisch weniger Kalorien zu sich. Die Cochrane-Forscher fanden jedoch keinen klinisch bedeutsamen Unterschied im Gewichtsverlust zwischen Intervallfasten und herkömmlichen Diäten.

Neuere Studien untermauern: Die Kalorienbilanz ist entscheidend, nicht das Zeitfenster. Eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung zeigte: Ohne Kalorienreduktion bringt Intervallfasten keine wesentlichen Verbesserungen bei Blutzucker oder Blutfetten.

Dennoch deuten manche Studien auf Nebeneffekte hin. Längere Essenspausen können den Insulinspiegel senken und den Fettabbau erleichtern. Möglicherweise wird dabei auch vergleichsweise wenig Muskelmasse abgebaut.

Für wen Fasten riskant sein kann

Intervallfasten ist nicht für jeden geeignet. Bestimmte Gruppen sollten darauf verzichten oder es nur nach ärztlicher Rücksprache versuchen.

Dazu gehören:

* Schwangere und Stillende

* Kinder und Jugendliche

* Menschen mit Essstörungen

* Personen mit Vorerkrankungen wie Diabetes oder niedrigem Blutdruck

* Patienten, die Medikamente mit regelmäßiger Nahrungsaufnahme benötigen

Zu Beginn können Nebenwirkungen wie Schwäche, Schwindel oder Kopfschmerzen auftreten. Experten der Deutschen Gesellschaft für Ernährung kritisieren zudem, dass viele Konzepte keine klaren Empfehlungen für eine ausgewogene Lebensmittelauswahl geben.

Kein Wundermittel, aber eine Option

Die aktuelle Evidenz rückt das Bild zurecht: Intervallfasten ist kein überlegenes Wundermittel, sondern eine von mehreren Strategien für ein Kaloriendefizit. Der Erfolg hängt von der Konsequenz ab, nicht von der Methode.

Für manche Menschen ist die klare Struktur mit Ess- und Fastenzeiten einfacher umzusetzen als ständiges Kalorienzählen. Langfristig entscheidend bleibt jedoch eine ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung. Die Wahl der Diätform sollte letztlich zur persönlichen Lebensweise passen – und nicht einem Trend folgen.

(10.03.2026)

