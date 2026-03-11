SoftBank Aktie: KI-Strategie wackelt ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
11.03.2026, 3900 Zeichen
Der japanische Technologiekonzern SoftBank steht vor einer Zerreißprobe. Während wachsende Zweifel am milliardenschweren KI-Projekt "Stargate" den Aktienkurs zweistellig einbrechen ließen, steht die Tochtergesellschaft PayPay heute vor einem entscheidenden US-Börsengang. Die Märkte fordern Antworten zur Finanzierbarkeit der aggressiven Expansionsstrategie.
KI-Projekt sorgt für Kursrutsch
Am Montag verzeichnete die SoftBank-Aktie einen Rückgang von bis zu 12,5 Prozent und fiel damit auf den tiefsten Stand seit August 2025. Auslöser waren wachsende Bedenken hinsichtlich der Machbarkeit des KI-Infrastrukturprojekts "Stargate". Nachdem Pläne für die Erweiterung eines Rechenzentrums in Texas gestrichen wurden, reagierten Anleger nervös auf die unklare Perspektive des Vorhabens.
Gleichzeitig stiegen die Kosten für die Kreditausfallversicherungen (CDS) des Unternehmens auf ein Elfmonatshoch von rund 380 Basispunkten. Dies spiegelt die zunehmende Sorge der Märkte um die Bonität des Konzerns wider. Die Ratingagentur S&P hatte den Ausblick für SoftBank zuvor bereits auf "negativ" gesenkt und darauf verwiesen, dass die Wiederherstellung der Liquidität länger dauern könnte als erwartet.
Hohe Kosten und der PayPay-Börsengang
Die finanzielle Anspannung resultiert maßgeblich aus den massiven Investitionen in Künstliche Intelligenz, darunter eine zusätzliche Finanzspritze von 30 Milliarden US-Dollar für OpenAI. Um diese Verpflichtungen zu decken, strukturiert SoftBank sein Portfolio spürbar um. Bereits im Oktober 2025 trennte sich der Konzern von all seinen Nvidia-Aktien und bemüht sich aktuell um einen Dollar-Kredit in Höhe von bis zu 40 Milliarden US-Dollar.
In diesem Umfeld rückt der US-Börsengang der Payment-Tochter PayPay in den Fokus. Die Preisbildung für die 55 Millionen angebotenen Aktien wird für den heutigen Mittwoch nach US-Börsenschluss erwartet. SoftBank peilt dabei Einnahmen von bis zu 1,1 Milliarden US-Dollar und eine Bewertung von 13,4 Milliarden US-Dollar an. Trotz eines volatilen Marktumfelds haben institutionelle Investoren wie die Qatar Investment Authority und Visa bereits Interesse an Anteilen im Wert von bis zu 220 Millionen US-Dollar signalisiert. Insidern zufolge dürfte der Ausgabepreis jedoch eher am unteren Ende der Spanne von 17 bis 20 US-Dollar liegen.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei SoftBank?
Buchgewinne versus Cashflow
Auf dem Papier zahlt sich die KI-Strategie für SoftBank bisher aus. Für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 meldete der Konzern einen Nettogewinn von 3,17 Billionen Yen (etwa 20,7 Milliarden US-Dollar) – eine Verfünffachung gegenüber dem Vorjahr. Analysten mahnen jedoch zur Vorsicht: Diese beeindruckenden Zahlen basieren primär auf buchhalterischen Aufwertungen der OpenAI-Beteiligung und weniger auf beständigen operativen Cashflows.
Zusätzlich treibt SoftBank den Ausbau seiner physischen KI-Infrastruktur durch teure Zukäufe wie die Übernahme von DigitalBridge für 4 Milliarden US-Dollar und dem Chipentwickler Ampere für 6,5 Milliarden US-Dollar weiter voran.
Der Erfolg des heutigen PayPay-Börsengangs ist ein zentraler Baustein in SoftBanks Plan, um Schulden abzubauen und Investitionen zu monetarisieren. Angesichts der Warnungen von S&P Global und der hohen Kosten für die KI-Infrastruktur wird die Preisgestaltung der PayPay-Aktien heute Abend ein erster konkreter Indikator dafür sein, ob der Markt die kapitalintensive Strategie des Konzerns weiterhin mitträgt.
Anzeige
SoftBank-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue SoftBank-Analyse vom 11. März liefert die Antwort:
Die neusten SoftBank-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für SoftBank-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 11. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
SoftBank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.
Random Partner
Porr
Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschi...
» Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)
» PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für...
» Crypto Blockchain Industries Aktie: Sektor-Erholung ( Finanztrends)
» Scandinavian Tobacco Aktie: Gewinn bricht ein ( Finanztrends)
» Nasdaq 100: Oracle treibt Erholung ( Finanztrends)
» Krankenstand in Deutschland bleibt auf Rekordniveau ( Finanztrends)
» Warnstreik legt Nahverkehr im Landkreis Meißen lahm ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse G...
- Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio ...
- #gabb Volumensradar: FACC, CPI Europe, Wienerberg...
- PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und...
