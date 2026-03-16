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Nachlese: Erwin Größ Strabag Real Estate (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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16.03.2026, 1070 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8504
- Erwin Größ ist Geschäftsführer der Strabag Real Estate Österreich und ebenso verantwortlich für die Marke Mischek in Österreich. Wir sprechen über eine lange und spannende Karriere in Österreichs Immobilienwirtschaft, über die Geschichte der beiden erwähnten Marken und wie sich im Konzern einreihen. Wir reden aber auch darüber, dass es nicht nur um Gebäude geht, sondern vor allem um Menschen, Visionen und darum, Orte zu schaffen, die nachhaltig (mehrfache Bedeutung) wirklich etwas bewegen. Und dann geht es noch um Wohnungsmangel, KIM-Verordnung, Handschlagqualität, VÖPE, Golfen, Fliegenfischen, einen aktuellen Immbilien-Einspieler von Melanie sowie Erwins Einschätzung der Situation am Österreichischen/Wiener Immobilienmarkt.
Melanie`s Einspieler: Mein:G, Meischlgasse Wien 23 https://mein-g23.at
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90. 

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.03.)


(16.03.2026)

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    Autor: Christian Drastil

    16.03.2026, 1070 Zeichen

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8504
    - Erwin Größ ist Geschäftsführer der Strabag Real Estate Österreich und ebenso verantwortlich für die Marke Mischek in Österreich. Wir sprechen über eine lange und spannende Karriere in Österreichs Immobilienwirtschaft, über die Geschichte der beiden erwähnten Marken und wie sich im Konzern einreihen. Wir reden aber auch darüber, dass es nicht nur um Gebäude geht, sondern vor allem um Menschen, Visionen und darum, Orte zu schaffen, die nachhaltig (mehrfache Bedeutung) wirklich etwas bewegen. Und dann geht es noch um Wohnungsmangel, KIM-Verordnung, Handschlagqualität, VÖPE, Golfen, Fliegenfischen, einen aktuellen Immbilien-Einspieler von Melanie sowie Erwins Einschätzung der Situation am Österreichischen/Wiener Immobilienmarkt.
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