DGUV-Reform 2026 befeuert Boom bei externen Sicherheitsberatern ( Finanztrends)

Deutsche Unternehmen stellen ihre Arbeitssicherheit auf neue Beine. Eine umfassende Gesetzesreform treibt den Mittelstand in die Arme externer Fachkräfte.

Seit Jahresbeginn herrscht Hochkonjunktur für externe Berater im Bereich Arbeitssicherheit. Auslöser ist die überarbeitete DGUV Vorschrift 2, die am 1. Januar 2026 in Kraft trat. Sie modernisiert die Sicherheitsvorschriften für Betriebe und reagiert auf den akuten Fachkräftemangel. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen (KMU) setzen nun vermehrt auf externe Fachkräfte für Arbeitssicherheit (SiFa), statt eigene Experten zu suchen.

Schwellenwert-Anhebung entlastet den Mittelstand

Der Kern der Reform: Die Obergrenze für vereinfachte Betreuungsmodelle wurde von 10 auf 20 Mitarbeiter angehoben. Für zehntausende Betriebe bedeutet das mehr Flexibilität. Statt starren Vorgaben können sie nun bedarfsgerechte Beratung in Anspruch nehmen. Diese Erleichterung veranlasst viele, ihre Sicherheitsorganisation komplett neu aufzustellen – und dafür externe Hilfe zu holen.

Ein weiterer Durchbruch ist die offizielle Anerkennung digitaler Beratung. Zwar bleibt eine erste Vor-Ort-Begehung Pflicht. Doch bis zu einem Drittel der Folgeberatungen dürfen jetzt per Video oder Telefon erfolgen. In begründeten Fällen sind sogar 50 Prozent digital möglich. „Dieses Hybrid-Modell ist ein Game-Changer für Betriebe mit mehreren Standorten oder in ländlichen Regionen“, erklärt eine auf Arbeitsrecht spezialisierte Anwältin. Die Logistik wird einfacher, die Kosten planbarer.

Neue Qualifikationen gegen den Fachkräftemangel

Die hohe Nachfrage trifft auf einen leergefegten Arbeitsmarkt. Jahrelang war der SiFa-Beruf fast ausschließlich Ingenieuren und Technikern vorbehalten. Die Reform weitet die Zugangsvoraussetzungen nun deutlich aus. Absolventen naturwissenschaftlicher Fächer wie Chemie oder Biologie können sich ebenso qualifizieren wie Experten für Ergonomie oder Arbeitspsychologie.

Hintergrund ist ein Wandel der Gefahren am Arbeitsplatz. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) betont in ihrem aktuellen Forschungsprogramm: Neben klassischen Unfallrisiken rücken psychische Belastung und die Ergonomie hybrider Arbeit in den Fokus. Die Integration von Künstlicher Intelligenz (AI) in Produktionsprozesse stellt völlig neue Anforderungen. Durch die Öffnung des Berufs sollen genau diese Spezialkenntnisse in die Betriebe gelangen.

Warum Outsourcing für KMU zur Strategie wird

Für den Mittelstand ist die Auslagerung der Arbeitssicherheit längst keine Notlösung mehr, sondern strategische Entscheidung. Ein interner, vollzeitbeschäftigter SiFa lohnt sich wirtschaftlich oft erst ab 200 Mitarbeitern. Zudem fehlt einem Techniker häufig das Know-how, um psychische Gefährdungen nach der neuen Gefährdungsbeurteilung fachgerecht einzuschätzen.

Externe Dienstlieferanten bieten hier einen entscheidenden Vorteil: Sie bündeln multidisziplinäre Expertise. Ein Betrieb kann für Maschinensicherheit den Ingenieur und für Stressprävention den Psychologen desselben Anbieters konsultieren. Die digitalen Tools der Berater – von Compliance-Software bis zu virtuellen Audits – machen die Zusammenarbeit effizient. „Die Kombination aus Rechtssicherheit, Kosten transparenz und digitaler Effizienz überzeugt aktuell massenhaft Mittelständler“, so ein Marktbeobachter.

Vom Kontrolleur zum ganzheitlichen Berater

Die Rolle der SiFa wandelt sich grundlegend. Der klassische Kontrolleur, der Feuerlöscher und Maschinenschutz prüft, wird zum ganzheitlichen Berater. Seine Aufgabe ist es nun, technische Sicherheit, psychische Gesundheit und Organisationsentwicklung zu verbinden.

Die Nachfrage nach externen Dienstleistungen wird weiter steigen. Themen wie die Folgen des Klimawandels für Außenarbeiten oder der sichere Umgang mit KI erfordern ständig aktualisierte Risikobewertungen. Externe Anbieter mit ihren spezialisierten Teams und digitaler Infrastruktur sind für diese komplexen Aufgaben ideal aufgestellt. Die Reform von 2026 hat damit nicht nur ein Gesetz modernisiert, sondern eine ganze Branche neu erfunden.

