SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nasdaq 100: Oracle treibt Erholung ( Finanztrends)

11.03.2026, 3486 Zeichen

Der Nasdaq 100 hat heute die Marke von 25.000 Punkten zurückerobert – und das fast im Alleingang dank Oracle. Während S&P 500 und Dow Jones kaum vom Fleck kommen, hebt ein einziger Quartalsbericht den gesamten Tech-Index an.

Oracle als Kurstreiber

Oracle legte im vorbörslichen Handel rund 9,6 Prozent zu und notierte bei etwa 163,89 Dollar. Im Handelsverlauf weitete sich das Plus auf rund 13 Prozent aus. Der Auslöser: Im dritten Geschäftsquartal erzielte das Unternehmen einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,79 Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung von 1,70 Dollar. Der Umsatz stieg um 22 Prozent auf 17,19 Milliarden Dollar – auch das lag über den erwarteten 16,91 Milliarden.

Besonders das Cloud-Geschäft überzeugte. Die Infrastruktursparte (IaaS) wuchs um 84 Prozent, nach 68 Prozent im Vorquartal. Dazu erhöhte Oracle seinen Umsatzausblick für das Geschäftsjahr 2027 um eine Milliarde auf 90 Milliarden Dollar – Analysten hatten lediglich 86,6 Milliarden erwartet. JPMorgan stufte die Aktie daraufhin auf „Overweight" hoch und nannte ein Kursziel von 210 Dollar. Jefferies bekräftigte sein Kaufvotum mit einem Ziel von 320 Dollar.

Die Strahlwirkung war unmittelbar spürbar: Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV), in dem Oracle viertgrößte Position ist, legte vorbörslich rund ein Prozent zu.

Geopolitik bremst den Aufwärtstrend

Trotz des positiven Oracle-Impulses bleibt das Marktumfeld belastet. Eskalationen im Persischen Golf – Iran griff drei Frachtschiffe in der Straße von Hormus an – treiben den Ölpreis weiter an. Rohöl verteuerte sich im Tagesverlauf um 3,55 Dollar. Das belastet zinssensitive Sektoren und hält die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen bei 4,136 Prozent.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei NASDAQ 100?

Die Februar-Inflationsdaten lieferten zunächst Entlastung: Der CPI stieg monatlich um 0,3 Prozent, die Jahresrate liegt bei 2,4 Prozent – beides exakt im Rahmen der Erwartungen. Auch der Kern-CPI traf mit 0,2 Prozent monatlich und 2,5 Prozent jährlich die Prognosen punktgenau. Allerdings spiegeln diese Zahlen den jüngsten Ölpreisanstieg noch nicht wider. Sonu Varghese, Chefstratege der Carson Group, formulierte es direkt: „Der Februar-CPI war erwartungsgemäß – aber das ist die Ruhe vor dem Sturm, der sich durch steigende Benzinpreise im März zeigen wird."

Ausblick: FOMC-Entscheidung rückt näher

Technisch bleibt die 25.000-Punkte-Marke vorerst die entscheidende Orientierungsgröße. Widerstand liegt bei 25.131 und im Bereich 25.500 Punkten, wo die 50- und 200-Tage-Linie zusammenlaufen. Nach oben bleibt 26.000 Punkte die zentrale Hürde, die mit den bisherigen Allzeithochs zusammenfällt.

Der VIX notiert bei rund 25,50 und signalisiert weiterhin erhöhte Nervosität. Nach Börsenschluss deuten Nasdaq-Futures auf ein leichtes Minus von 0,2 Prozent hin. Das nächste große Ereignis ist das FOMC-Meeting am 17. und 18. März – eine Zinsänderung gilt als nahezu ausgeschlossen, doch neue Eskalationen im Nahen Osten oder überraschende PCE-Daten könnten die Stimmung rasch drehen.

Anzeige

NASDAQ 100-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue NASDAQ 100-Analyse vom 11. März liefert die Antwort:

Die neusten NASDAQ 100-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für NASDAQ 100-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 11. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

NASDAQ 100: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(11.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:CPI Europe AG, Wienerberger, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Austriacard Holdings AG, Gurktaler AG VZ, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, DO&CO, FACC, Polytec Group, SBO, Verbund, voestalpine, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner

Semperit
Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschi...

» Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)

» Maersk Aktie: China macht Druck ( Finanztrends)

» Tulasee Bio-ethanol Aktie: Warnsignale ( Finanztrends)

» Datenschutz 2026: Warum Chefs jetzt handeln müssen ( Finanztrends)

» US-Regierung will zum globalen Gatekeeper für KI-Hardware werden ( Finan...

» PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für...

» (Christian Drastil)

» Crypto Blockchain Industries Aktie: Sektor-Erholung ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Nvidia Aktie: Volle Fahrt voraus ( Finanztrends)
Intel Aktie: Fokus auf Industrie-KI ( Finanztrends)
Deutz Aktie: Historischer MDAX-Aufstieg ( Finanztrends)
Nike Aktie: Barclays dreht die Richtung ( Finanztrends)
Sparkasse und Volksbank warnen vor neuer Phishing-Welle ( Finanztrends)
XRP: Strategischer Deal in Australien ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: FACC(2), voestalpine(1)
    Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 1.54%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -1.41%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Rosenbauer(1), Kontron(1), FACC(1)
    Star der Stunde: FACC 0.6%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -1.58%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(2), Rosenbauer(1), Porr(1)
    Star der Stunde: Lenzing 1.8%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -0.27%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Rosenbauer(2), Kontron(1), Kapsch TrafficCom(1), Lenzing(1)
    Star der Stunde: FACC 1.62%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.47%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: FACC(1), Verbund(1), Bawag(1), Erste Group(1), Kontron(1)
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/15: Rainhard Fuchs

    Rainhard Fuchs ist Gründer und Geschäftsführer des Climate Tech Unternehmens Glacier. Wir sprechen über Brüssel, Los Angeles, Barcelona, über Pioneers und die Gründung von Glacier, einem ESG-Spezia...

    Books josefchladek.com

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Jeff Mermelstein
    What if Jeff were a Butterfly?
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    11.03.2026, 3486 Zeichen

    Der Nasdaq 100 hat heute die Marke von 25.000 Punkten zurückerobert – und das fast im Alleingang dank Oracle. Während S&P 500 und Dow Jones kaum vom Fleck kommen, hebt ein einziger Quartalsbericht den gesamten Tech-Index an.

    Oracle als Kurstreiber

    Oracle legte im vorbörslichen Handel rund 9,6 Prozent zu und notierte bei etwa 163,89 Dollar. Im Handelsverlauf weitete sich das Plus auf rund 13 Prozent aus. Der Auslöser: Im dritten Geschäftsquartal erzielte das Unternehmen einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,79 Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung von 1,70 Dollar. Der Umsatz stieg um 22 Prozent auf 17,19 Milliarden Dollar – auch das lag über den erwarteten 16,91 Milliarden.

    Besonders das Cloud-Geschäft überzeugte. Die Infrastruktursparte (IaaS) wuchs um 84 Prozent, nach 68 Prozent im Vorquartal. Dazu erhöhte Oracle seinen Umsatzausblick für das Geschäftsjahr 2027 um eine Milliarde auf 90 Milliarden Dollar – Analysten hatten lediglich 86,6 Milliarden erwartet. JPMorgan stufte die Aktie daraufhin auf „Overweight" hoch und nannte ein Kursziel von 210 Dollar. Jefferies bekräftigte sein Kaufvotum mit einem Ziel von 320 Dollar.

    Die Strahlwirkung war unmittelbar spürbar: Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV), in dem Oracle viertgrößte Position ist, legte vorbörslich rund ein Prozent zu.

    Geopolitik bremst den Aufwärtstrend

    Trotz des positiven Oracle-Impulses bleibt das Marktumfeld belastet. Eskalationen im Persischen Golf – Iran griff drei Frachtschiffe in der Straße von Hormus an – treiben den Ölpreis weiter an. Rohöl verteuerte sich im Tagesverlauf um 3,55 Dollar. Das belastet zinssensitive Sektoren und hält die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen bei 4,136 Prozent.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei NASDAQ 100?

