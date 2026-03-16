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Coca-Cola Aktie: Neue Ära beginnt ( Finanztrends)

16.03.2026, 2569 Zeichen

Bei Coca-Cola steht ein historischer Wechsel an. Ende März übernimmt Henrique Braun das Ruder von James Quincey. Er erbt ein Unternehmen, das an der Börse glänzt, operativ aber mit gemischten Quartalszahlen und einem vorsichtigen Ausblick für 2026 navigieren muss.

Der anstehende Führungswechsel ist das bestimmende Thema für den Getränkeriesen. Wenn Braun am 31. März den Posten des CEO übernimmt, bringt er fast drei Jahrzehnte internationale Erfahrung mit. Sein Fokus liegt klar auf Wachstum und Digitalisierung. Auf der jüngsten Quartalskonferenz betonte er, neue Produkte künftig schneller auf den Markt bringen zu wollen und die Vermarktung stärker auf das direkte Kaufumfeld der Kunden zuzuschneiden.

Licht und Schatten in der Bilanz

Finanziell übergibt Vorgänger James Quincey ein solides, aber nicht fehlerfreies Fundament. Im vierten Quartal verfehlte Coca-Cola erstmals seit fünf Jahren die Umsatzprognosen der Wall Street. Der Gewinn je Aktie übertraf mit 0,58 US-Dollar hingegen die Erwartungen der Analysten.

Für das laufende Jahr rechnet das Management mit einem organischen Umsatzwachstum von vier bis fünf Prozent. Gegenwind spürt der Konzern aktuell vor allem in China, Indien und Mexiko, wo eine neue Softdrink-Steuer die Geschäfte bremst. Währungseffekte und geplante Verkäufe von Unternehmensteilen dämpfen die Wachstumsaussichten zusätzlich.

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Anleger honorieren derzeit vor allem die defensive Qualität des Papiers. Seit Jahresbeginn verzeichnet die Aktie ein Plus von gut 14 Prozent und notiert mit aktuell 67,51 Euro nur knapp unter ihrem Ende Februar erreichten 52-Wochen-Hoch. Zusätzlich stützt die aktionärsfreundliche Politik den Kurs. Kürzlich genehmigte der Vorstand die 64. jährliche Dividendenerhöhung in Folge.

Der erste echte Härtetest für den neuen Chef lässt nicht lange auf sich warten. Am 27. April 2026 präsentiert Coca-Cola die Ergebnisse für das erste Quartal. Dieser Bericht wird erste konkrete Hinweise liefern, wie schnell Henrique Braun seine strategischen Anpassungen in greifbare Resultate ummünzen kann.

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(16.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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