Mietervereine stoßen bundesweit an Kapazitätsgrenzen ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
16.03.2026, 2912 Zeichen
Deutsche Mietervereine schlagen Alarm. Ihre Beratungsstellen verzeichnen einen historischen Ansturm ratsuchender Bürger. Ein zentraler Treiber sind komplexe Eigenbedarfskündigungen in einem ohnehin angespannten Wohnungsmarkt.
Beratungsstellen im Dauerstress
Die Situation hat sich drastisch zugespitzt. Von Magdeburg bis Dortmund berichten Vereine von extremen Arbeitsbelastungen und Büros, die bis in die späten Abendstunden besetzt sind. Die Wartelisten für juristische Erstberatungen sind beispiellos lang.
Anzeige
Angesichts geplanter Gesetzesänderungen und eines dynamischen Marktes ist es für Immobilieneigentümer entscheidend, die rechtlich zulässigen Spielräume genau zu kennen. Dieser kostenlose Mietspiegel-Report gibt Ihnen einen schnellen Überblick über Vergleichsmieten und hilft Ihnen, Ihre Ansprüche 2025 rechtssicher zu begründen. In 5 Minuten wissen, was Sie 2025 wirklich verlangen dürfen
Vorlaufzeiten von vier bis sechs Wochen für einen regulären Termin sind keine Seltenheit mehr. Ratsuchende erscheinen mit Aktenordnern voller Mahnschreiben und Räumungsaufforderungen. Die Verunsicherung der Mieter wächst – und mit ihr der Bedarf an professioneller Hilfe.
Die Angst vor der Eigenbedarfskündigung
Ein wesentlicher Grund für den Ansturm ist die anhaltende Welle an Eigenbedarfskündigungen. Dieses scharfe Instrument im Mietrecht gewinnt an Schlagkraft. Höchstrichterliche Urteile haben die Position der Vermieter zuletzt gestärkt.
Mietervereine kritisieren, dass der Eigenbedarf in angespannten Märkten zunehmend strategisch zur „Entmietung“ genutzt wird. Der Verdacht: Oft ist der Bedarf nur vorgeschoben, um Wohnungen später teurer neu zu vermieten. Die Überprüfung solcher Fälle bindet wertvolle Ressourcen der Berater.
Kommt jetzt die politische Wende?
Angesichts der eskalierenden Lage wächst der Druck auf die Bundesregierung. Medienberichten zufolge plant das Bundeskabinett noch in diesem Monat eine Reform des Mieterschutzes auf den Weg zu bringen. Sie soll zeitgleich mit dem umstrittenen Gebäudemodernisierungsgesetz kommen.
Verbraucherschützer fordern weitreichende Änderungen. Im Fokus stehen strengere Nachweispflichten für Vermieter bei Eigenbedarf und längere Sperrfristen bei Umwandlungen in Eigentumswohnungen. Ob die Politik diese Forderungen aufgreift, ist das beherrschende Thema der Branche.
So wehren sich Mieter gegen Kündigungen
Die Abwehr einer Eigenbedarfskündigung bleibt eine immense Herausforderung. Zwar müssen Vermieter Formalien strikt einhalten und ihren Bedarf konkret begründen. Die Hürden für einen erfolgreichen Widerspruch sind für Mieter aber hoch.
Rechtsexperten verweisen auf zwei mögliche Ansatzpunkte: Formfehler in der Kündigung oder die sogenannte Sozialklausel. Letztere kann greifen, wenn der Auszug eine unzumutbare Härte bedeutet – etwa bei Krankheit, hohem Alter oder wenn kein Ersatzwohnraum zu finden ist. Die Beweislast liegt jedoch meist beim Mieter.
Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Konstellation Erste Group / Bawag, Strabag-Faktor nicht unterschätzen
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.
Random Partner
Zertifikate Forum Austria
Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Zu den Fördermitgliedern zählen alle führenden deutschsprachigen Börsen für Zertifikate – die Börse Stuttgart, die Börse Frankfurt Zertifikate AG, die Wiener Börse AG und gettex exchange– sowie das Finanzportale finanzen.net GmbH.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Nachlese: Erwin Größ Strabag Real Estate (audio cd.at)
» Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Kons...
» PIR-News: News zu Reploid, Research zu Polytec, Uniqa und Post (Christin...
» Microvision Aktie: Harte Bewährungsprobe ( Finanztrends)
» DATEV: Kritische Updates und Wartung für Steuerkanzleien und KMU ( Finan...
» EU erwägt Marine-Einsatz im Persischen Golf nach Blockade ( Finanztrends)
» Schufa startet historische Reform: Aus dem Prozent-Score wird ein Punkte...
» Porvair Aktie: Strategische Impulse ( Finanztrends)
» Coca-Cola Aktie: Neue Ära beginnt ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Nachlese: Erwin Größ Strabag Real Estate (audio c...
- Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S ...
- Unser Volumensrobot sagt: Uniqa, Semperit, FACC (...
- Neue Bilder: Susanne Bickel; Erwin Größ; Sebastia...
- PIR-News: News zu Reploid, Research zu Polytec, U...
- (Christian Drastil)
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta
Christine Catasta ist Aufsichtsrätin bei BIG, OMV Petrom (Rumänien), Erste Group, Erste Bank Österreich und Banca Comercială Romana (BCR, ebenfalls Rumänien). Wir sprechen über fast 40 Jahre bei Pw...
