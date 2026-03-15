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DAK-Report: Psychische Krise bei Jugendlichen verschärft sich ( Finanztrends)

15.03.2026, 4069 Zeichen

Gesundheitsexperten schlagen Alarm: Die mentale Gesundheit junger Menschen in Deutschland verschlechtert sich weiter. Neue Daten der DAK zeigen besonders bei Mädchen einen dramatischen Anstieg von Angststörungen und Depressionen. Statt der erhofften Erholung nach der Pandemie verfestigt sich die Krise.

Angststörungen bei Mädchen explodieren

Die aktuellen Zahlen sind erschütternd. Bei 15- bis 17-jährigen Mädchen stieg die Zahl der behandelten Angststörungen im Vergleich zu 2019 um 76 Prozent. Aktuell sind mehr als 71 von 1.000 Versicherten betroffen – vor der Pandemie waren es nur 41.

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Bundesweit befinden sich 66,5 von 1.000 DAK-versicherten Mädchen in Behandlung. Hochgerechnet leiden etwa 230.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland an solchen Störungen. Auch Essstörungen und depressive Episoden bleiben auf extrem hohem Niveau.

Doch warum trifft es gerade junge Frauen so hart?

Pandemie-Erbe und Social-Media-Druck

Experten sehen ein fatales Zusammenspiel aus vergangenen Einschränkungen und aktuellen Belastungen. „Die aktuellen Zahlen sind ein klares Erbe der Pandemie“, sagt Professor Christoph Correll von der Charité Berlin. Fehlende soziale Kontakte hätten vor allem Mädchen in die Isolation getrieben.

Hinzu kommt der immense Druck durch soziale Medien. Der ständige Vergleich mit unrealistischen Körperbildern und Lebensentwürfen treibt das Stresslevel in die Höhe. Eine aktuelle Studie des UKE Hamburg bestätigt: Ein Fünftel aller Jugendlichen fühlt sich psychisch belastet.

Die Sorgen sind vielfältig: Klimawandel, Kriege, aber auch die Angst von gesellschaftlicher Spaltung belasten die junge Generation.

Kliniken am Limit – Wartezeiten von Monaten

Das überlastete Versorgungssystem kann den Ansturm kaum bewältigen. Im vergangenen Jahr mussten über 44.000 Minderjährige stationär behandelt werden – vor vier Jahren waren es noch 34.000.

Die Folgen sind dramatisch. „Junge Patienten warten vier bis sechs Monate auf einen Therapieplatz“, warnt Gerald Gaß von der Deutschen Krankenhausgesellschaft. In dieser Zeit verschlimmern sich oft die Symptome. Auch ambulant finden Familien monatelang keinen Therapeuten.

Wie kann dieser Teufelskreis durchbrochen werden?

Politik muss jetzt handeln

Die Forderungen nach einem politischen Kurswechsel werden lauter. DAK-Chef Andreas Storm warnt: „Wir laufen Gefahr, einen Teil dieser Generation zu verlieren.“ Er fordert eine nationale Offensive für mentale Gesundheit.

Die Bundesschülerkonfernung hat bereits einen Zehnpunkteplan vorgelegt. Kernforderungen: Mehr Schulsozialarbeit, Psychologen an jeder Schule und Unterricht in Medienkompetenz. Auch Wirtschaftsexperten unterstützen diese Pläne – unbehandelte Erkrankungen verursachen langfristig massive volkswirtschaftliche Schäden.

Prävention als Schlüssel zur Lösung

Die Lösung liegt in einer gemeinsamen Kraftanstrengung. Niederschwellige Präventionsangebote müssen ausgebaut werden, bevor schwere Erkrankungen entstehen. Schulen werden dabei zum zentralen Lebensraum.

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Initiativen wie „Mental Health Days“ könnten psychische Gesundheit enttabuisieren und Resilienz stärken. Ein gesunder Umgang mit digitalen Medien muss früh vermittelt werden.

Die aktuellen Berichte sind ein unüberhörbarer Weckruf. Gelingt es nicht, die psychische Widerstandskraft der Jugend zu stärken, drohen die Ängste von heute zu den Volkskrankheiten von morgen zu werden. Für zehntausende betroffene Mädchen ist schnelles Handeln überfällig.


(15.03.2026)

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    Lisette Model
    1979
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    Autor: Finanztrends

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