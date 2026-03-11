SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

INFOvine Aktie: Solides Wachstum ( Finanztrends)

11.03.2026, 2723 Zeichen

INFOvine hat gestern aktuelle Geschäftszahlen vorgelegt und damit die Aufmerksamkeit auf den dynamischen südkoreanischen Softwaremarkt gelenkt. Während das Unternehmen bei Umsatz und Gewinn deutlich zulegen konnte, stellt sich die Frage: Kann der Spezialist für mobile Sicherheit den Schwung des regionalen KI-Booms dauerhaft für sich nutzen?

Der südkoreanische Softwaremarkt bietet derzeit ein attraktives Umfeld. Schätzungen gehen davon aus, dass das Marktvolumen von rund 9,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 bis 2035 auf fast 15 Milliarden US-Dollar steigen wird. Andere Marktbeobachter prognostizieren ein noch höheres Tempo mit jährlichen Wachstumsraten von bis zu 12 Prozent bis zum Jahr 2030. Haupttreiber sind der 5G-Ausbau, staatliche Förderungen für Digitalisierung sowie die massive Nachfrage nach Cloud- und KI-Anwendungen.

Deutliches Plus beim Ergebnis

In diesem positiven Marktumfeld konnte INFOvine seine Position zuletzt festigen. Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz im Jahr 2024 um 10,5 Prozent auf 25,18 Milliarden südkoreanische Won. Besonders beim Gewinn überzeugte der Softwareanbieter: Dieser stieg um 25,3 Prozent auf 8,97 Milliarden Won.

Nach der gestrigen Bekanntgabe der jüngsten Ergebnisse blicken Marktteilnehmer nun verstärkt auf die technologische Weiterentwicklung. Im Fokus steht dabei, wie INFOvine seine etablierten Dienste für mobile Sicherheit und Identitätsmanagement mit neuen Trends wie Big Data und Künstlicher Intelligenz verknüpft. Diese Felder gelten als entscheidend, um sich im harten Wettbewerb an der Technologiebörse KOSDAQ abzuheben.

Strategische Weichenstellung

Für die kommenden Monate wird die Effizienz der Forschungs- und Entwicklungsarbeit zum zentralen Faktor. INFOvine muss beweisen, dass die Investitionen in die Kernbereiche Mobile, Security und Gaming ausreichen, um von der fortschreitenden Digitalisierung in Südkorea überproportional zu profitieren.

Der Fokus liegt hierbei insbesondere auf der Skalierung von Cloud-basierten Sicherheitslösungen und der Integration von KI-Funktionen in das bestehende Portfolio. Damit soll die Wettbewerbsfähigkeit in einem Markt gesichert werden, in dem technologische Differenzierung zunehmend über den langfristigen Erfolg entscheidet.

(11.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Meistgelesen
>> mehr
Deutz Aktie: Historischer MDAX-Aufstieg ( Finanztrends)
Nvidia Aktie: Volle Fahrt voraus ( Finanztrends)
Lindt & Sprüngli Aktie: Prognose-Schock! ( Finanztrends)
Intel Aktie: Fokus auf Industrie-KI ( Finanztrends)
Dad.at schafft Depotgebühren ab
wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien




    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

