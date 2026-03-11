Rückengesundheit: Bewegung statt Schonung ist der Schlüssel ( Finanztrends)

11.03.2026, 5228 Zeichen

Am 25. Tag der Rückengesundheit rufen Experten zu mehr Aktivität auf. Das Motto lautet: „Rück'n'Roll – Bring Bewegung in dein Leben!“. Hintergrund sind alarmierende Zahlen: Rund 81 Prozent der Deutschen leiden jährlich mindestens einmal unter Rückenschmerzen. Die moderne Medizin setzt nun auf aktive Kräftigung statt auf Schonung.

Neue Daten zeigen: Ein stabiler Rumpf ist der entscheidende Faktor, um chronische Schmerzen zu vermeiden.

Studie: Verfettete Muskeln als Risikofaktor

Die medizinische Sicht auf Rückenschmerzen hat sich radikal gewandelt. Aktuelle Auswertungen der NAKO Gesundheitsstudie rücken die Muskulatur selbst in den Fokus. Demnach erhöht ein hoher Fettanteil in den Rückenmuskeln das Risiko für chronische Beschwerden signifikant.

Experten wie Prof. Dr. Werner Klingler von den SRH Kliniken sehen darin einen künftigen Biomarker. Diese Muskelparameter könnten helfen, Risikopatienten früher zu erkennen und Therapien individueller zuzuschneiden. Die Botschaft ist klar: Gezielter Muskelaufbau wirkt besser als dauerhafte Schonhaltung.

Chronische Schmerzen verhindern: Der ganzheitliche Ansatz

Rückenschmerzen sind die häufigste Form chronischer Schmerzen in Deutschland. Die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin (DGS) nutzt den Aktionstag für Aufklärung. DGS-Präsident Dr. Richard Ibrahim betont die vielfältigen Ursachen, die von Muskeln bis zu Spinalkanal-Veränderungen reichen.

Kritisch wird es, wenn Beschwerden länger als drei bis sechs Monate anhalten. Dann entwickeln sie sich oft zu einem eigenständigen Krankheitsbild. Neben körperlichen Faktoren spielen plötzlich psychische und soziale Abaspekte eine Rolle: Stress, Ängste oder Schlafstörungen.

Fachärzte fordern deshalb eine multimodale Therapie. Diese kombiniert Bewegung, medizinische Behandlung und psychologische Begleitung. „Das primäre Ziel ist, den Patienten die Angst vor Bewegung zu nehmen“, sagt Physiotherapeutin Vera Schwermer-Funke.

Der Core: Die innere Sicherheitsarchitektur

Ein gezieltes Training der Rumpfmuskulatur ist unerlässlich. Sportwissenschaftler Sven Adomat erklärt: Zur Rumpfmuskulatur zählen vereinfacht alle Muskelgruppen zwischen Hüfte und Hals – außer den Armen.

In Fitness und Therapie wird diese Mitte als „Core“ bezeichnet. Sie gilt als interne Sicherheitsarchitektur des Körpers. Ist sie zu schwach, muss die Wirbelsäule Belastungen kompensieren. Das führt unweigerlich zu Überlastungen und Schmerzen.

Beim Core-Training kommt es weniger auf isolierte Übungen wie Crunches an. Entscheidend sind Stabilität und Bewegungskontrolle. Experten empfehlen statische Halteübungen wie den Unterarmstütz sowie dynamische Übungen für die tiefen und seitlichen Muskelanteile.

Prävention für jeden: Training im Alltag integrieren

Die Initiatoren des Aktionstages geben konkrete Empfehlungen. Neben Krafttraining raten sie zu mindestens 150 Minuten Ausdauertraining pro Woche. Radfahren, Wandern oder Tanzen unterstützen den Muskelstoffwechsel.

Auch für Ältere ist die Kräftigung der Körpermitte zentral. Sie bildet die Basis für Sturzprävention und Selbstständigkeit. Aktuelle Berichte zeigen: Effektives Core-Training muss nicht hart sein.

Für Senioren oder Menschen mit Gelenkbeschwerden gibt es schonende Alternativen. Kontrolliertes Beinheben oder sanfte Hüftrotationen im Liegen trainieren die Tiefenmuskulatur. Sie entlasten Handgelenke und Schultern, die bei klassischen Planks oft überlastet werden.

Paradigmenwechsel im Gesundheitswesen

Die Behandlung von Rückenschmerzen hat einen fundamentalen Wandel durchlaufen. Früher dominierten Bettruhe, passive Maßnahmen oder schnelle Operationen. Heute ist der wissenschaftliche Konsens eindeutig: Bewegung und aktiver Muskelaufbau sind die wirksamsten Mittel.

Die NAKO-Daten untermauern diesen Ansatz mit harten biometrischen Fakten zur Muskelqualität. Krankenkassen und Verbände investieren zunehmend in Prävention. Der Grund: Chronische Rückenleiden verursachen enorme volkswirtschaftliche Kosten durch Arbeitsausfälle.

Die Zukunft: Präzisere Diagnostik und digitale Helfer

In den kommenden Jahren wird die Diagnostik präziser werden. Die Analyse der Muskelzusammensetzung könnte sich als Standard etablieren, um Risikopatienten früher zu identifizieren.

Digitale Gesundheitsanwendungen und KI-gestützte Trainingsprogramme werden eine größere Rolle spielen. Sie sollen Patienten bei der korrekten Übungsausführung zu Hause unterstützen. Der langfristige Erfolg hängt jedoch davon ab, ob täliche Bewegung dauerhaft in unseren sitzenden Alltag integriert werden kann.

