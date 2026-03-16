SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Black Swan Graphene Aktie: Skalierung läuft ( Finanztrends)

16.03.2026, 3070 Zeichen

Black Swan Graphene arbeitet intensiv daran, den Sprung vom Labor in die industrielle Massenproduktion zu meistern. Mit erweiterten Kapazitäten in Großbritannien und neuen Patenten in Nordamerika rückt die kommerzielle Anwendung des Werkstoffs Graphen näher. Besonders die Bereiche Verpackungen und E-Auto-Batterien stehen dabei im Fokus der Strategie.

Produktion und Patente als Basis

Ein zentraler Baustein für das angestrebte Wachstum ist der Ausbau der Produktionskapazitäten im Vereinigten Königreich. Durch diese Erweiterung konnte das Unternehmen seinen jährlichen Ausstoß zuletzt deutlich steigern. Diese Kapazitäten sind notwendig, um die potenziell steigende Nachfrage aus wichtigen Industriesektoren überhaupt bedienen zu können.

Flankiert wird dieser operative Fortschritt durch eine gezielte Patentstrategie. Black Swan Graphene hält wichtige Schutzrechte in Kanada und den USA für die kontinuierliche Herstellung von Graphen in großen Mengen. Diese Patente sichern das proprietäre Herstellungsverfahren ab und stärken die Marktposition gegenüber Wettbewerbern.

Markteintritt durch Partnerschaften

Die Kommerzialisierungsstrategie konzentriert sich aktuell auf sogenannte Graphen-Masterbatch-Produkte. Dabei handelt es sich um Vormischungen, die in der Kunststoffverarbeitung eingesetzt werden. Aktuelle Kundentests in den Bereichen Konsumgüterverpackungen und Mobilität sollen den Weg für hohe Absatzvolumina ebnen.

Um die globale Reichweite zu erhöhen, setzt das Unternehmen auf Kooperationen mit etablierten Vertriebspartnern wie Thomas Swan, Ferro und METCO Resources. Solche Abkommen sind entscheidend, um die Marktdurchdringung zu beschleunigen und Graphen als Standardkomponente in industriellen Lieferketten zu etablieren.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Black Swan Graphene?

Nachhaltigkeit als Treiber

Das Marktumfeld bietet derzeit Rückenwind durch globale Nachhaltigkeitstrends. Graphen wird als Schlüsselkomponente gehandelt, um den Zementverbrauch im Bauwesen zu senken und damit CO2-Emissionen zu reduzieren. In der Automobilindustrie hilft das Material zudem, das Gewicht von Elektrofahrzeugen zu verringern und gleichzeitig die Stoßfestigkeit zu erhöhen.

Der Fokus liegt nun darauf, die Produktionskapazitäten und laufenden Tests in nachhaltige Umsatzströme zu verwandeln. Die Investitionen in das Wachstum spiegeln sich im aktuellen Cash-Verbrauch wider. Ein wichtiger operativer Meilenstein bleibt zudem die behördliche Zulassung für den Lebensmittelkontakt bei Graphen-Verpackungen, die neue Absatzwege in der globalen Logistik eröffnen könnte.

Anzeige

Black Swan Graphene-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Black Swan Graphene-Analyse vom 16. März liefert die Antwort:

Die neusten Black Swan Graphene-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Black Swan Graphene-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Black Swan Graphene: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(16.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

Random Partner

WEB Windenergie AG
Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Greencity Acquisition: Endgültiges Aus ( Finanztrends)

» Klarna Aktie: Insider kauft groß ( Finanztrends)

» Tesla Aktie: Eigene Chipfabrik geplant ( Finanztrends)

» BASF Aktie: Umbau trifft Gegenwind ( Finanztrends)

» Guangdong Janus Aktie: Robotics-Offensive ( Finanztrends)

» Trade Desk Aktie: CEO investiert ( Finanztrends)

» Nokia Aktie: Starker Rückenwind ( Finanztrends)

» Newmont Aktie: Rekordjahr reicht nicht ( Finanztrends)

» Bloom Energy Aktie: Wachstum mit Risiken ( Finanztrends)

» Daimler Truck Aktie: Harter Sparkurs ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Die 4. Digital Engineering Awards feiern globale Innovatoren und Vorreiter im Bereich der künstlichen Intelligenz: Wegbereiter für den Aufstieg der Engineering Intelligence
HG Metal Aktie: Bauboom voraus? ( Finanztrends)
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
KI-Diätpläne gefährden Jugendliche, neue Medikamente helfen ( Finanztrends)
BASF Aktie: Umbau trifft Gegenwind ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event RBI
    BSN MA-Event RBI
    BSN MA-Event RBI
    BSN Vola-Event Zalando
    #gabb #2060
    Featured Partner Video

    178. Laufheld Online Workout für Läufer

    0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

    Books josefchladek.com

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

    1937
    Editions Perceval

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha



    Autor: Finanztrends

    16.03.2026, 3070 Zeichen

    Black Swan Graphene arbeitet intensiv daran, den Sprung vom Labor in die industrielle Massenproduktion zu meistern. Mit erweiterten Kapazitäten in Großbritannien und neuen Patenten in Nordamerika rückt die kommerzielle Anwendung des Werkstoffs Graphen näher. Besonders die Bereiche Verpackungen und E-Auto-Batterien stehen dabei im Fokus der Strategie.