Books josefchladek.com
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
16.03.2026, 2912 Zeichen
Deutsche Mietervereine schlagen Alarm. Ihre Beratungsstellen verzeichnen einen historischen Ansturm ratsuchender Bürger. Ein zentraler Treiber sind komplexe Eigenbedarfskündigungen in einem ohnehin angespannten Wohnungsmarkt.
Beratungsstellen im Dauerstress
Die Situation hat sich drastisch zugespitzt. Von Magdeburg bis Dortmund berichten Vereine von extremen Arbeitsbelastungen und Büros, die bis in die späten Abendstunden besetzt sind. Die Wartelisten für juristische Erstberatungen sind beispiellos lang.
Anzeige
Angesichts geplanter Gesetzesänderungen und eines dynamischen Marktes ist es für Immobilieneigentümer entscheidend, die rechtlich zulässigen Spielräume genau zu kennen. Dieser kostenlose Mietspiegel-Report gibt Ihnen einen schnellen Überblick über Vergleichsmieten und hilft Ihnen, Ihre Ansprüche 2025 rechtssicher zu begründen. In 5 Minuten wissen, was Sie 2025 wirklich verlangen dürfen
Vorlaufzeiten von vier bis sechs Wochen für einen regulären Termin sind keine Seltenheit mehr. Ratsuchende erscheinen mit Aktenordnern voller Mahnschreiben und Räumungsaufforderungen. Die Verunsicherung der Mieter wächst – und mit ihr der Bedarf an professioneller Hilfe.
Die Angst vor der Eigenbedarfskündigung
Ein wesentlicher Grund für den Ansturm ist die anhaltende Welle an Eigenbedarfskündigungen. Dieses scharfe Instrument im Mietrecht gewinnt an Schlagkraft. Höchstrichterliche Urteile haben die Position der Vermieter zuletzt gestärkt.
Mietervereine kritisieren, dass der Eigenbedarf in angespannten Märkten zunehmend strategisch zur „Entmietung“ genutzt wird. Der Verdacht: Oft ist der Bedarf nur vorgeschoben, um Wohnungen später teurer neu zu vermieten. Die Überprüfung solcher Fälle bindet wertvolle Ressourcen der Berater.
Kommt jetzt die politische Wende?
Angesichts der eskalierenden Lage wächst der Druck auf die Bundesregierung. Medienberichten zufolge plant das Bundeskabinett noch in diesem Monat eine Reform des Mieterschutzes auf den Weg zu bringen. Sie soll zeitgleich mit dem umstrittenen Gebäudemodernisierungsgesetz kommen.
Verbraucherschützer fordern weitreichende Änderungen. Im Fokus stehen strengere Nachweispflichten für Vermieter bei Eigenbedarf und längere Sperrfristen bei Umwandlungen in Eigentumswohnungen. Ob die Politik diese Forderungen aufgreift, ist das beherrschende Thema der Branche.
So wehren sich Mieter gegen Kündigungen
Die Abwehr einer Eigenbedarfskündigung bleibt eine immense Herausforderung. Zwar müssen Vermieter Formalien strikt einhalten und ihren Bedarf konkret begründen. Die Hürden für einen erfolgreichen Widerspruch sind für Mieter aber hoch.
Rechtsexperten verweisen auf zwei mögliche Ansatzpunkte: Formfehler in der Kündigung oder die sogenannte Sozialklausel. Letztere kann greifen, wenn der Auszug eine unzumutbare Härte bedeutet – etwa bei Krankheit, hohem Alter oder wenn kein Ersatzwohnraum zu finden ist. Die Beweislast liegt jedoch meist beim Mieter.
Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Konstellation Erste Group / Bawag, Strabag-Faktor nicht unterschätzen
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.
Random Partner
Zertifikate Forum Austria
Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Zu den Fördermitgliedern zählen alle führenden deutschsprachigen Börsen für Zertifikate – die Börse Stuttgart, die Börse Frankfurt Zertifikate AG, die Wiener Börse AG und gettex exchange– sowie das Finanzportale finanzen.net GmbH.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Nachlese: Erwin Größ Strabag Real Estate (audio cd.at)
» Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Kons...
» PIR-News: News zu Reploid, Research zu Polytec, Uniqa und Post (Christin...
» Microvision Aktie: Harte Bewährungsprobe ( Finanztrends)
» DATEV: Kritische Updates und Wartung für Steuerkanzleien und KMU ( Finan...
» EU erwägt Marine-Einsatz im Persischen Golf nach Blockade ( Finanztrends)
» Schufa startet historische Reform: Aus dem Prozent-Score wird ein Punkte...
» Porvair Aktie: Strategische Impulse ( Finanztrends)
» Coca-Cola Aktie: Neue Ära beginnt ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Nachlese: Erwin Größ Strabag Real Estate (audio c...
- Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S ...
- Unser Volumensrobot sagt: Uniqa, Semperit, FACC (...
- Neue Bilder: Susanne Bickel; Erwin Größ; Sebastia...
- PIR-News: News zu Reploid, Research zu Polytec, U...
- (Christian Drastil)
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta
Christine Catasta ist Aufsichtsrätin bei BIG, OMV Petrom (Rumänien), Erste Group, Erste Bank Österreich und Banca Comercială Romana (BCR, ebenfalls Rumänien). Wir sprechen über fast 40 Jahre bei Pw...
Books josefchladek.com
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
Otto Wagner
Moderne Architektur
1902
Anton Schroll
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard