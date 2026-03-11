Yale-Studie: Positive Einstellung hält im Alter fit ( Finanztrends)

11.03.2026, 4106 Zeichen

Eine positive Sicht auf das Altern kann die geistige und körperliche Fitness im Alter messbar steigern. Das belegt eine aktuelle Langzeitstudie der Yale University mit über 11.000 Teilnehmern. Fast die Hälfte der über 65-Jährigen verbesserte ihre Leistungsfähigkeit.

Fast jeder Zweite wird im Alter leistungsfähiger

Die traditionelle Annahme eines unausweichlichen Abbaus im Alter widerlegt die Studie fundamental. Über einen Zeitraum von bis zu zwölf Jahren beobachteten die Forscher die Entwicklung der Probanden. Das Ergebnis: Exakt 45,15 Prozent der Teilnehmer steigerten ihre Leistung in mindestens einem Bereich signifikant.

„Diese hohe Quote an positiven Verläufen überraschte selbst Fachkreise“, so das Forscherteam um Becca R. Levy und Martin Slade. Die Daten zeigen, dass der Alterungsprozess keineswegs einem reinen Defizitmodell folgt.

Geistig fitter und schneller unterwegs

Die Wissenschaftler konzentrierten sich auf zwei zentrale Indikatoren: Kognition und körperliche Fitness. Knapp 32 Prozent der älteren Erwachsenen bauten ihre geistige Leistungsfähigkeit aus – gemessen an Gedächtnis, Konzentration und Rechenfähigkeit.

Im physischen Bereich verzeichneten rund 28 Prozent eine Steigerung. Als Maßstab diente die Gehgeschwindigkeit, ein zentraler Vitalitäts-Indikator in der Geriatrie. Dass mehr als ein Viertel im fortgeschrittenen Alter schneller ging als zu Studienbeginn, belegt die Anpassungsfähigkeit des Körpers.

Der Schlüssel liegt im Kopf

Der entscheidende Faktor für diese Entwicklung ist die persönliche Einstellung. Personen mit einer optimistischen Haltung zum Älterwerden hatten eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, ihre Fähigkeiten zu steigern. Negative Altersbilder wirken hingegen wie eine selbsterfüllende Prophezeiung.

„Wer vom unweigerlichen Abbau überzeugt ist, zieht sich häufiger zurück und reduziert Belastungen – was den tatsächlichen Verfall beschleunigt“, erklärt die Forschungsgruppe. Eine positive Sicht wirkt als mentaler Katalysator für Aktivität und soziale Teilhabe.

Stress reduzieren, Gesundheit fördern

Die Effekte lassen sich auf Verhalten und Biologie zurückführen. Optimisten gehen proaktiver mit ihrer Gesundheit um: Sie ernähren sich ausgewogener, bewegen sich regelmäßiger und nutzen Vorsorgeangebote.

Auf biologischer Ebene reduziert eine positive Einstellung nachweislich Stress. Frühere Studien von Levy zeigen: Negative Altersbilder korrelieren mit einem erhöhten Herz-Kreislauf-Risiko und häufigeren Alzheimer-Biomarkern. Weniger Stress schützt die zelluläre Gesundheit und fördert die Fitness.

Paradigmenwechsel in der Altersmedizin nötig

Die Erkenntnisse fordern ein Umdenken in der Gerontologie. Bislang ist die Medizin stark defizitorientiert und verwaltet vor allem chronische Erkrankungen. Experten fordern nun einen Fokus auf die verbliebenen Potenziale.

„Wenn das System nicht nur den Abbau verlangsamt, sondern gezielt Leistungssteigerung fördert, entstehen völlig neue Therapieansätze“, so Branchenbeobachter. Ein gesellschaftliches Umdenken ist dafür grundlegend – weg vom Bild des gebrechlichen Seniors.

Psychologie gewinnt an Bedeutung

In Zukunft wird die psychologische Begleitung in der Altersmedizin stark an Bedeutung gewinnen. Die direkte Verbindung zwischen Einstellung und Fitness dürfte neue Präventionsprogramme hervorbringen. Krankenkassen könnten künftig vermehrt Kurse anbieten, die auf die mentale Haltung abzielen.

Der demografische Wandel beschleunigt diesen Trend. Angesichts einer stetig alternden Gesellschaft wird die Förderung eines aktiven Alterns zur zentralen Aufgabe. Gelingt der Abbau negativer Stereotype, steht einem neuen Altersbild nichts im Weg: einer Phase der Reife und anhaltenden Vitalität.

(11.03.2026)

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

