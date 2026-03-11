SOCIAL

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Neue Leitlinie warnt Krebspatienten vor Fasten ( Finanztrends)

11.03.2026, 3833 Zeichen

Mediziner sprechen sich in einer aktualisierten Leitlinie klar gegen Fasten für Krebspatienten aus. Gleichzeitig startet die Berliner Charité eine Studie zu Fasten bei Hauterkrankungen. Der Trend geht zu personalisierter Ernährung.

Fasten kann für Krebspatienten gefährlich werden

Die deutsche S3-Leitlinie „Klinische Ernährung in der Onkologie“ wurde kürzlich aktualisiert. Darin warnen medizinische Fachgesellschaften eindringlich vor restriktiven Fastenprogrammen oder sogenannten Krebsdiäten für Tumorpatienten.

Es gibt keine wissenschaftlichen Belege für einen positiven Effekt. Stattdessen droht lebensbedrohliche Mangelernährung. Gerade Patienten, die durch die Therapie ohnehin an Gewicht verlieren, verschlechtern so ihre Prognose. Die Leitlinie rät deshalb explizit von Konzepten wie der Breuß- oder Budwig-Diät ab.

Für Krebspatienten steht eine ausreichende Nährstoffversorgung im Vordergrund. Sie brauchen Kraft für die anstrengenden Therapien.

Intervallfasten bleibt Trend für Gesunde

Für gesunde Menschen sieht die Lage anders aus. Hier hat sich das Intervallfasten als alltagstaugliche Methode etabliert. Besonders beliebt ist die 16:8-Methode: Acht Stunden essen, sechzehn Stunden fasten.

Die positive Wirkung lässt sich durch basische Ernährung verstärken. In den Essensphasen stehen dann vor allem pflanzliche, unverarbeitete Lebensmittel auf dem Speiseplan. Das entlastet den Stoffwechsel und stärkt die Darmgesundheit.

Neue Rezepte für die Fastenzeit

Moderne Fastenkonzepte bedeuten keinen Verzicht auf Genuss. In den Essensfenstern sind nährstoffreiche Rezepte gefragt. Aktuelle Ideen setzen auf heimische Zutaten und einfache Zubereitung.

Hoch im Kurs stehen cremige Suppen aus weißen Bohnen oder Topinambur. Für Hauptgerichte empfehlen Experten bunte Gemüserisottos. Als süßer Snack dienen Energy Balls aus Nüssen und Trockenfrüchten. Wichtig ist schonendes Garen, um Vitamine zu erhalten.

Charité startet Studie zu Fasten bei Schuppenflechte

Während Onkologen warnen, erforschen andere Disziplinen die Heilkraft des Fastens. An der Berliner Charité startet diese Woche eine neue Phase einer klinischen Studie. Sie untersucht den Einfluss von Fasten auf Psoriasis und Psoriasis-Arthritis.

Forscher vermuten einen entzündungshemmenden Effekt. Wenn der Körper nach einigen Tagen auf Fettverbrennung umstellt, entstehen Ketonkörper. Diese könnten Entzündungsprozesse bremsen. Frühere Beobachtungen deuten auf Verbesserungen des Hautbilds hin.

Die aktuelle Studie will nun detaillierte Erkenntnisse liefern. Im Fokus steht die Frage, wie sich das Darm-Mikrobiom durch das Fasten verändert und dies die Erkrankung beeinflusst.

Personalisierung ist der Schlüssel

Die aktuellen Entwicklungen zeigen einen klaren Trend: Die eine Fastenmethode für alle gibt es nicht. Die Medizin differenziert heute scharf zwischen Prävention für Gesunde und Therapie für Kranke.

Die klare Warnung der Onkologie markiert einen wichtigen Schritt gegen gefährliche Mythen. Gleichzeitig bleibt der Wunsch nach gesundheitsförderndem Verzicht für Millionen Menschen bestehen. Die Herausforderung liegt künftig in der personalisierten Empfehlung – abgestimmt auf den individuellen Gesundheitszustand.


(11.03.2026)

