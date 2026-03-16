Nachlese: Erwin Größ Strabag Real Estate (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
16.03.2026, 1070 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8504
- Erwin Größ ist Geschäftsführer der Strabag Real Estate Österreich und ebenso verantwortlich für die Marke Mischek in Österreich. Wir sprechen über eine lange und spannende Karriere in Österreichs Immobilienwirtschaft, über die Geschichte der beiden erwähnten Marken und wie sich im Konzern einreihen. Wir reden aber auch darüber, dass es nicht nur um Gebäude geht, sondern vor allem um Menschen, Visionen und darum, Orte zu schaffen, die nachhaltig (mehrfache Bedeutung) wirklich etwas bewegen. Und dann geht es noch um Wohnungsmangel, KIM-Verordnung, Handschlagqualität, VÖPE, Golfen, Fliegenfischen, einen aktuellen Immbilien-Einspieler von Melanie sowie Erwins Einschätzung der Situation am Österreichischen/Wiener Immobilienmarkt.
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https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90.
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.03.)
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