    Die Februar-Inflationsdaten lieferten zunächst Entlastung: Der CPI stieg monatlich um 0,3 Prozent, die Jahresrate liegt bei 2,4 Prozent – beides exakt im Rahmen der Erwartungen. Auch der Kern-CPI traf mit 0,2 Prozent monatlich und 2,5 Prozent jährlich die Prognosen punktgenau. Allerdings spiegeln diese Zahlen den jüngsten Ölpreisanstieg noch nicht wider. Sonu Varghese, Chefstratege der Carson Group, formulierte es direkt: „Der Februar-CPI war erwartungsgemäß – aber das ist die Ruhe vor dem Sturm, der sich durch steigende Benzinpreise im März zeigen wird."

    Ausblick: FOMC-Entscheidung rückt näher

    Technisch bleibt die 25.000-Punkte-Marke vorerst die entscheidende Orientierungsgröße. Widerstand liegt bei 25.131 und im Bereich 25.500 Punkten, wo die 50- und 200-Tage-Linie zusammenlaufen. Nach oben bleibt 26.000 Punkte die zentrale Hürde, die mit den bisherigen Allzeithochs zusammenfällt.

    Der VIX notiert bei rund 25,50 und signalisiert weiterhin erhöhte Nervosität. Nach Börsenschluss deuten Nasdaq-Futures auf ein leichtes Minus von 0,2 Prozent hin. Das nächste große Ereignis ist das FOMC-Meeting am 17. und 18. März – eine Zinsänderung gilt als nahezu ausgeschlossen, doch neue Eskalationen im Nahen Osten oder überraschende PCE-Daten könnten die Stimmung rasch drehen.

    Anzeige

    NASDAQ 100-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue NASDAQ 100-Analyse vom 11. März liefert die Antwort:

    Die neusten NASDAQ 100-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für NASDAQ 100-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 11. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    NASDAQ 100: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (11.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:CPI Europe AG, Wienerberger, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Austriacard Holdings AG, Gurktaler AG VZ, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, DO&CO, FACC, Polytec Group, SBO, Verbund, voestalpine, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Random Partner

    Semperit
    Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschi...

    » Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)

    » Maersk Aktie: China macht Druck ( Finanztrends)

    » Tulasee Bio-ethanol Aktie: Warnsignale ( Finanztrends)

    » Datenschutz 2026: Warum Chefs jetzt handeln müssen ( Finanztrends)

    » US-Regierung will zum globalen Gatekeeper für KI-Hardware werden ( Finan...

    » PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für...

    » (Christian Drastil)

    » Crypto Blockchain Industries Aktie: Sektor-Erholung ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Nvidia Aktie: Volle Fahrt voraus ( Finanztrends)
    Intel Aktie: Fokus auf Industrie-KI ( Finanztrends)
    Deutz Aktie: Historischer MDAX-Aufstieg ( Finanztrends)
    Nike Aktie: Barclays dreht die Richtung ( Finanztrends)
    Sparkasse und Volksbank warnen vor neuer Phishing-Welle ( Finanztrends)
    XRP: Strategischer Deal in Australien ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: FACC(2), voestalpine(1)
      Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 1.54%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -1.41%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Rosenbauer(1), Kontron(1), FACC(1)
      Star der Stunde: FACC 0.6%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -1.58%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(2), Rosenbauer(1), Porr(1)
      Star der Stunde: Lenzing 1.8%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -0.27%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Rosenbauer(2), Kontron(1), Kapsch TrafficCom(1), Lenzing(1)
      Star der Stunde: FACC 1.62%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.47%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: FACC(1), Verbund(1), Bawag(1), Erste Group(1), Kontron(1)
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/15: Rainhard Fuchs

      Rainhard Fuchs ist Gründer und Geschäftsführer des Climate Tech Unternehmens Glacier. Wir sprechen über Brüssel, Los Angeles, Barcelona, über Pioneers und die Gründung von Glacier, einem ESG-Spezia...

      Books josefchladek.com

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Daido Moriyama
      Japan, A Photo Theater (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de