Die Homebase
österreichischer Aktien
Karnavati Finance Aktie: Gegen den Trend ( Finanztrends)

12.03.2026, 2869 Zeichen

Während der indische Aktienmarkt gestern einen massiven Ausverkauf erlebte, konnte sich die Aktie von Karnavati Finance dem Abwärtssog entziehen. Inmitten geopolitischer Spannungen und steigender Ölpreise entkoppelte sich der Micro-Cap-Titel von der Schwäche des breiten Finanzsektors. Kann die jüngste Rückkehr in die Gewinnzone diese relative Stärke dauerhaft rechtfertigen?

Divergenz zum Markteinbruch

Der indische Aktienmarkt verzeichnete am Mittwoch herbe Verluste. Der Leitindex Sensex brach um über 1.340 Punkte ein, während der Nifty 50 fast 400 Zähler verlor. Marktbeobachter machten vor allem die Sorgen über einen Brent-Ölpreis von über 92 USD pro Barrel für die schlechte Stimmung verantwortlich.

In diesem schwierigen Umfeld legte Karnavati Finance gegen den Trend um 4,61 % auf 1,36 INR zu. Damit hob sich das Papier deutlich von Branchenschwergewichten wie der Bajaj Finance oder der Axis Bank ab, die Verluste von über 4,5 % hinnehmen mussten.

Operative Wende geschafft

Die aktuelle Kursstärke folgt auf eine Verbesserung der fundamentalen Daten. Im letzten Quartal des Jahres 2025 erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 0,7 Crore INR. Dies markiert eine wichtige Wende, nachdem zuvor drei Quartale in Folge Verluste angefallen waren.

Besonders deutlich fiel das Umsatzwachstum aus, das im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über 450 % auf 2,28 Crore INR stieg. Diese Erholung steht im Kontrast zum gesamten Geschäftsjahr 2025, in dem noch ein Umsatzrückgang von rund 48 % und ein Jahresverlust von 1,68 Crore INR verbucht werden mussten.

Hoher Kostendruck bleibt bestehen

Trotz der jüngsten Profitabilität bleibt die Kostenstruktur für den Finanzdienstleister eine Herausforderung. Hohe Zinsaufwendungen belasten kleinere Finanzunternehmen (NBFCs) in Indien derzeit stark. Bei Karnavati Finance machten die Zinskosten zuletzt über 73 % der operativen Einnahmen aus. Hinzu kommen Personalkosten in Höhe von rund 11 %.

Das Marktumfeld bleibt angespannt, was der Anstieg des Volatilitätsindex India VIX um über 11 % unterstreicht. Mit einer Marktkapitalisierung von lediglich 13,67 Crore INR bleibt die Aktie ein hochvolatiler Micro-Cap. In den kommenden Quartalen wird entscheidend sein, ob das Unternehmen die Profitabilität trotz der hohen Fixkosten stabilisieren kann. Das 52-Wochen-Hoch liegt derzeit bei 2,44 INR.

(12.03.2026)

