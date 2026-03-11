Neue Leitlinie warnt Krebspatienten vor Fasten ( Finanztrends)

11.03.2026, 3833 Zeichen

Mediziner sprechen sich in einer aktualisierten Leitlinie klar gegen Fasten für Krebspatienten aus. Gleichzeitig startet die Berliner Charité eine Studie zu Fasten bei Hauterkrankungen. Der Trend geht zu personalisierter Ernährung.

Fasten kann für Krebspatienten gefährlich werden

Die deutsche S3-Leitlinie „Klinische Ernährung in der Onkologie“ wurde kürzlich aktualisiert. Darin warnen medizinische Fachgesellschaften eindringlich vor restriktiven Fastenprogrammen oder sogenannten Krebsdiäten für Tumorpatienten.

Anzeige

Um den Körper bei gesundheitlichen Herausforderungen bestmöglich zu unterstützen, ist das Verständnis der eigenen Vitalstoff-Werte entscheidend. Dieser kostenlose Ratgeber hilft Ihnen dabei, Ihre Blutwerte richtig zu deuten und potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen. Gratis-Report: Laborwerte richtig verstehen

Es gibt keine wissenschaftlichen Belege für einen positiven Effekt. Stattdessen droht lebensbedrohliche Mangelernährung. Gerade Patienten, die durch die Therapie ohnehin an Gewicht verlieren, verschlechtern so ihre Prognose. Die Leitlinie rät deshalb explizit von Konzepten wie der Breuß- oder Budwig-Diät ab.

Für Krebspatienten steht eine ausreichende Nährstoffversorgung im Vordergrund. Sie brauchen Kraft für die anstrengenden Therapien.

Intervallfasten bleibt Trend für Gesunde

Für gesunde Menschen sieht die Lage anders aus. Hier hat sich das Intervallfasten als alltagstaugliche Methode etabliert. Besonders beliebt ist die 16:8-Methode: Acht Stunden essen, sechzehn Stunden fasten.

Die positive Wirkung lässt sich durch basische Ernährung verstärken. In den Essensphasen stehen dann vor allem pflanzliche, unverarbeitete Lebensmittel auf dem Speiseplan. Das entlastet den Stoffwechsel und stärkt die Darmgesundheit.

Neue Rezepte für die Fastenzeit

Moderne Fastenkonzepte bedeuten keinen Verzicht auf Genuss. In den Essensfenstern sind nährstoffreiche Rezepte gefragt. Aktuelle Ideen setzen auf heimische Zutaten und einfache Zubereitung.

Hoch im Kurs stehen cremige Suppen aus weißen Bohnen oder Topinambur. Für Hauptgerichte empfehlen Experten bunte Gemüserisottos. Als süßer Snack dienen Energy Balls aus Nüssen und Trockenfrüchten. Wichtig ist schonendes Garen, um Vitamine zu erhalten.

Charité startet Studie zu Fasten bei Schuppenflechte

Während Onkologen warnen, erforschen andere Disziplinen die Heilkraft des Fastens. An der Berliner Charité startet diese Woche eine neue Phase einer klinischen Studie. Sie untersucht den Einfluss von Fasten auf Psoriasis und Psoriasis-Arthritis.

Forscher vermuten einen entzündungshemmenden Effekt. Wenn der Körper nach einigen Tagen auf Fettverbrennung umstellt, entstehen Ketonkörper. Diese könnten Entzündungsprozesse bremsen. Frühere Beobachtungen deuten auf Verbesserungen des Hautbilds hin.

Anzeige

Neben der Ernährung können auch gezielte Übungen helfen, Entzündungen vorzubeugen und die allgemeine Fitness bis ins hohe Alter zu bewahren. Erfahren Sie in diesem kostenlosen E-Book, mit welchen 6 einfachen Übungen Sie Ihre Muskulatur stärken und Gelenkbeschwerden lindern können. Kostenlosen 6-Übungen-Plan für zu Hause sichern

Die aktuelle Studie will nun detaillierte Erkenntnisse liefern. Im Fokus steht die Frage, wie sich das Darm-Mikrobiom durch das Fasten verändert und dies die Erkrankung beeinflusst.

Personalisierung ist der Schlüssel

Die aktuellen Entwicklungen zeigen einen klaren Trend: Die eine Fastenmethode für alle gibt es nicht. Die Medizin differenziert heute scharf zwischen Prävention für Gesunde und Therapie für Kranke.

Die klare Warnung der Onkologie markiert einen wichtigen Schritt gegen gefährliche Mythen. Gleichzeitig bleibt der Wunsch nach gesundheitsförderndem Verzicht für Millionen Menschen bestehen. Die Herausforderung liegt künftig in der personalisierten Empfehlung – abgestimmt auf den individuellen Gesundheitszustand.

(11.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner Vienna International Airport

Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschi...

» Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)

» PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für...

» (Christian Drastil)

» Crypto Blockchain Industries Aktie: Sektor-Erholung ( Finanztrends)

» Scandinavian Tobacco Aktie: Gewinn bricht ein ( Finanztrends)

» Nasdaq 100: Oracle treibt Erholung ( Finanztrends)

» Krankenstand in Deutschland bleibt auf Rekordniveau ( Finanztrends)

» Warnstreik legt Nahverkehr im Landkreis Meißen lahm ( Finanztrends)