- (Christian Drastil)
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1102: ATX deutlich erholt, heute FACC-Day an der Wiener Börse, spannende News bei cyan, Aufschlag Erich Hampel
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void
Jerker Andersson
ABC Diary
2025
Self published
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
11.03.2026, 3900 Zeichen
Der japanische Technologiekonzern SoftBank steht vor einer Zerreißprobe. Während wachsende Zweifel am milliardenschweren KI-Projekt "Stargate" den Aktienkurs zweistellig einbrechen ließen, steht die Tochtergesellschaft PayPay heute vor einem entscheidenden US-Börsengang. Die Märkte fordern Antworten zur Finanzierbarkeit der aggressiven Expansionsstrategie.
KI-Projekt sorgt für Kursrutsch
Am Montag verzeichnete die SoftBank-Aktie einen Rückgang von bis zu 12,5 Prozent und fiel damit auf den tiefsten Stand seit August 2025. Auslöser waren wachsende Bedenken hinsichtlich der Machbarkeit des KI-Infrastrukturprojekts "Stargate". Nachdem Pläne für die Erweiterung eines Rechenzentrums in Texas gestrichen wurden, reagierten Anleger nervös auf die unklare Perspektive des Vorhabens.
Gleichzeitig stiegen die Kosten für die Kreditausfallversicherungen (CDS) des Unternehmens auf ein Elfmonatshoch von rund 380 Basispunkten. Dies spiegelt die zunehmende Sorge der Märkte um die Bonität des Konzerns wider. Die Ratingagentur S&P hatte den Ausblick für SoftBank zuvor bereits auf "negativ" gesenkt und darauf verwiesen, dass die Wiederherstellung der Liquidität länger dauern könnte als erwartet.
Hohe Kosten und der PayPay-Börsengang
Die finanzielle Anspannung resultiert maßgeblich aus den massiven Investitionen in Künstliche Intelligenz, darunter eine zusätzliche Finanzspritze von 30 Milliarden US-Dollar für OpenAI. Um diese Verpflichtungen zu decken, strukturiert SoftBank sein Portfolio spürbar um. Bereits im Oktober 2025 trennte sich der Konzern von all seinen Nvidia-Aktien und bemüht sich aktuell um einen Dollar-Kredit in Höhe von bis zu 40 Milliarden US-Dollar.
In diesem Umfeld rückt der US-Börsengang der Payment-Tochter PayPay in den Fokus. Die Preisbildung für die 55 Millionen angebotenen Aktien wird für den heutigen Mittwoch nach US-Börsenschluss erwartet. SoftBank peilt dabei Einnahmen von bis zu 1,1 Milliarden US-Dollar und eine Bewertung von 13,4 Milliarden US-Dollar an. Trotz eines volatilen Marktumfelds haben institutionelle Investoren wie die Qatar Investment Authority und Visa bereits Interesse an Anteilen im Wert von bis zu 220 Millionen US-Dollar signalisiert. Insidern zufolge dürfte der Ausgabepreis jedoch eher am unteren Ende der Spanne von 17 bis 20 US-Dollar liegen.
Anzeige
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei SoftBank?
Buchgewinne versus Cashflow
Auf dem Papier zahlt sich die KI-Strategie für SoftBank bisher aus. Für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 meldete der Konzern einen Nettogewinn von 3,17 Billionen Yen (etwa 20,7 Milliarden US-Dollar) – eine Verfünffachung gegenüber dem Vorjahr. Analysten mahnen jedoch zur Vorsicht: Diese beeindruckenden Zahlen basieren primär auf buchhalterischen Aufwertungen der OpenAI-Beteiligung und weniger auf beständigen operativen Cashflows.
Zusätzlich treibt SoftBank den Ausbau seiner physischen KI-Infrastruktur durch teure Zukäufe wie die Übernahme von DigitalBridge für 4 Milliarden US-Dollar und dem Chipentwickler Ampere für 6,5 Milliarden US-Dollar weiter voran.
Der Erfolg des heutigen PayPay-Börsengangs ist ein zentraler Baustein in SoftBanks Plan, um Schulden abzubauen und Investitionen zu monetarisieren. Angesichts der Warnungen von S&P Global und der hohen Kosten für die KI-Infrastruktur wird die Preisgestaltung der PayPay-Aktien heute Abend ein erster konkreter Indikator dafür sein, ob der Markt die kapitalintensive Strategie des Konzerns weiterhin mitträgt.
Anzeige
SoftBank-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue SoftBank-Analyse vom 11. März liefert die Antwort:
Die neusten SoftBank-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für SoftBank-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 11. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
SoftBank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.
Random Partner
Porr
Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschi...
» Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)
» PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für...
» Crypto Blockchain Industries Aktie: Sektor-Erholung ( Finanztrends)
» Scandinavian Tobacco Aktie: Gewinn bricht ein ( Finanztrends)
» Nasdaq 100: Oracle treibt Erholung ( Finanztrends)
» Krankenstand in Deutschland bleibt auf Rekordniveau ( Finanztrends)
» Warnstreik legt Nahverkehr im Landkreis Meißen lahm ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse G...
- Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio ...
- #gabb Volumensradar: FACC, CPI Europe, Wienerberg...
- PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und...
- (Christian Drastil)
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1102: ATX deutlich erholt, heute FACC-Day an der Wiener Börse, spannende News bei cyan, Aufschlag Erich Hampel
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
Thonet
Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
1934
Selbstverlag
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published