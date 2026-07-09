Börsegeschichte 9.7.: BA-CA, ATX 5000 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at und http://boerse-social.com/gabb
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09.07.2026, 730 Zeichen
IPOs:
09.07.2003: Bank Austria Creditanstalt: Bank Austria Creditanstalt mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,96 Mrd. Euro (dazu Greenshoe 0,14 Mrd. Euro). zum Kalender
... und natürlich das erstmalige Überschreiten des ATX-5000ers heute vor 19 Jahren, dazu auch ein Song: https://open.spotify.com/intl-de/album/5W0BeOZLKIWzQqordehWFJ
Bisher gab es an einem 9. Juli 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 09.07. beträgt 0,40%. Der beste 09.07. fand im Jahr 2015 mit 2,20% statt, der schlechteste 09.07. im Jahr 2024 mit -1,55%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 09.07. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.07.)
Wiener Börse Party #1196 feat. Opening Bell-Miterfinderin Karin Bauer: ATX etwas fester, mehr Streubesitz bei der Porr, 35 Jahre Agrana-IPO
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