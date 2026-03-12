SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Verbraucherschützer warnen vor Lugolscher Lösung als Nahrungsergänzung ( Finanztrends)

12.03.2026, 3580 Zeichen

Die Verbraucherzentrale NRW warnt eindringlich vor einem gefährlichen Trend im Online-Handel. Immer häufiger werden Laborchemikalien wie die Lugolsche Lösung als gesundheitsfördernde Nahrungsergänzungsmittel angeboten. Ein einziger Tropfen kann das Vierzigfache der empfohlenen Tagesdosis an Jod enthalten.

Laborchemikalie wird als Jod-Kur beworben

Bei einem Marktcheck stießen die Verbraucherschützer auf 14 Online-Angebote, die die Lugolsche Lösung gezielt zur Behandlung von Jodmangel anpreisen. Dabei handelt es sich historisch um ein Desinfektionsmittel, das heute primär als Reagenz in Laboren dient. Die Produkte tragen jedoch trügerische Aufschriften wie „vegan“ oder „glutenfrei“, die eine Eignung zum Verzehr suggerieren.

Anzeige

Bevor Sie zu ungetesteten Präparaten greifen, sollten Sie Ihre tatsächlichen Werte kennen, um gefährliche Fehldiagnosen und Überdosierungen zu vermeiden. Dieser kostenlose Ratgeber erklärt verständlich, welche Laborwerte wirklich zählen und wie Sie diese richtig interpretieren. Gratis-Report: Blutwerte richtig deuten und verstehen

„Die Einnahme ist akut gesundheitsgefährdend“, warnt Angela Clausen, Expertin der Verbraucherzentrale NRW. Ein Tropfen der fünfprozentigen Lösung enthält etwa 6,3 Milligramm Jod. Die empfohlene Tagesdosis für Erwachsene liegt jedoch bei nur 150 Mikrogramm.

Massive Überdosis kann Schilddrüse schädigen

Eine derart extreme Überdosierung kann zu schweren Funktionsstörungen der Schilddrüse führen. Mögliche Folgen sind Unter- oder Überfunktion sowie die Bildung eines Kropfes. Für einen ärztlich diagnostizierten Mangel stehen angemessen dosierte Arzneimittel zur Verfügung. Die Selbstmedikation mit Laborchemikalien ist dagegen lebensgefährlich und entbehrt jeder wissenschaftlichen Grundlage.

Warum greifen Verbraucher trotzdem zu solchen Produkten? Eine aktuelle Umfrage zeigt gravierende Wissenslücken: Fast die Hälfte der Käufer glaubt fälschlicherweise, Nahrungsergänzungsmittel würden vor dem Verkauf auf Unbedenklichkeit geprüft.

Anzeige

Wer seine Gesundheit eigenverantwortlich fördern möchte, sollte auf fundierte Informationen statt auf zweifelhafte Werbeversprechen setzen. Erfahren Sie in diesem kostenlosen 25-seitigen Leitfaden von Experten, worauf es bei Vitalstoff-Werten wirklich ankommt. Kostenlosen Laborwerte-Check hier anfordern

Ein Milliardenmarkt ohne Vorabkontrolle

Der globale Markt für vegane Nahrungsergänzungsmittel soll in diesem Jahr ein Volumen von über 12 Milliarden US-Dollar erreichen. Gleichzeitig herrscht eine gefährliche regulatorische Grauzone. Rechtlich gelten die Präparate als Lebensmittel, nicht als Medikamente. Sie durchlaufen daher kein behördliches Zulassungsverfahren.

Die Hersteller tragen die alleinige Verantwortung für die Sicherheit. Die Überwachungsbehörden können nur risikoorientierte Stichproben durchführen. Dieses System stößt im grenzüberschreitenden Online-Handel an seine Grenzen. Regelmäßig warnen Behörden vor verunreinigten oder illegal angereicherten Produkten.

Neue EU-Regeln sollen Verbraucher schützen

Auf europäischer Ebene zeichnen sich wichtige Veränderungen ab. Noch in diesem Jahr will die EU verbindliche Höchstmengen für Nährstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln festlegen. Bisher gelten in Deutschland oft nur unverbindliche Empfehlungen.

