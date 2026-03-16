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Intervallfasten: Kein Wundermittel zum Abnehmen ( Finanztrends)

16.03.2026, 3799 Zeichen

Intervallfasten hilft beim Abnehmen nicht besser als andere Diäten. Das zeigt eine große Übersichtsstudie des renommierten Cochrane-Netzwerks. Die Analyse von 22 Studien mit fast 2.000 Teilnehmern stellt den universellen Nutzen der populären Methode infrage.

Die Erkenntnis befeuert eine grundsätzliche Debatte: Für wen ist der Trend mit den Essenspausen überhaupt geeignet? Die Antwort ist komplexer als gedacht und hängt stark von Alter und Geschlecht ab.

Für Frauen oft problematisch

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Während Fastenperioden den Hormonhaushalt belasten können, unterstützen gezielte Bewegungsabläufe den Körper sanft und effektiv. Orthopäde Prof. Wessinghage zeigt in seinem kostenlosen PDF-Ratgeber 17 einfache Übungen, die mit nur 3 Minuten Aufwand für spürbare Entlastung sorgen. 17 Gratis-Übungen für schnelle Entlastung entdecken

Besonders Frauen sollten vorsichtig sein. Ihr empfindlicher Hormonhaushalt reagiert schnell auf längere Fastenperioden. Der Körper interpretiert den Nahrungsentzug als Stress, schüttet mehr Cortisol aus und kann die Produktion von Sexualhormonen drosseln.

Die Folgen können Zyklusstörungen, Stimmungsschwankungen oder Schlafprobleme sein. Ernährungsexperten raten Frauen daher zu sanfteren Varianten wie der 14:10-Methode. In der zweiten Zyklushälfte ist der Energiebedarf ohnehin höher – strenges Fasten kann hier PMS-Symptome sogar verschlimmern.

Männer profitieren eher

Bei Männern sieht die Bilanz positiver aus. Studien deuten darauf hin, dass Fasten die Ausschüttung von Wachstumshormonen und Testosteron steigern kann. Beide sind wichtig für Muskelaufbau und Fettverbrennung.

Training am Ende einer Fastenphase kann diesen Effekt noch verstärken. Der Körper greift dann vermehrt auf Fettreserven zurück. Für viele Männer kann die 16:8-Methode daher eine effektive Strategie sein, um Körperfett zu reduzieren.

Warnung für Jugendliche

Bei Kindern und Jugendlichen raten Experten klar vom Intervallfasten ab. Tierversuche zeigen beunruhigende Effekte: Bei heranwachsenden Mäusen störte das Fasten die Entwicklung insulinproduzierender Zellen. Das könnte langfristig das Diabetes-Risiko erhöhen.

Eine kanadische Studie fand zudem einen Zusammenhang zwischen Intervallfasten und einem erhöhten Risiko für Essstörungen bei jungen Erwachsenen. Im Wachstum ist eine konstante Nährstoffversorgung essenziell – Fastenperioden bergen hier die Gefahr von Mangelerscheinungen.

Ältere im Fokus: Muskeln erhalten

Für Senioren verschiebt sich der Fokus. Hier geht es vor allem darum, den altersbedingten Muskelschwund (Sarkopenie) zu bremsen. Lange Essenspausen erschweren jedoch die Deckung des erhöhten Proteinbedarfs, den ältere Menschen haben.

Kann der Körper nicht genug Eiweiß verarbeiten, beschleunigt das den Muskelabbau. Intervallfasten ist für diese Altersgruppe nur dann eine Option, wenn innerhalb der Essensfenster eine proteinreiche Ernährung sichergestellt wird. Kombiniert mit Krafttraining bleibt das die wirksamste Strategie.

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Da gerade im Alter der Erhalt der Muskulatur entscheidend für die Gesundheit ist, raten Experten zu einfachem, aber effektivem Training für zu Hause. Dieser kostenlose Plan für Über-50-Jährige enthält 6 gezielte Übungen, die den Muskelabbau stoppen und Gelenkbeschwerden vorbeugen. Kostenloses E-Book mit 6 Kraft-Übungen sichern

Vom Hype zur Personalisierung

Die Cochrane-Studie markiert einen Wendepunkt. Intervallfasten ist keine „One-size-fits-all“-Lösung mehr, sondern muss individuell betrachtet werden. Entscheidend sind Faktoren wie hormoneller Status, Stresslevel und Aktivität.

Die Zukunft der Ernährungsberatung liegt in maßgeschneiderten Empfehlungen. Starre Fastenregeln weichen einer nüchternen Betrachtung: Was für den einen funktioniert, kann für den anderen schädlich sein. Eine ärztliche Beratung vor dem Start bleibt unerlässlich.


(16.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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