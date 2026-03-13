SOCIAL

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Uran: Produktion trifft Regulierung ( Finanztrends)

13.03.2026, 2717 Zeichen

Der Uransektor zeigt zum Ende der Woche ein zweigeteiltes Bild. Während US-Produzenten wie Ur-Energy ihre operativen Kapazitäten ausbauen und Lagerbestände hochfahren, bremsen regulatorische Unsicherheiten in Europa vielversprechende Projekte aus. Diese Dynamik unterstreicht den aktuellen Fokus der Branche auf gesicherte Lieferketten.

Ur-Energy baut Lagerbestände aus

Ur-Energy präsentierte gestern starke operative Fortschritte für den Standort Lost Creek. Das Inventar stieg im Vergleich zum Vorjahr um 21 Prozent auf 406.000 Pfund Uran an. Mit Cash-Kosten von 42,89 US-Dollar pro Pfund bleibt die Produktion profitabel, während ein Barmittelbestand von 115,3 Millionen US-Dollar die finanzielle Stabilität garantiert.

Für das laufende Geschäftsjahr hat sich das Unternehmen bereits signifikante Absätze gesichert. Vertraglich fixierte Verkäufe von 1,3 Millionen Pfund könnten ein Volumen von bis zu 82 Millionen US-Dollar generieren. Parallel dazu steht der Ausbau des Projekts Shirley Basin kurz vor einem Meilenstein: Die behördlichen Genehmigungen werden noch im Laufe des März erwartet.

Regulatorische Hürden in Schweden

Abseits der USA intensiviert Eastport Critical Minerals die Suche nach neuen Vorkommen. Am Foley-Projekt in Botswana wurde das Bohrprogramm nach erfolgreichen ersten Funden deutlich verdichtet. Die Geologen setzen dabei auf ein Kilometer-Raster, um das Potenzial der dortigen Karoo-Sedimente präziser zu erfassen.

Ganz anders stellt sich die Lage für Aura Energy in Schweden dar. Das Management legte die geplante Notierung an der TSXV sowie die Transaktion für das Projekt Häggån vorerst auf Eis. Grund dafür ist eine Untersuchung der schwedischen Regierung zum Bergbau in Alaunschiefer. Obwohl gesetzliche Hindernisse für den Uranabbau zuletzt fielen, wartet das Unternehmen für weitere Investitionen auf eine verlässliche Genehmigungspraxis der Behörden.

Die kommenden Wochen dürften für den Sektor richtungsweisend sein. Während Ur-Energy mit der erwarteten Genehmigung für Shirley Basin den nächsten Wachstumsschritt einleitet, bleibt die Entwicklung in Schweden ein Geduldsspiel für Investoren. Der Markt konzentriert sich zunehmend auf Standorte, die trotz hoher Nachfrage kalkulierbare rechtliche Rahmenbedingungen bieten.

(13.03.2026)

