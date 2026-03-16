Alzheimer-Forschung ruft neue Ära der Prävention aus ( Finanztrends)

16.03.2026, 3845 Zeichen

Die Alzheimer's Association hat einen Paradigmenwechsel in der Demenz-Prävention verkündet. Künftig soll der Fokus auf Früherkennung und Lebensstil-Interventionen liegen – Jahrzehnte vor ersten Symptomen. Zwei bahnbrechende Studien liefern die wissenschaftliche Basis für diesen Kurswechsel.

Bluttest sagt Risiko 25 Jahre vorher

Eine Studie der University of California San Diego zeigt: Ein einfacher Bluttest kann das Demenzrisiko bei Frauen bis zu 25 Jahre vor den ersten Gedächtnislücken vorhersagen. Die im Fachblatt „JAMA Network Open“ veröffentlichte Untersuchung analysierte Daten von 2.766 Teilnehmerinnen über einen Vierteljahrhundert.

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Dabei korrelierten erhöhte Werte des Proteins p-tau217 im Blut eindeutig mit späteren kognitiven Beeinträchtigungen. „Dieser enorme zeitliche Vorlauf öffnet die Tür für wirksame Präventionsstrategien“, betont Studienleiter Dr. Aladdin H. Shadyab. Statt auf Symptome zu warten, können Risikopersonen nun frühzeitig gegensteuern.

Gehirntraining senkt Risiko um ein Viertel

Wie effektiv solche Gegenmaßnahmen sein können, beweist die ACTIVE-Studie. Ihr zufolge reduziert ein computergestütztes kognitives Geschwindigkeitstraining das Demenzrisiko über 20 Jahre um fast 25 Prozent. An der Studie nahmen 2.802 ältere Erwachsene teil.

Besonders profitierten jene, die nach dem initialen Training regelmäßige Auffrischungssitzungen absolvierten. In dieser Gruppe erkrankten signifikant weniger Menschen an Demenz als in der Kontrollgruppe. Die Ergebnisse wurden kürzlich in „Alzheimer's & Dementia“ veröffentlicht.

Ernährung und Bewegung als Schutzfaktoren

Neben mentalem Training rückt auch die Ernährung in den Fokus. Die große US-POINTER-Studie belegt: Nahrhafte Ernährung, körperliche Aktivität und soziales Engagement schützen die Gehirngesundheit maßgeblich.

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Eine japanische Beobachtungsstudie mit 8.000 Teilnehmenden hebt zudem fermentierte Lebensmittel wie Käse hervor. Ihr Konsum ging mit besserer kognitiver Gesundheit im Alter einher. Experten sehen darin einen Marker für einen insgesamt gesundheitsbewussten Lebensstil.

Alkohol als Risikofaktor, Schlaf als Schutz

Eine internationale Großstudie warnt: Jeglicher Alkoholkonsum kann das Demenzrisiko erhöhen. Die Untersuchung der Universitäten Oxford, Cambridge und Yale analysierte Daten von over 560.000 Erwachsenen.

„Eine bevölkerungsweite Reduzierung des Alkoholkonsums könnte eine signifikante Rolle bei der Demenzprävention spielen“, erklärt Forscherin Anya Topiwala. Gleichzeitig erweisen sich ausreichend Schlaf und regelmäßige Bewegung als hochwirksame Schutzfaktoren – selbst bei genetischer Vorbelastung.

Gesundheitssystem vor großen Veränderungen

Der Wechsel von Behandlung zu Prävention hat weitreichende Konsequenzen. Ein Bericht des Weltwirtschaftsforums prognostiziert: Bessere Investitionen in Gehirngesundheit könnten bis 2050 weltweit 267 Millionen gesunde Lebensjahre retten.

Die wirtschaftlichen Gewinne beziffern die Analysten auf bis zu 6,2 Billionen US-Dollar. Neue Technologien wie Künstliche Intelligenz sollen künftig eine tragende Rolle bei früher Diagnose und Überwachung spielen.

Doch der Zugang zu Prävention ist ungleich verteilt. „Faktoren wie Bildung und Lebensumstände spielen eine entscheidende Rolle“, betont Professor Dr. René Thyrian vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. Rund 36 Prozent der Demenzfälle in Deutschland seien auf beeinflussbare Risikofaktoren zurückzuführen.

(16.03.2026)

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