Diese neuen Richtlinien könnten den Behörden eine bessere Handhabe geben, um riskante Produkte schneller vom Markt zu nehmen. Der Schutz vor zweckentfremdeten Chemikalien bleibt jedoch eine Herausforderung. Verbraucher müssen Werbeversprechen kritisch hinterfragen und im Zweifel immer ärztlichen Rat einholen.


(12.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/26: Johanna Hager




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner

IR-WORLD.com
Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX unter Druck, doch Österreichs Aktienkultur wächst: Boschan und Oblin...

» Österreich-Depots: Die Phase um die Null-Linie 2026 (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 12.3.: Erinnerungen an den schlimmsten ATX-Tagesverlust ...

» Wiener Börse Party #1113: ATX spürbar schwächer, ytd wieder nur noch kna...

» Nachlese: Richard Dobetsberger Komplett-Shift (audio cd.at)

» Zarcash: Handel steht still ( Finanztrends)

» Waste Management Aktie: Dividende steigt ( Finanztrends)

» Verbraucherzentrale NRW startet Kampagne gegen digitale Abzocke ( Finanz...

» IT-Sicherheit: Deutsche Unternehmen im Stresstest ( Finanztrends)

» Deutschland bleibt Schlusslicht bei Wohneigentum ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Linz Textil deutlich fester
AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
Hände trainieren das Gehirn – TV-Doku zeigt neue Erkenntnisse ( Finanztrends)
GigaDevice stellt den MCU GD32M531 vor und fördert damit technologische Innovationen im Bereich der Motorsteuerung
Coats veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025 und erreicht seine zentralen Ziele für 2026 ein Jahr früher als geplant




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN Vola-Event Zalando
    #gabb #2059
    Featured Partner Video

    SportWoche-Podcast: Leseprobe aus dem Buch Liverpool, eingesprochen vom Autor selbst, David Aichinger

    „Liverpool. Die Geschichte eines Fremden, der sich in Klub und Stadt verliebte" ist auch die Geschichte von Autor David Aichinger aus Auersthal nahe Wien. Der Sportjournalist machte aus seiner Lieb...

    Books josefchladek.com

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

    1937
    Editions Perceval

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    12.03.2026, 3580 Zeichen

    Die Verbraucherzentrale NRW warnt eindringlich vor einem gefährlichen Trend im Online-Handel. Immer häufiger werden Laborchemikalien wie die Lugolsche Lösung als gesundheitsfördernde Nahrungsergänzungsmittel angeboten. Ein einziger Tropfen kann das Vierzigfache der empfohlenen Tagesdosis an Jod enthalten.

    Laborchemikalie wird als Jod-Kur beworben

    Bei einem Marktcheck stießen die Verbraucherschützer auf 14 Online-Angebote, die die Lugolsche Lösung gezielt zur Behandlung von Jodmangel anpreisen. Dabei handelt es sich historisch um ein Desinfektionsmittel, das heute primär als Reagenz in Laboren dient. Die Produkte tragen jedoch trügerische Aufschriften wie „vegan“ oder „glutenfrei“, die eine Eignung zum Verzehr suggerieren.

    Anzeige

    Bevor Sie zu ungetesteten Präparaten greifen, sollten Sie Ihre tatsächlichen Werte kennen, um gefährliche Fehldiagnosen und Überdosierungen zu vermeiden. Dieser kostenlose Ratgeber erklärt verständlich, welche Laborwerte wirklich zählen und wie Sie diese richtig interpretieren. Gratis-Report: Blutwerte richtig deuten und verstehen

    „Die Einnahme ist akut gesundheitsgefährdend“, warnt Angela Clausen, Expertin der Verbraucherzentrale NRW. Ein Tropfen der fünfprozentigen Lösung enthält etwa 6,3 Milligramm Jod. Die empfohlene Tagesdosis für Erwachsene liegt jedoch bei nur 150 Mikrogramm.

    Massive Überdosis kann Schilddrüse schädigen

    Eine derart extreme Überdosierung kann zu schweren Funktionsstörungen der Schilddrüse führen. Mögliche Folgen sind Unter- oder Überfunktion sowie die Bildung eines Kropfes. Für einen ärztlich diagnostizierten Mangel stehen angemessen dosierte Arzneimittel zur Verfügung. Die Selbstmedikation mit Laborchemikalien ist dagegen lebensgefährlich und entbehrt jeder wissenschaftlichen Grundlage.

