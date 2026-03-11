Datenschutzbeauftragte am Limit trotz EU-Reformversprechen ( Finanztrends)

11.03.2026, 5856 Zeichen

Die EU will ihr digitales Regelwerk vereinfachen, doch Compliance-Abteilungen kämpfen mit explodierenden Aufgaben und scharfen Strafen. Während Brüssel über Entlastungen berät, zeigen aktuelle Fälle von Amazon bis Kalifornien eine gnadenlose Vollzugswirklichkeit.

Digital-Omnibus: Entlastung oder Mehrarbeit?

Die EU-Kommission will mit ihrem Digital-Omnibus-Paket Bürokratie abbauen. Die öffentliche Konsultation dazu endete am 11. März 2026. Geplant sind gezielte Änderungen an der DSGVO, dem Data Act und dem KI-Gesetz. Doch bei Datenschutzbeauftragten stößt die Reform auf Skepsis.

Eine Umfrage der Privacy-Organisation NOYB vom 5. März 2026 zeigt einen klaren Graben zwischen den Vorschlägen aus Brüssel und der Praxis. Für die meisten Datenschutzbeauftragten sind nicht die Betroffenenrechte die größte Last. Stattdessen binden übermäßige Dokumentationspflichten und unklare Rechtslagen ihre Ressourcen.

Die Befragten wünschen sich konkrete Positiv- und Negativlisten für Datenverarbeitungen. Die von der Kommission favorisierte risikobasierte Flexibilität sehen viele kritisch. Sie fürchten, dass dies nur zu mehr Interpretationsbedarf und teuren externen Gutachten führen wird.

Compliance-Shrinkflation durch KI-Aufgaben

Während die Gesetze langsam reformiert werden, wachsen die täglichen Pflichten rasant. Eine Branchenanalyse von Corporate Compliance Insights identifiziert eine Art „Shrinkflation“ in Compliance-Abteilungen. Neue Zuständigkeitsbereiche wie umfassende KI-Governance kommen hinzu, ohne dass Budget oder Personal entsprechend steigen.

Die Aufgabenpalette weitet sich aus: komplexes Lieferantenrisikomanagement, Datenschutz-Folgenabschätzungen für Machine-Learning-Modelle und der Umgang mit zersplitterten internationalen Gesetzen. Als Gegenstrategie setzen Teams verstärkt auf Automatisierung.

Erfolgreiche Compliance-Verantwortliche nutzen zunehmend KI-Tools. Diese helfen beim Entwurf von Richtlinien, bei der Zusammenfassung neuer Vorschriften und beim Monitoring von Lieferanten. So gewinnen Datenschutzbeauftragte Zeit für strategische Beratung – und werden weniger zum reinen Prüfer.

Scharfe Realität: Strafen für Amazon und PlayOn Sports

Der Reformdiskurs in Brüssel steht im krassen Gegensatz zur Vollzugswirklichkeit. Behörden weltweit zeigen null Toleranz bei systematischen Datenschutzverstößen.

In Italien erließ die Datenschutzbehörde Ende Februar 2026 eine einstweilige Anordnung gegen Amazon Italia Logistica. Das Unternehmen muss die Verarbeitung sensibler Daten von über 1.800 Mitarbeitern sofort einstellen. Ermittler fanden heraus, dass Amazon systematisch Gesundheitsdaten, Familienangelegenheiten und Gewerkschaftszugehörigkeiten erfasste – und bis zu zehn Jahre lang speicherte.

Parallel verhängte die California Privacy Protection Agency am 3. März 2026 eine Geldstrafe von 1,1 Millionen US-Dollar gegen die Jugend-Sportplattform PlayOn Sports. Grund war das Fehlen angemessener Widerspruchsmöglichkeiten gegen die Datenweitergabe. Die Strafe bestätigt: Schon eine einzige nicht konforme Werbekampagne kann massive regulatorische Haftung auslösen. Für Compliance-Verantwortliche bedeutet das: Kontinuierliches, automatisiertes Monitoring ist unverzichtbar.

Unabhängigkeit des Datenschutzbeauftragten als Schlüssel

Angesichts dieses Drucks gewinnt die strukturelle Unabhängigkeit des Datenschutzberaters an Bedeutung. Der Europäische Datenschutzbeauftragte veröffentlichte Anfang 2026 neue verbindliche Regeln, um die operative Autonomie des DSB in EU-Institutionen zu stärken.

Die aktualisierten Leitlinien sehen ein strukturiertes Verfahren vor. Die Entlassung eines Datenschutzbeauftragten bedarf nun der vorherigen Genehmigung durch den Europäischen Datenschutzbeauftragten. Dies setzt ein klares Signal: Berater dürfen nicht bestraft werden, nur weil sie Compliance-Probleme ansprechen oder riskante Datenpraktiken hinterfragen.

Rechtsexperten sehen darin eine Stärkung eines Kernprinzips. Compliance-Verantwortliche müssen die Geschäftsführung frei beraten können – ohne Angst vor Repressalien. In einer Welt komplexer internationaler Datenströme ist diese unabhängige Beratungsfunktion essenziell, um existenzielle regulatorische Risiken zu minimieren.

Ausblick: Vom Juristen zum Technologie-Manager

Die Rolle des Datenschutz- und Compliance-Verantwortlichen wandelt sich grundlegend. Aus einer rein juristischen Funktion wird eine hochtechnische, abteilungsübergreifende Führungsposition. Die Verabschiedung des Digital Omnibus, frühestens Ende 2026, könnte Berichtspflichten harmonisieren. Die unmittelbare Zukunft erfordert jedoch proaktives Privacy-Engineering.

Branchenbeobachter rechnen für das restliche Jahr 2026 mit verschärfter Regulierung bei KI-Trainingsdaten, Mitarbeiterüberwachung und grenzüberschreitenden Datenübermittlungen. Unternehmen, die Compliance als lästige Pflicht behandeln, riskieren empfindliche Strafen und Betriebsuntersagungen.

Die erfolgreichen Firmen werden jene sein, die ihre Compliance-Verantwortlichen angemessen ausstatten: mit modernster Technologie, automatisierten Prüfplattformen und garantierter struktureller Unabhängigkeit. Nur so lässt sich das immer komplexere globale Regelwerk navigieren.

(11.03.2026)

