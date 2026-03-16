SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Ballard Power Aktie: Starke Wende ( Finanztrends)

16.03.2026, 2950 Zeichen

Ballard Power Systems hat für das Geschäftsjahr 2025 die stärksten Ergebnisse seit Jahren vorgelegt. Rekordauslieferungen, eine drastisch verbesserte Kostenstruktur und zwei bedeutende Neuaufträge kamen gleichzeitig — und die Märkte reagierten entsprechend.

Zahlen mit Substanz

Der Jahresumsatz kletterte um 43 Prozent auf 99,4 Millionen Dollar, getrieben von Rekordlieferungen bei Brennstoffzellenmotoren. Allein im vierten Quartal erzielte das Unternehmen 33,6 Millionen Dollar Umsatz — über den Analystenerwartungen von 31,2 Millionen Dollar. Der Verlust je Aktie lag mit 6 Cent ebenfalls besser als die erwarteten 8 Cent.

Noch bemerkenswerter ist die Margentransformation. Die Bruttomarge stieg im Quartal auf 17 Prozent — ein Sprung von 30 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr verbesserte sie sich um 37 Prozentpunkte auf 5 Prozent. Niedrigere Fertigungsgemeinkosten und Produktkostensenkungen trieben diesen Wandel. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich von minus 36 Millionen auf minus 11,6 Millionen Dollar.

Zwei Großaufträge stärken die Pipeline

Parallel zur Ergebnisveröffentlichung meldete Ballard zwei kommerzielle Erfolge. New Flyer bestellte 500 FCmove®-HD+-Brennstoffzellenmotoren mit einer Gesamtleistung von 50 MW — die bislang größte Einzelbestellung aus dieser Partnerschaft. Die Auslieferungen beginnen 2026 für Wasserstoffbusse in Nordamerika.

Zusätzlich sicherte sich Ballard einen Auftrag für 6,4 MW Brennstoffzellenmotoren für zwei Frachtschiffe des Unternehmens eCap Marine, die zwischen Norwegen und den Niederlanden verkehren. Das Unternehmen bezeichnet dies als einen der größten Schifffahrtsaufträge in der Geschichte der Brennstoffzellentechnologie.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Ballard Power?

An der TSX legte die Aktie am 12. März um 13,4 Prozent zu, an der Nasdaq waren es zeitweise sogar 16,85 Prozent. BMO Capital erhöhte daraufhin sein Kursziel von 1,40 auf 1,70 Dollar.

Ausblick bleibt vorsichtig

Für 2026 verzichtet das Management auf konkrete Umsatz- oder Gewinnprognosen. Es wird lediglich darauf hingewiesen, dass der Umsatz stärker in der zweiten Jahreshälfte anfallen dürfte. Neue Serviceverträge enthalten Preisschutzklauseln für Tarife, Wechselkurse und Rohstoffvolatilität. Mit einer Liquiditätsreserve von 527,1 Millionen Dollar und einer Current Ratio von 9,25 ist die Bilanz solide aufgestellt — die Frage nach nachhaltig positiven Cashflows bleibt jedoch an die Umsetzung des zweiten Halbjahres geknüpft.

Anzeige

Ballard Power-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Ballard Power-Analyse vom 16. März liefert die Antwort:

Die neusten Ballard Power-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Ballard Power-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Ballard Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(16.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

Random Partner

Palfinger
Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse zu Mittag stabil: AT&S, Agrana und Verbund gesucht

» Han-Kliniken: Warum traditionelle Therapien das Gesundheitssystem belast...

» PFAS-Verbot: Deutsche Betriebe müssen Feuerlöscher 2026 austauschen ( Fi...

» SCHUFA beendet Ära der „Black Box“ mit neuem Score ( Finanztrends)

» Feintool Aktie: Heftiger Kursrutsch ( Finanztrends)

» Shin Hai Gas Aktie: Jahrestief im Visier ( Finanztrends)

» Aarti Drugs Aktie: Strategiewechsel greift ( Finanztrends)

» Ballard Power Aktie: Starke Wende ( Finanztrends)

» FIH Mobile Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)

» KI macht Arbeit nicht leichter, sondern erschöpft ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Blut von Hundertjährigen verrät Geheimnis des gesunden Alterns ( Finanztrends)
Nokia Aktie: Starker Rückenwind ( Finanztrends)
Nel ASA Aktie: Rekordverlust trifft Auftragsboom ( Finanztrends)
Uniqa-Aktie bleibt ein "Add" für Baader-Analysten
Tesla Aktie: Eigene Chipfabrik geplant ( Finanztrends)
BASF Aktie: Umbau trifft Gegenwind ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Smeilinho zu Uniqa
    Smeilinho zu Polytec Group
    Smeilinho zu Österreichische Post
    Star der Stunde: SBO 1.55%, Rutsch der Stunde: Semperit -0.76%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: AT&S(8), OMV(1), Uniqa(1), Verbund(1)
    rabe5976 zu Uniqa
    rabe5976 zu OMV
    Star der Stunde: RBI 1.5%, Rutsch der Stunde: Agrana -1.08%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: voestalpine(3), Mayr-Melnhof(1), Wienerberger(1), Andritz(1), FACC(1), RBI(1), Erste Group(1), VIG(1), Lenzing(1), Porr(1)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Daido Moriyama
    Farewell Photography (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published



    Autor: Finanztrends

    16.03.2026, 2950 Zeichen

    Ballard Power Systems hat für das Geschäftsjahr 2025 die stärksten Ergebnisse seit Jahren vorgelegt. Rekordauslieferungen, eine drastisch verbesserte Kostenstruktur und zwei bedeutende Neuaufträge kamen gleichzeitig — und die Märkte reagierten entsprechend.