    Produktion und Patente als Basis

    Ein zentraler Baustein für das angestrebte Wachstum ist der Ausbau der Produktionskapazitäten im Vereinigten Königreich. Durch diese Erweiterung konnte das Unternehmen seinen jährlichen Ausstoß zuletzt deutlich steigern. Diese Kapazitäten sind notwendig, um die potenziell steigende Nachfrage aus wichtigen Industriesektoren überhaupt bedienen zu können.

    Flankiert wird dieser operative Fortschritt durch eine gezielte Patentstrategie. Black Swan Graphene hält wichtige Schutzrechte in Kanada und den USA für die kontinuierliche Herstellung von Graphen in großen Mengen. Diese Patente sichern das proprietäre Herstellungsverfahren ab und stärken die Marktposition gegenüber Wettbewerbern.

    Markteintritt durch Partnerschaften

    Die Kommerzialisierungsstrategie konzentriert sich aktuell auf sogenannte Graphen-Masterbatch-Produkte. Dabei handelt es sich um Vormischungen, die in der Kunststoffverarbeitung eingesetzt werden. Aktuelle Kundentests in den Bereichen Konsumgüterverpackungen und Mobilität sollen den Weg für hohe Absatzvolumina ebnen.

    Um die globale Reichweite zu erhöhen, setzt das Unternehmen auf Kooperationen mit etablierten Vertriebspartnern wie Thomas Swan, Ferro und METCO Resources. Solche Abkommen sind entscheidend, um die Marktdurchdringung zu beschleunigen und Graphen als Standardkomponente in industriellen Lieferketten zu etablieren.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Black Swan Graphene?

    Nachhaltigkeit als Treiber

    Das Marktumfeld bietet derzeit Rückenwind durch globale Nachhaltigkeitstrends. Graphen wird als Schlüsselkomponente gehandelt, um den Zementverbrauch im Bauwesen zu senken und damit CO2-Emissionen zu reduzieren. In der Automobilindustrie hilft das Material zudem, das Gewicht von Elektrofahrzeugen zu verringern und gleichzeitig die Stoßfestigkeit zu erhöhen.

    Der Fokus liegt nun darauf, die Produktionskapazitäten und laufenden Tests in nachhaltige Umsatzströme zu verwandeln. Die Investitionen in das Wachstum spiegeln sich im aktuellen Cash-Verbrauch wider. Ein wichtiger operativer Meilenstein bleibt zudem die behördliche Zulassung für den Lebensmittelkontakt bei Graphen-Verpackungen, die neue Absatzwege in der globalen Logistik eröffnen könnte.

    Anzeige

    Black Swan Graphene-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Black Swan Graphene-Analyse vom 16. März liefert die Antwort:

    Die neusten Black Swan Graphene-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Black Swan Graphene-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Black Swan Graphene: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (16.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

    Random Partner

    WEB Windenergie AG
    Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Greencity Acquisition: Endgültiges Aus ( Finanztrends)

    » Klarna Aktie: Insider kauft groß ( Finanztrends)

    » Tesla Aktie: Eigene Chipfabrik geplant ( Finanztrends)

    » BASF Aktie: Umbau trifft Gegenwind ( Finanztrends)

    » Guangdong Janus Aktie: Robotics-Offensive ( Finanztrends)

    » Trade Desk Aktie: CEO investiert ( Finanztrends)

    » Nokia Aktie: Starker Rückenwind ( Finanztrends)

    » Newmont Aktie: Rekordjahr reicht nicht ( Finanztrends)

    » Bloom Energy Aktie: Wachstum mit Risiken ( Finanztrends)

    » Daimler Truck Aktie: Harter Sparkurs ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Die 4. Digital Engineering Awards feiern globale Innovatoren und Vorreiter im Bereich der künstlichen Intelligenz: Wegbereiter für den Aufstieg der Engineering Intelligence
    HG Metal Aktie: Bauboom voraus? ( Finanztrends)
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
    KI-Diätpläne gefährden Jugendliche, neue Medikamente helfen ( Finanztrends)
    BASF Aktie: Umbau trifft Gegenwind ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event RBI
      BSN MA-Event RBI
      BSN MA-Event RBI
      BSN Vola-Event Zalando
      #gabb #2060
      Featured Partner Video

      178. Laufheld Online Workout für Läufer

      0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

      Books josefchladek.com

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      Henrik Spohler
      Flatlands
      2023
      Hartmann Projects

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de