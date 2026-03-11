JD.com Aktie: Teure Wachstumsstrategie ( Finanztrends)

11.03.2026, 3164 Zeichen

JD.com befindet sich in einer Phase des strategischen Umbruchs. Während der chinesische Online-Riese massiv in Neugeschäfte und Marketing investiert, reagieren Analysten besorgt auf die schwindende Profitabilität. Kann das Unternehmen durch diese hohen Ausgaben seine Marktanteile langfristig sichern?

Hohe Investitionen drücken Ergebnis

Die Investmentbank Susquehanna senkte am Montag das Kursziel für JD.com. Hintergrund ist ein deutlicher Anstieg der Ausgaben, der das operative Ergebnis belastet. Im vierten Quartal 2025 rutschte das Unternehmen in die roten Zahlen: Einem operativen Gewinn von 8,49 Milliarden RMB im Vorjahreszeitraum steht nun ein operativer Verlust von 5,85 Milliarden RMB gegenüber.

Verantwortlich für diese Entwicklung sind vor allem die Marketingausgaben, die um über 50 Prozent auf 25,3 Milliarden RMB kletterten. Auch die Forschungs- und Entwicklungskosten stiegen massiv an. Diese Investitionen fließen primär in neue Geschäftsfelder, die derzeit noch mit einer negativen Marge von über 100 Prozent arbeiten und das Gesamtergebnis erheblich nach unten ziehen.

Schwäche im Kerngeschäft

Ein Blick auf die Details der jüngsten Quartalszahlen zeigt ein gemischtes Bild. Das traditionell starke Segment für Elektronik und Haushaltsgeräte verzeichnete im vierten Quartal einen Umsatzrückgang von 12 Prozent auf 153,3 Milliarden RMB. Zwar konnte die Kategorie der allgemeinen Handelswaren diesen Einbruch durch ein Wachstum von 12,1 Prozent teilweise kompensieren, doch der verstärkte Fokus auf Rabattaktionen und Kundenanreize zehrt an der Substanz.

Trotz des operativen Verlusts auf GAAP-Basis blieb das bereinigte Nettoergebnis (Non-GAAP) mit 1,1 Milliarden RMB positiv. Dennoch verdeutlicht der Jahresumsatz von rund 1,3 Billionen RMB, dass das Wachstum zwar vorhanden ist, die Profitabilität jedoch zugunsten der Marktpositionierung vorerst zurückgestellt wurde.

Fokus auf Aktionärsrendite

Um das Vertrauen der Anleger trotz der Margenschwäche zu halten, setzt das Management verstärkt auf Kapitalrückführungen. Für das Geschäftsjahr 2025 schüttet JD.com eine Dividende von 1,00 US-Dollar pro Aktie aus, was einer Gesamtsumme von etwa 1,4 Milliarden US-Dollar entspricht. Zudem kaufte das Unternehmen im vergangenen Jahr eigene Anteile im Wert von 3,0 Milliarden US-Dollar zurück.

Die Aktie spiegelt die aktuelle Skepsis der Marktteilnehmer wider: Mit einem Schlusskurs von 23,95 Euro am Dienstag liegt das Papier rund 42 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch vom März 2025. Marktbeobachter achten nun darauf, ob die massiven Investitionen in Neugeschäfte in den kommenden Quartalen die erhoffte Stabilisierung der Marktanteile bringen oder die Margen dauerhaft belasten.

(11.03.2026)

