» Alexander McQueen verwandelt Kettenpanzer in Strickkunst ( Finanztrends)

16.03.2026, 3939 Zeichen

Alexander McQueen hat auf der Pariser Fashion Week den klassischen Kettenpanzer neu erfunden. Statt schwerem Metall setzt das britische Luxushaus auf filigrane Strick- und Häkeltechniken. Die Kollektion für Herbst/Winter 2026/27 sorgt international für Gesprächsstoff.

Die weiche Rüstung: Eine technische Meisterleistung

Das bemerkenswerteste Stück der Schau ist ein gehäkeltes Oberteil aus glänzendem Lurexgarn. Winzige Ringe in Handarbeit erzeugen die perfekte Illusion eines Metallpanzers – bei vollem Tragekomfort. Im Scheinwerferlicht glänzen die Fäden wie polierter Stahl.

Diese Idee überträgt das Designteam auch auf alltäglichere Stücke. Die Ästhetik der Rüstung schmückt nun Popeline-Hemden und grob gestrickte Pullover. Die Kleidung suggeriert Schutz, ohne die Trägerin einzuengen. Eine technische Meisterleistung, die traditionelles Handwerk mit modernen Ansprüchen verbindet.

Psychologischer Schutz im Zeitalter der Social Media

Das Rüstungs-Motiv ist tief in der Marken-DNA verankert. Schon in den 90er Jahren spielte Gründer Alexander McQueen mit Kettenhemden. Kreativdirektor Seán McGirr greift dieses Erbe auf – mit einer entscheidenden Wendung.

Der Fokus liegt nicht mehr auf physischem, sondern auf psychologischem Schutz. In einer Zeit ständiger Beobachtung durch soziale Medien wird der weiche Kettenpanzer zur Metapher für emotionale Abwehr. Die halbdurchlässige Strickstruktur symbolisiert diesen Zwiespalt: Sie zeigt Stärke nach außen, gewährt aber gleichzeitig Einblicke in die Verletzlichkeit dahinter.

Dieses Konzept unterstreichen porzellanartige Gesichtsmasken auf dem Laufsteg. Bei näherer Betrachtung zeigen sie feine Risse. Eine klare Kritik am gesellschaftlichen Druck zur ständigen Perfektion?

Savile Row trifft auf Streetwear

Neben der innovativen Strickkunst feiern auch andere Markenklassiker ein Comeback. Die britische Schneiderkunst der Savile Row zeigt sich in scharf geschnittenen, aber verkürzten Kostümen. Kombiniert mit kniehohen Stiefeln oder Lederhosen erhalten die Looks eine moderne Lässigkeit.

Sogar die extrem tief sitzende Hose der 90er kehrt zurück – jetzt mit übergroßen Cargo-Taschen und funktionalen Schnallen. Selbst der ikonische Totenkopf erscheint in neuer Form: auf luxuriösen Schals in sanften Lavendel- und Olivtönen. Das einst düstere Symbol erhält eine weichere, zugänglichere Note.

Experten sehen darin einen klaren Beweis: Das Haus schafft es, provokante Archivelemente in eine kommerziell tragbare Garderobe zu überführen.

Ein Treffer im hart umkämpften Luxusmarkt

Die Reaktionen der Fachwelt fallen überaus positiv aus. Die Balance zwischen theatralischer Inszenierung und tragbarer Alltagskleidung gilt als strategischer Erfolg. Im europischen Luxusmarkt, der Heritage mit echter Innovation verlangt, trifft McQueen genau den Zeitgeist.

Die weiche Kettenpanzer-Idee wird bereits als potenzieller Verkaufsschlager gehandelt. Denn heutige Konsumenten suchen Kleidung mit Geschichte, die im Alltag funktioniert. Diese Brücke schlägt die neue Kollektion eindrucksvoll.

Die hohe Präsenz junger, einflussreicher Gäste in der ersten Reihe zeigt: Die Marke festigt ihre Relevanz für eine neue, kaufkräftige Generation. Die Verbindung aus dunkler Romantik, exzellenter Handwerkskunst und Materialexperimenten könnte die Marktposition weiter stärken.

Wann kommt die Kollektion in die Läden?

Die Entwürfe durchlaufen nun die Produktion und sollen im Spätsommer 2026 in den Boutiquen weltweit eintreffen. Trendforscher prophezeien bereits Nachahmer für die Idee der weichen Rüstung. Sie spricht ein tiefes gesellschaftliches Bedürfnis an: den Wunsch nach Schutz bei gleichzeitiger modischer Entfaltung.

Für Alexander McQueen markiert diese Kollektion einen Meilenstein. Sie beweist, dass sich das Haus in einer schnelllebigen Industrie neu erfinden kann – ohne seine historischen Wurzeln zu verleugnen. Die Grenzen zwischen harter Rüstung und anschmiegsamer Luxusmode sind damit endgültig aufgehoben.

(16.03.2026)

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Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ

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