    Warum greifen Verbraucher trotzdem zu solchen Produkten? Eine aktuelle Umfrage zeigt gravierende Wissenslücken: Fast die Hälfte der Käufer glaubt fälschlicherweise, Nahrungsergänzungsmittel würden vor dem Verkauf auf Unbedenklichkeit geprüft.

    Anzeige

    Wer seine Gesundheit eigenverantwortlich fördern möchte, sollte auf fundierte Informationen statt auf zweifelhafte Werbeversprechen setzen. Erfahren Sie in diesem kostenlosen 25-seitigen Leitfaden von Experten, worauf es bei Vitalstoff-Werten wirklich ankommt. Kostenlosen Laborwerte-Check hier anfordern

    Ein Milliardenmarkt ohne Vorabkontrolle

    Der globale Markt für vegane Nahrungsergänzungsmittel soll in diesem Jahr ein Volumen von über 12 Milliarden US-Dollar erreichen. Gleichzeitig herrscht eine gefährliche regulatorische Grauzone. Rechtlich gelten die Präparate als Lebensmittel, nicht als Medikamente. Sie durchlaufen daher kein behördliches Zulassungsverfahren.

    Die Hersteller tragen die alleinige Verantwortung für die Sicherheit. Die Überwachungsbehörden können nur risikoorientierte Stichproben durchführen. Dieses System stößt im grenzüberschreitenden Online-Handel an seine Grenzen. Regelmäßig warnen Behörden vor verunreinigten oder illegal angereicherten Produkten.

    Neue EU-Regeln sollen Verbraucher schützen

    Auf europäischer Ebene zeichnen sich wichtige Veränderungen ab. Noch in diesem Jahr will die EU verbindliche Höchstmengen für Nährstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln festlegen. Bisher gelten in Deutschland oft nur unverbindliche Empfehlungen.

    Diese neuen Richtlinien könnten den Behörden eine bessere Handhabe geben, um riskante Produkte schneller vom Markt zu nehmen. Der Schutz vor zweckentfremdeten Chemikalien bleibt jedoch eine Herausforderung. Verbraucher müssen Werbeversprechen kritisch hinterfragen und im Zweifel immer ärztlichen Rat einholen.


    (12.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S23/26: Johanna Hager




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Random Partner

    IR-WORLD.com
    Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX unter Druck, doch Österreichs Aktienkultur wächst: Boschan und Oblin...

    » Österreich-Depots: Die Phase um die Null-Linie 2026 (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 12.3.: Erinnerungen an den schlimmsten ATX-Tagesverlust ...

    » Wiener Börse Party #1113: ATX spürbar schwächer, ytd wieder nur noch kna...

    » Nachlese: Richard Dobetsberger Komplett-Shift (audio cd.at)

    » Zarcash: Handel steht still ( Finanztrends)

    » Waste Management Aktie: Dividende steigt ( Finanztrends)

    » Verbraucherzentrale NRW startet Kampagne gegen digitale Abzocke ( Finanz...

    » IT-Sicherheit: Deutsche Unternehmen im Stresstest ( Finanztrends)

    » Deutschland bleibt Schlusslicht bei Wohneigentum ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Linz Textil deutlich fester
    AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    Hände trainieren das Gehirn – TV-Doku zeigt neue Erkenntnisse ( Finanztrends)
    GigaDevice stellt den MCU GD32M531 vor und fördert damit technologische Innovationen im Bereich der Motorsteuerung
    Coats veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025 und erreicht seine zentralen Ziele für 2026 ein Jahr früher als geplant




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN Vola-Event Zalando
      #gabb #2059
      Featured Partner Video

      SportWoche-Podcast: Leseprobe aus dem Buch Liverpool, eingesprochen vom Autor selbst, David Aichinger

      „Liverpool. Die Geschichte eines Fremden, der sich in Klub und Stadt verliebte" ist auch die Geschichte von Autor David Aichinger aus Auersthal nahe Wien. Der Sportjournalist machte aus seiner Lieb...

      Books josefchladek.com

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      Jeff Mermelstein
      What if Jeff were a Butterfly?
      2025
      Void

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de