Börsegeschichte 9.7.: BA-CA, ATX 5000 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

09.07.2026, 730 Zeichen

IPOs:

09.07.2003: Bank Austria Creditanstalt: Bank Austria Creditanstalt mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,96 Mrd. Euro (dazu Greenshoe 0,14 Mrd. Euro). zum Kalender

... und natürlich das erstmalige Überschreiten des ATX-5000ers heute vor 19 Jahren, dazu auch ein Song: https://open.spotify.com/intl-de/album/5W0BeOZLKIWzQqordehWFJ

Bisher gab es an einem 9. Juli 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 09.07. beträgt 0,40%. Der beste 09.07. fand im Jahr 2015 mit 2,20% statt, der schlechteste 09.07. im Jahr 2024 mit -1,55%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 09.07. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.07.)

(09.07.2026)

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Wiener Börse Party #1196 feat. Opening Bell-Miterfinderin Karin Bauer: ATX etwas fester, mehr Streubesitz bei der Porr, 35 Jahre Agrana-IPO

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1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Semperit, Amag, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Lenzing, Strabag, Erste Group, Frequentis, Marinomed Biotech, Rosenbauer, BTV AG, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Fresenius Medical Care, E.ON , Rheinmetall, Airbus Group, Infineon, Siemens, Zalando, Deutsche Post, CA Immo, Porr, Space Exploration Technologies Corp.

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