    Zahlen mit Substanz

    Der Jahresumsatz kletterte um 43 Prozent auf 99,4 Millionen Dollar, getrieben von Rekordlieferungen bei Brennstoffzellenmotoren. Allein im vierten Quartal erzielte das Unternehmen 33,6 Millionen Dollar Umsatz — über den Analystenerwartungen von 31,2 Millionen Dollar. Der Verlust je Aktie lag mit 6 Cent ebenfalls besser als die erwarteten 8 Cent.

    Noch bemerkenswerter ist die Margentransformation. Die Bruttomarge stieg im Quartal auf 17 Prozent — ein Sprung von 30 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr verbesserte sie sich um 37 Prozentpunkte auf 5 Prozent. Niedrigere Fertigungsgemeinkosten und Produktkostensenkungen trieben diesen Wandel. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich von minus 36 Millionen auf minus 11,6 Millionen Dollar.

    Zwei Großaufträge stärken die Pipeline

    Parallel zur Ergebnisveröffentlichung meldete Ballard zwei kommerzielle Erfolge. New Flyer bestellte 500 FCmove®-HD+-Brennstoffzellenmotoren mit einer Gesamtleistung von 50 MW — die bislang größte Einzelbestellung aus dieser Partnerschaft. Die Auslieferungen beginnen 2026 für Wasserstoffbusse in Nordamerika.

    Zusätzlich sicherte sich Ballard einen Auftrag für 6,4 MW Brennstoffzellenmotoren für zwei Frachtschiffe des Unternehmens eCap Marine, die zwischen Norwegen und den Niederlanden verkehren. Das Unternehmen bezeichnet dies als einen der größten Schifffahrtsaufträge in der Geschichte der Brennstoffzellentechnologie.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Ballard Power?

    An der TSX legte die Aktie am 12. März um 13,4 Prozent zu, an der Nasdaq waren es zeitweise sogar 16,85 Prozent. BMO Capital erhöhte daraufhin sein Kursziel von 1,40 auf 1,70 Dollar.

    Ausblick bleibt vorsichtig

    Für 2026 verzichtet das Management auf konkrete Umsatz- oder Gewinnprognosen. Es wird lediglich darauf hingewiesen, dass der Umsatz stärker in der zweiten Jahreshälfte anfallen dürfte. Neue Serviceverträge enthalten Preisschutzklauseln für Tarife, Wechselkurse und Rohstoffvolatilität. Mit einer Liquiditätsreserve von 527,1 Millionen Dollar und einer Current Ratio von 9,25 ist die Bilanz solide aufgestellt — die Frage nach nachhaltig positiven Cashflows bleibt jedoch an die Umsetzung des zweiten Halbjahres geknüpft.

    Anzeige

    Ballard Power-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Ballard Power-Analyse vom 16. März liefert die Antwort:

    Die neusten Ballard Power-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Ballard Power-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Ballard Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (16.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

    Random Partner

    Palfinger
    Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse zu Mittag stabil: AT&S, Agrana und Verbund gesucht

    » Han-Kliniken: Warum traditionelle Therapien das Gesundheitssystem belast...

    » PFAS-Verbot: Deutsche Betriebe müssen Feuerlöscher 2026 austauschen ( Fi...

    » SCHUFA beendet Ära der „Black Box“ mit neuem Score ( Finanztrends)

    » Feintool Aktie: Heftiger Kursrutsch ( Finanztrends)

    » Shin Hai Gas Aktie: Jahrestief im Visier ( Finanztrends)

    » Aarti Drugs Aktie: Strategiewechsel greift ( Finanztrends)

    » Ballard Power Aktie: Starke Wende ( Finanztrends)

    » FIH Mobile Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)

    » KI macht Arbeit nicht leichter, sondern erschöpft ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Blut von Hundertjährigen verrät Geheimnis des gesunden Alterns ( Finanztrends)
    Nokia Aktie: Starker Rückenwind ( Finanztrends)
    Nel ASA Aktie: Rekordverlust trifft Auftragsboom ( Finanztrends)
    Uniqa-Aktie bleibt ein "Add" für Baader-Analysten
    Tesla Aktie: Eigene Chipfabrik geplant ( Finanztrends)
    BASF Aktie: Umbau trifft Gegenwind ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Smeilinho zu Uniqa
      Smeilinho zu Polytec Group
      Smeilinho zu Österreichische Post
      Star der Stunde: SBO 1.55%, Rutsch der Stunde: Semperit -0.76%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: AT&S(8), OMV(1), Uniqa(1), Verbund(1)
      rabe5976 zu Uniqa
      rabe5976 zu OMV
      Star der Stunde: RBI 1.5%, Rutsch der Stunde: Agrana -1.08%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: voestalpine(3), Mayr-Melnhof(1), Wienerberger(1), Andritz(1), FACC(1), RBI(1), Erste Group(1), VIG(1), Lenzing(1), Porr(1)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Jeff Mermelstein
      What if Jeff were a Butterfly?
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de